Böbrek ağrısı nasıl olur? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Böbrek ağrısı, birçok kişinin yaşadığı bir sağlık sorunudur. Genellikle böbreklerin alt bölgesinde meydana gelen şiddetli bir ağrıdır. Çeşitli rahatsızlıklar böbrek ağrısına neden olabilir. Bizde böbrek ağrısıyla ilgili merak ettiğiniz konuları Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Narter'e sorduk...

BÖBREK AĞRISI NASIL OLUR?

Böbrek ağrıları vücudun en şiddetli ağrılarındandır. İçi boşluklu organların spazmına bağlı ağrılara tıpta kolik tarzı ağrı denilir. Kolik ağrılar sancı tarzında, zamanla alevlenip sönen ve tekrarlayan ataklar şeklinde olan kuvvetli ağrılardır. Bu ağrılar vücut pozisyonuyla (yatma, oturma, sağ, sol vb) pek ilgili değildir. Genellikle olay hangi taraftaysa o tarafta (sağ, sol) belirgin olur. Yansıyan ağrı denilen bir tarzda başka yerlerde de hissedilebilir. Böbrek ağrılarının en sık sebebi idrar yollarındaki taş hastalığıdır.

BÖBREK AĞRISI HANGİ BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİR?

Böbrek ağrılarının en sık nedeni olan idrar yollarındaki taşların hareketi ve vücudun bunları atabilmek için yaptığı spazm hareketleri ağrıyı oluşturur. Böbrekteki taşlar bel ve sırt bölgesinde arka tarafta, idrar kanalına girmiş taşlarda karın ve karın alt bölgelerinde ağrı baskın olur. Taşın idrar kanalında aşağıya doğru olan yolculuğunda ağrı gittikçe alt bölgelere, kasıklara doğru kayar. İyice aşağıya inen taşlarda ağrı hissi idrar yolunun sonuna doğru, erkek hastalarda yumurtalıklara doğru kayabilir. Genellikle bu ağrıya bulantı kusma, idrar yaparken yanma ve idrar yapma güçlükleri ile idrarda renk değişikliğiyle karakterize kanama bulguları eşlik eder.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Böbrek ağrıları yaşayan bir hastada tercihen, başta su olmak üzere bol sıvı tüketmek, kolik ağrıları azaltmak için sıcak su torbaları kullanmak ve ağrı bölgesine uygulamak fayda sağlar. Bunun dışında ilaç tedavisinde spazm çözen ilaçlar, ağrı kesiciler hatta geçmeyen yoğun ağrılarda narkotik kökenli ağrı kesiciler kullanılabilir. Alfa bloker denilen bazı ilaçlar idrar kanalı düz kaslarında gevşemeye sebep olacağı için taşın ilerlemesinde fayda sağlamaktadır. Taşın büyüklüğü, tabiatı ve yerleşimi bu tür tıbbi tedavilerle sürecin yönetilip yönetilemeyeceğini belirler. Büyük, kırmaya dirençli veya düşemeyecek şekilde yerleşen taşlarda ise tedavi daha çok dışarıdan ses dalgalarıyla taş kırma veya ameliyatlara doğru tedaviyi yöneltir.