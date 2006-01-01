İdrar yapma esnasında ve sonrasında yanma ile kendini belli eden idrar yolu iltihabı, ağrı ile de kendini gösterebilir.

Sık idrar çıkma, karnın alt bölgesinde şişlik ve rahatsızlık hissi, bulanık ve ağır kokulu idrar gibi belirtilere sahip olan idrar yolu enfeksiyonu, bunlara ek olarak kadınlarda pelvik bölgede erkeklerde ise rektum bölgesinde ağrılara sebebiyet verebilir.



İdrar yolu enfeksiyonu neden olur?

İdrar yolu enfeksiyonu neden olur sorusunun cevabı aslında tamamen bakteriler ile ilgilidir. Cinsel organın bakterilere maruz kalması ve bu bakterilerin mesaneye ulaşması idrar enfeksiyonuna neden olur. Bakteriler vücuda dışarıda kullanılan tuvaletlerden geçebileceği gibi farklı durumlar sebebi ile de bu rahatsızlığa yakalanılabilir.



İdrar yolu anormallikleri

Özellikle bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu bu yolla oluşmaktadır. Yeni doğan bebeklerde idrarın, idrar yolunda birikmesi bu rahatsızlığa kapı açmaktadır.



İdrar yolunun tıkanması

Böbrek taşı ve prostat büyümesi idrar yolunu tıkayarak idrarın mesanede kalmasına sebep olabilir. Bu durum idrar yolu iltihabı riskini arttırmaktadır.



Baskılanmış bağışıklık sistemi

Bağışıklık sistemini baskılayan şeker hastalığı gibi rahatsızlıklar idrar yolu iltihabı için zemin hazırlar.



İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri tamamen karnın alt bölgesi ve idrar yolu ile alakalı olduğu için diğer hastalıklardan kolayca ayrılır. Bu belirtilere rastladığınız takdirde mümkün olan en kısa sürede doktorunuza giderek kolayca tedavi olabilirsiniz.



• Sık sık idrara çıkma idrar yolu enfeksiyonun en bilinen belirtileri arasında yer almaktadır.



• İdrara çıktıktan hemen sonra sanki hiç idrara çıkmamışsınız gibi yeniden idrara çıkma isteği duymak.



• İdrara çıktığınızda beraberinde ağrı ve yanma gibi durumlarla karşılaşmak







• Karnın alt tarafında şişlik, rahatsızlık ve baskı hissi

• Bel bölgesinde ya da pelvik bölgede oluşan şiddetli ya da hafif ağrılar



• Bulanık idrar



• Ağır kokulu idrar



• Eğer aynı zamanda bu belirtilerin yanında ateşiniz varsa, mide bulantısı ve kusma yaşıyorsanız, sırtın tek tarafında ve kaburgaların alt tarafında ağrı mevcutsa, böbrek hastalığı, diyabet ve bağışıklık sistemi rahatsızlığınız varsa, 65 yaşının üzerindeyseniz, hamileyseniz acil bir şekilde mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.



Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri

Bebekler ne yazık ki sorunlarını anlatabilecek güce sahip değiller. Bu da bebeklerde mevcut olan hastalıkların bulunmasını güçleştiriyor. Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri yanma olarak ortaya çıkmayabilir. Anlatamadıkları içinde bu durumu anlamak geç bir zamana yayılabilir. Eğer aşağıdaki belirtiler bebeğinizde mevcut ise idrar yolu iltihabı olduğu fikrine kapılabilirsiniz.



• Grip ya da teşhisi konmamış bir hastalık olmasına rağmen meydana gelen ateş

• İdrar kokusunda değişiklik meydana gelmesi

• Nedensiz iştahsızlık

• Kusma

• Birden meydana gelen huysuzluk hali



İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi

Doktorunuza gittiğinizde idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığınızı anlamak için size bazı testler uygulayacaktır. Bu testlerin başında ise idrar testi gelmektedir. Eğer çok sık idrar yolu iltihabı sorunu yaşıyorsanız doktorunuz bu bölgenin filmini isteyebilir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi çoğunlukla antibiyotikler aracılığı ile yapılmaktadır. Enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için ilacı bir hafta boyunca düzenli olarak kullanmanız çok önemlidir.



İdrar yolu enfeksiyonu bitkisel tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonu bitkisel tedavisi için yapmanız gereken ilk şey bol miktarda sıvı tüketmek olmalıdır. Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonu için tam bir doğal ilaç yöntemidir. Günlük olarak tüketeceğiniz kızılcık suyu ile idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskinizi de ortadan kaldırmış olacaksınız. Özellikle sık olarak enfeksiyona yakalanan kadınlar için kızılcık suyunun tam bir kurtarıcı özelliğe sahip olduğunun altı uzmanlarca çiziliyor.



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