Böbreklerinize zarar veren 3 yiyecek!

Uzmanlar, böbreklerinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, böbreklerinizi "yok eden" ve kaçınmanız gereken bazı yiyecekler olduğunu söylüyor.

BÖBREKLERİNİZE ZARAR VEREN 3 YİYECEK

1. Gazlı içecekler

TikTok'ta yayınlanan son videoda, doktor Janine Browning böbrekleriniz için beslenmenizden azaltmak veya çıkarmak isteyebileceğiniz üç özel maddeyi özetledi.

İlk olarak şekerli ve gazlı içeceklere dikkat çekiyor. "Şeker ve fosfor açısından zengindirler, bu da böbrekleriniz için gerçekten zor olabilecek bir mineraldir, özellikle de böbrek hastalığınız varsa," diye uyarıyor gönderisinde.

Ulusal Böbrek Derneği'ne göre, bu sadece içeriklerden ibaret değil. Yüksek şekerli içecekler obeziteye neden olabilir bu da hipertansiyon ve diyabet gibi böbrek hastalığının iki önde gelen nedeni olan altta yatan sağlık sorunlarına neden olur.

2. Şarküteri etleri

Sadece tatlı yiyeceklere karşı dikkatli olmanız gerekmiyor. Browning'in listesindeki bir sonraki madde jambon, sosis ve diğer sandviç temel gıdaları gibi işlenmiş soğuk etler.

"Şarküteri etleri tuz ve nitrat açısından çok zengindir ve bu nitratlar böbrek sağlığınız için zararlıdır" diyor.

Ulusal Böbrek Derneği'ne göre, soğuk etler gibi yüksek oranda işlenmiş gıdalar yüksek tuz içeriğinin yanı sıra doymuş yağlar, rafine karbonhidratlar ve ilave şeker gibi katkı maddeleri içerirken lif ve protein gibi önemli besin maddelerinden yoksundur.

Bunları beslenmenizden çıkarmakta zorlanıyorsanız, hindi ve tavuk gibi yiyeceklere bağlı kalmayı ve her zaman düşük nitratlı ve düşük sodyumlu versiyonları tercih etmeyi düşünün.

3. Konserve yiyecekler

Kilerinizde böbreklere zarar veren başka maddeler de bulunabilir. Browning, konserve yiyeceklerin de benzer bir yüksek sodyum sorununa neden olduğunu söylüyor.

“Tekrar ediyorum, tuz içeriği yüksek,” diye uyarıyor. “Mineral açısından zengin deniz tuzu gibi doğal bir tuz değil; genellikle bu yiyecekleri muhafaza etmek için kullanılan iyotlu tuz.”

Her zamanki gibi, konserve yiyecekler için alışveriş yaparken çorbaların, fasulyelerin ve sebzelerin düşük sodyumlu versiyonlarını tercih etmek bu etkiyi azaltabilir. Medical News Today'e göre, yiyecekleri pişirmeden veya tüketmeden önce süzmek de yardımcı olabilir.