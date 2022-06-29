"Bronzlaşma bağımlısıydım": Yüzünde çıkan benin nedeni doktora gidince anlaşıldı

Daily Mail'in haberine göre Birleşik Krallı'ta yaşayan Jackie Hall, 2020 yılında yüzünde, kız kardeşi Chantelle Hopson'ın saç boyası sandığı bir ben olduğunu fark etti. Ancak zaten birkaç bene sahip olduğu için farklı bir şey düşünmedi.

Hall, yüzünde çıkan lekenin siyaha döndüğünü; kaşındığını ancak karantina sırasında doktor randevusu alamadığı için çok da üzerine düşmediğini söylüyor.

Ancak bir süre sonra durumun ciddi olabileceğini düşündü ve hastaneye gitti. Bir dermatoloğa sevk edildi. 8 mm'lik benin birinci aşama bir melanom (Deriye rengini veren melanin adlı renk pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretilir. Bu hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalması sonucun oluşan cilt kanseri melanom veya melanoma olarak adlandırılır) olduğu tespit edildi.

Uzmanlar ona durumun tam zamanında fark edildiğini söyledi, çünkü lenf bezlerine ve dolayısıyla vücudunun diğer bölgelerine yayılmış olabileceği konusunda uyarıldı.

Jackie Hall, eskiden seyahat danışmanı olduğunu, yılda 3, 4 kez plaj tatiline uçtuğunu ve mümkün olan en iyi bronzluğu elde etmek için 'gün doğumundan gün batımına' güneşlendiğini söylüyor. Ancak bir daha asla böyle riskler almayacağını aktarıyor.

Jackie, melanomun kalıcı olarak oraya geri dönmesini önlemek için önümüzdeki birkaç hafta içinde başka bir operasyon geçirecek. Alınacak doku kenarlarında herhangi bir kanserli hücre bulunmadığından emin olmak için incelemeye gönderilecek.

"Daha kötü şeyler olmasındansa yara izine razıyım. Kendimi çok şanslı görüyorum. Tüm süreç boyunca kendimi değil çocuklarımı düşünüyordum. En kötüsünü düşünerek panikledim . Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum, sadece yüzümde bir iz var ve bununla yaşayabilirim" diyor

Jackie, "Kız kardeşim beni ziyaret etmişti. Çene hattımdaki bu lekeyi işaret etti ve 'saçını mı boyadın" dedi. Ona yapmadığımı söyledim ve 'yüzünde kahverengi bir leke var' dedi. Bende birkaç ben tane olduğu için, her zaman orada olduğunu düşündüm ve gerçekten fark etmedim. Ama karantina sırasında karardığını fark ettim, neredeyse siyahtı ve sonra kaşınmaya başladı" diye anlatıyor.

Jackie, "Bana güneş hasarı olabileceğini söylediler. Gençken, bronzlaşmak, istediğim tek şeydi, bu yüzden elimden gelen en düşük faktörleri kullanırdım. Biraz bronzlaşma bağımlısıydım" yorumunu yapıyor.