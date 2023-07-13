Burun kanaması neden olur? Burun kanaması nasıl durdurulur? 7 soruda burun kanaması
Burun kanaması şikâyeti toplumda sıklıkla görülmektedir. Peki Burun kanaması neden olur? Burun kanaması nasıl durdurulur? Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış burun kanamasına dair merak edilenleri anlattı.
Burun kanaması birçok insanda sıklıkla meydana gelebiliyor. Kanamalar sık meydana geldiğinde endişe verici olabiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış burun kanamasına dair merak edilenleri anlattı.
Burun kanaması nedir?
Tıbbi terimi epistaksis olan burun kanamaları burun içerisini örten mukozadan kaynaklı kanamalardır. Kanamalar sıklıkla burun ön tarafında Kisselbach alanı denilen bir damar topluluğundan kaynaklanır. Genellikle kendiliğinden gelişir ve basit önlemlerle durdurulur, ancak nadiren de olsa hayatı tehdit edebilecek kadar ciddi kanamalar izlenebilir.
Burun kanaması neden olur?
Kanamanın kökenine bağlı olarak burun kaynaklı (primer) veya sistemik nedenlerden (sekonder) ötürü gelişebilir. Genel olarak en sık nedeni burun travmaları veya burunu örten mukozanın tahrişidir. Özellikle kuru iklimlerde veya ısıtıcıların ya da soğutucuların ortamı kurutmasına bağlı burun kuruluğu ve buna bağlı olarak da burun kanamaları sıklaşabilir. Daha ileri yaşlarda ise daha ziyade yüksek tansiyon ve damar hastalıkları nedeniyle burun kanamaları gelişir.
Burun kaynaklı nedenler
- Kaşıntı ve alerji nedeniyle burnun karıştırılması
- Buruna travma, düşme, çarpmalar
- Buruna yabancı cisim sokulması
- Sert sümkürmelere bağlı travmalar
- Burun içerisinde yapısal eğriliklere bağlı kolay kanamalar
- Nezle, grip ve sinüzit gibi enfeksiyonlar
- Uzun süreli alerji spreylerinin kullanılması
- Evde temizlik maddeleri veya işyeri ortamındaki kimyasallar
- Burun içerisindeki iyi veya kötü huylu tümörler
Sistemik Nedenler
- Hipertansiyon
- Kalp damar hastalıkları
- Kan sulandırıcı ve aşırı ağrı kesici kullanımı
- Kan hastalıkları veya kan pulcuklarının (trombosit) eksikliğine bağlı kanamalar
- Aşırı alkol veya madde tüketimi
- Gebelik
- Kanser tedavisi veya kronik hastalıklarda kullanılan yoğun ilaç tedavilerine bağlı kanamalar
Çocuklarda Burun Kanamaları
Çocuklarda en sık burun karıştırmaya bağlı burun ön bölümünde izlenen kılcal damarların çatlaması sonucu tek taraflı burun kanamalı izlenir. Çocukların burun mukozası ortamın nemine daha duyarlıdır, nemsiz kuru ortamlarda daha çabuk kanama meyilindedirler. Yine alerjiler de sık nedenlerindendir.
Gebelikte burun kanaması
Burun kanamaları gebelikte de daha sık izlenebilir. Özellikle gebelik ilerledikçe kan basıncında ve kan miktarındaki artış burun içindeki damarlara baskı uygulayarak kanamalara neden olabilir. Bu durumun bebeğe olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.
Burun kanamasında ne yapılmalı?
Kanaması olan kişi öncelikle sakin bir şekilde değerlendirilmeli, zira panik veya heyecan tansiyonu yükseltebileceği için kanama şiddetini arttırabilmektedir. Başı hafifçe öne eğmek kanın genize ve boğaza kaçması önlenebilir. Başı dik tutup başın yüksekte kalması sağlanmalıdır. Öncelikle ılık bir suyla burun içerisi yıkanabilir, sonrasında da burun kanatları yumuşak kısmından her iki parmakla sıkıca kıstırılıp yaklaşık 5 dakika kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Eğer kanama hala devam ediyorsa sıkıca sümkürtülme sonrasında aynı işlemler birkaç kere tekrarlanabilir. Bunlara rağmen kanama devam ediyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurmak gereklidir.
- Tekrar eden burun kanamaları
- Eşlik eden sistemik hastalıkların bulunması
- Çok yoğun veya şiddetli kanamanın olması
- Kanamaya eşlik eden halsizlik, baş dönmesi, kalp çarpıntısı gibi ek bulguların olması
- Vücutta döküntü, morluk veya yüksek ateş olması gibi durumlarda beklemeden sağlık kuruluşuna başvurmak gereklidir.
Burun kanamalarının tedavisi
Burun kanamalarının tedavisi nedenine yönelik yapılır. Bazen kendiliğinden durmayan kanamalarda burun içerisine bir tampon yapılabilir. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı tarafından endoskopik yöntemlerde kanamanın yeri tespit edilip, gerekirse bu bölgeye kimyasal veya elektrokoter yardımıyla müdahale edilebilir. Basit önlemler durdurulamayan kanamalarda ise hastayı ameliyathaneye alıp anestezi altında müdahale etmek gerekebilir. Bazen kanama nedeninin saptanamadığı durumlarda BT, MRG gibi görüntüleme yöntemleri tercih edilebilir.
Kan sulandırıcı ilaç kullanan, yüksek tansiyonu olan hastalar da hastaneye yatırılarak takip gerektirebilir.
Burun kanamalarına karşı koruyucu önlemler
- Özellikle ortamın nemi uygun olmalı ve burun kuruluğunun önüne geçilmeli
- Güneşli ve aşırı sıcak havalarda fazla gezilmemeli
- Gerekirse burun içerisine burun içerisine sürülebilecek nemlendirici kremler sürülmeli
- Doktor tavsiyesi olmadan kan sulandırıcılar ve ağrı kesiciler kullanılmamalı
- Tuzlu su içeren spreylerle burun sık sık temizlenmeli
- Tansiyon hastaları ilaçlarını düzenli olarak kullanmalı