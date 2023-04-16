Mukus renkleri ne anlama geliyor? Sümük renkleri hangi hastalıkların habercisi?

Halk arasında sümük diye tabir edilen, burundaki mukus tabakasının birçok işlevi bulunuyor. Uzmanlara göre normalin dışında bir renk tonu, özellikle de uzun süreli olduğunda çeşitli hastalıkların habercisi olabiliyor. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doç. Dr. Muhammet Fatih Topuz mukus renklerine dair merak edilenleri anlattı.

Açık renkli mukus neden olur, bu ne anlama gelir?

Berrak olduğunda hafif açık renkli mukus normaldir. Su, tuz, antikorlar ve diğer bağışıklık sistemi hücrelerini içerir. Mukus solunum yollarında üretilir ve çoğu boğazın arkasından yutulur.

Beyaz mukus neden olur, bu ne anlama gelir?

Burun tıkanıklığını gösteren beyaz mukus, burun kanallarındaki dokuların şişerek, iltihaplanmaya neden olur. Oluşan tıkanıklık ve mukus hava yollarından akışını yavaşlatır. Bu durum söz konusu olduğunda, mukus daha kalın ve bulutlu veya beyaz olur.

Sarı mukus neden olur, ne demektir?

Sarı mukus, solunum yollarında bulunan bakterilere karşı bağışıklık hücrelerinin verdiği cevaba bağlı oluşmaktadır. Enfeksiyonun erken dönemlerinde görülmektedir. Yine solunum yolu ile alınan zararlı gazlara bağlı oluşan tahrişlerde de oluşmaktadır.

Yeşil mukus neden olur, bu ne anlama gelir?

Yeşil mukus solunum yollarında oluşan iltihaplanma sonucu görülmektedir. Bağışıklık sistemi birleşenlerinden beyaz kan hücreleri ve proteinler ile birlikte diğer hücreler ve bakterilere bağlı mukus yeşil renge dönmektedir. Özellikle akciğer absesi, zatürre, akut/kronik bronşit gibi akciğer hastalıklarında oluşmaktadır.

Pembe veya Kırmızı mukusun nedeni, ne anlama geliyor?

Kırmızı mukus, solunum yollarında oluşan bir kanamaya bağlı oluşmaktadır. Bunun başta solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer kanseri olmak üzere birçok nedeni olabilir. Bu nedenle mukusta kan bulunması ciddi bir tıbbı sorunun ön habercisi olabilir.

Kahverengi mukus neden olur, ne anlama gelir?

Kahverengi mukus kırmızı mukusun aksine daha önceden olmuş bir kanamanın sonradan ortaya çıkmasına bağlı oluşur

Siyah mukus neden olur, ne anlama gelir?

Siyah mukus hava yollarında görülen mantar enfeksiyonların ön habercisi olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kemoterapi tedavisi alan, kontrolsüz diyabeti bulunan veya tedavi almayan kanser hastalarında görülür. Yüzde ağrı, ateş, titreme ve öksürük şikayetlerinin de eşlik edebildiği durumlarda mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.