Bütün gün ekranlara bakmaktan gözleriniz yoruluyor mu? İşte göz yorgunluğunu azaltmanın yolları

Palm Beach Gardens Florida'da optometrist olarak görev yapan Doktor Adam Ramsey, ekran karşısında uzun bir gün geçirmek, dünyanın bulanık görünmesine neden oluyorsa, bilgisayar görme sendromundan muzdarip olabilirsiniz diyor.

Dijital göz yorgunluğu nedir?

Amerikan Optometri Derneği'ne göre, dijital göz yorgunluğu bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler dahil olmak üzere uzun süreli veya aşırı dijital ekran kullanımının doğrudan sonucu olan çeşitli yaygın göz yorgunluğunu ve görmeyle ilgili sorunları tanımlamak için kullanılır.

Dijital ekranda okumak genellikle basılı metni okumaktan farklıdır ve gözleri daha fazla yorar çünkü "bilgisayardaki veya elde taşınan cihazdaki harfler o kadar kesin veya keskin bir şekilde tanımlanmamıştır, harflerin arka planla kontrast düzeyi azalır AOA , "ekrandaki parlama ve yansımaların varlığı izlemeyi zorlaştırabilir" diye açıklıyor .

Dijital göz yorgunluğuna ne sebep olur?

Ekrandan yayılan ışık.

Ekranlar (TV'ler, iPad'ler, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar) gözlerimiz için çok fazla uyarıcı ışık yayar. Dr. Ramsey, bu sert mavi ışığın bazı insanlar için bilgisayarla görme sorunlarının ardındaki ana suçlu olabileceğini söylüyor. Bu kişiler, ekranlardan çok fazla ışığa maruz kalmamak için mavi ışığı engelleyen gözlükleri, ekran filtresini veya koruyucuyu ya da cihazların üzerindeki mavi ışık ayarını deneyebilir.

Bir şeye çok uzun süre yakından bakmak.

Ancak diğerleri için, her şeyin arkasında yatan, bir şeye uzun süre yakından bakma eylemidir (her ikisinin birleşimi olmadığı sürece!). Bir şeye yakından bakmak, gözlerimizin veya aslında beyninizin yakınlaşmasını veya bir araya gelmesini gerektirir. Örneğin, bir gözünüzü kapatıp burnunuza bakarsanız, bir gözle gördükleriniz diğerinden farklı görünecektir. Dr. Ramsey, "Fakat her iki gözünüz açıkken tek bir burun görüyorsunuz, yani beyniniz birleşiyor" diye açıklıyor.

Bu son derece havalı ve elbette gözlerinizin yapması gereken şey; ama her zaman değil.

"Yakından bir şeye baktığınızda, gözlerinizin aslında birleşmesi gerekiyor ve bilgisayarda olabilmek için oldukça yakınlaşması gerekiyor" diyor. "Her göz ekranı ayrı ayrı görüyor ve beyin bu iki görüntüyü tek bir görüntü haline getiriyor. Bazı insanlar uzun süre yakınsama konusunda zorluk yaşıyor."

Yeterince sık göz kırpmamak.

Başka bir problem? Ekrana bakarken veya herhangi bir şeye yoğun bir şekilde odaklanırken gözümüzü çok fazla kırpmama eğilimindeyiz. Dr. Ramsey, "Gözlerde gözyaşı, göz kırpmanın gerçek sonucu oluşuyor" diyor. "Bir şeye yoğun bir şekilde bakarken, çoğu insanın bilgisayara bakarken yaptığı gibi, konsantre oluyorlar ve gözlerini çok fazla kırpmıyorlar." Açık sonuç: kuru gözler.

Dijital Göz Yorgunluğunu Önleme ve Çözümler

Dijital ortama özgü bu koşullar altında (çoğunlukla saatlerce) okumak ve odaklanmak, gözlerimizi ve zaten her günün her dakikasında yoğun bir şekilde çalışan tüm görme sistemimizi gerçekten yoruyor. Her günün sonunda ciddi göz yorgunluğu, göz kuruluğu, baş ağrısı, bulanık görme, baş dönmesi ve hatta üst sırt, omuz veya boyun ağrısı gibi belirtilerle karşılaşmanız şaşırtıcı değil .

Bu rahatsız edici sorunla mücadele etmek için Dr. Ramsey, dijital göz yorgunluğunu önlemek ve hafifletmek için üç strateji öneriyor.

20-20-20 Kuralını Takip Edin

Gün içerisinde düzenli aralıklarla mola vermenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza iyi geldiğini zaten biliyorsunuz . Göz sağlığınız için de bunu yapın. Dr. Ramsey, gözetleyenlerinizin çok uzun süre bir araya gelerek bir araya gelerek bir şeye yakından bakmak zorunda kalmalarını engellemek için, gün boyunca 20-20-20 kuralına bağlı kalmanızı öneriyor:

"Her 20 dakikada bir, 20 metre uzaktaki bir şeye 20 saniye boyunca bakın."

Ergonomik kurulumunuzun rahat olduğundan emin olun.

Ergonomik işyeri duruşu, gergin ve düzgün görünmekle ilgili değildir; vücudunuzu mümkün olduğunca doğal, rahat ve işlevsel bir şekilde konumlandırmakla ilgilidir. Dr. Ramsey, "Ayaklarınız yerde, sırtınız sandalyeye dayalı olacak şekilde dik oturun" diyor. Koltuğumuzda düzgün bir şekilde desteklenmediğimizde, bunu telafi etmek ve bizi dik tutmak için yanlış kas gruplarını kullanabiliriz , bu da rahatsızlığı artırır. "Ve ekranınızı göz hizasında veya göz hizasının altında tutun" diye ekliyor. "Yukarı bakmak gözleri yorar."

Göz damlasını deneyin.

Dr. Ramsey, ekran başındayken daha az sıklıkta göz kırpmanın neden olduğu kuruluk ve tahrişi dengelemek için, reçetesiz satılan, koruyucu içermeyen, yeniden ıslatıcı damlalar almayı öneriyor.

Hala ihtiyacınız olan rahatlamayı alamıyor musunuz? Reçeteli damlalar veya gözlükler gibi çözümler önerebilecek veya göz yorgunluğunuz veya görme endişelerinizin diğer olası nedenlerini araştırabilecek bir göz doktoruyla görüşün diyor.