Büyük ayakkabı nasıl küçültülür? Büyük gelen ayakkabıyı giyebilmenin 6 yolu

Büyük ayakkabılar rahatsızlık vermelerinin yanı sıra ayakta ağrı ve yaraya da neden olabilir. Büyük gelen ayakkabılarınızı ayağınıza tam oluyormuşçasına kullanabilmek için 6 farklı yöntem hazırladık.

Büyük gelen ayakkabıyı nasıl küçültebiliriz?

Dolabınızda size büyük gelen bir ayakkabının duruyor olması oldukça rastlanan bir durumdur. Bir şekilde büyük bir çift ayakkabı evinize gelmiştir. Belki çok uzun süre giydiğiniz için ayakkabılarınız genişlemiştir hatta belki de ayakkabılarınız kış geldiği için size bol geliyordur çünkü kışın ayaklar soğuktan küçülür. İşte büyük gelen ayakkabıyı küçültmenin, giymenin yolları...

Üst üste çorap giyin

İlk akla gelen yöntem fazladan bir çorap daha giymek olabilir böylece ayakkabılarınıza daha rahat girebileceksiniz. Hatta her zamankinden daha kalın bir çorap seçimi de işinize yarayabilir böylece boş kalan alanı dolduracaktır.

Bu deneyebileceğiniz en kolay ve ucuz yol. Herkesin dolabında bir sürü çorap bulunur bu yüzden de bu sizin için kolay bir yöntem olabilir. Bu yöntem botlarını veya spor ayakkabılarını onarmaya çalışan herkes için harika bir seçenektir çünkü bunlar çorap giymenizi gerektiren ayakkabılardır.

Maalesef bu çözüm diğer çift ayakkabılar için özellikle de çorapların gerekli olmadığı açık ayakkabılar için pek iyi bir fikir olmayabilir. Ek olarak hava sıcaksa dikkatli olmakta fayda var, çünkü iki çift çorap giyerseniz ayaklarınız terleyebilir ve kokmaya başlayabilir.

Boşluğu doldurun

Aceleniz varsa ve ayakkabınız ayağınıza tam olmuyorsa, oldurmak için uğraşacak vaktiniz yoksa boşlukları doldurma yöntemi işinize yarayabilir. Tek yapmanız gereken, ayakkabının ucundaki boş alanı doldurmak için biraz tuvalet kâğıdı, pamuk, kağıt mendil ve hatta eski bir bez bulmaktır.

Bu özellikle de ayağınız ayakkabının içinde kayıyorsa harika bir çözüm olabilir. Bu yöntem size büyük gelen düz ayakkabılarınız, botlarınız ve hatta burnu ve topuğu kapalı topuklu ayakkabılar için kullanılabilir.

Bu yöntemde dikkat etmeniz gereken şey, ayakkabının burnuna doldurduğunuz şeyleri, kullanımdan sonra çıkarıp ayakkabıyı eski haline getirmek. Çünkü dolgular uzun süreli kaldığında kokuya neden olabilir.

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Ayakkabı tabanlığı kullanın

Birçok kişinin bu sorun için ilk seçtiği yol, ayakkabı tabanı almaktır. Çünkü ayak numaranıza uygun ayak tabanı güzel bir şekilde ayakkabıyı doldurup, ayakkabıyı ayak numaranıza uygun hale getirir.

Yalnız aldığınız iç tabanlıkların ömür boyu kullanılamayacağını ve bir noktada bunları değiştirmeniz gerekeceğini unutmayın.

Uzun süre kullanmak için bir ürün arıyorsanız jel veya lateks köpük tabanlıklardan kaçınmanızı öneririz. Bu malzemelerin her ikisi de sık kullanıldığında çabuk bozulma eğilimindedir. Elbette ki ayaklarınız ağrıyorken size ideal görünebilirler ancak içindeki malzeme kırıldığında ayağınızla ayakkabı arasında neredeyse hiç yastıklama olmayacak ve ayağınızı rahatsız etmeye başlayacaktır.

Bu yöntemin en iyi yanı ise tabanlığı istediğiniz zaman çıkarıp ayakkabıyı havalandırabilmeniz ve başka büyük ayakkabılarda da kullanabilmenizdir.

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Ayak ucu yastığı kullanın

Ayakkabının içine ayağınızın ucuna yerleştirilmek için tasarlanmış özel bir yastık kullanabilirsiniz. İnternette ayak ucu pedi, ayak ucu yastığı, ayak ucu köpüğü, silikon parmak ucu koruyucu gibi aramalarla bulabilirsiniz. Bu sayede ayakkabınız daha rahat olur ve ayakkabınızı daha kolay giyebilirsiniz. Bu yastık taban koyduğunda rahatsız olanlar için daha kullanışlı olabilir. Bu tür yastıklar farklı renk, şekil ve boyutlarda olabilir ve ayağınıza uymayan düz veya yüksek topuklu ayakkabılar için mükemmeldir.

Silikon Topuk Jelleri

Ayak vurmasını engellemek için çokça kullanılan silikon jeller, biraz büyük gelen ayakkabıyı daraltmak için de iyi bir alternatif olabilir.

Ayakkabının iç tarafında topuk kısmına yapıştırılan bu şeritler hem yumuşacıklar, hem de topuk ile ayakkabı arasında bir kitle olarak aradaki boşluğu doldurmaya yararlar.

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Ayakkabıları küçültün

Biraz fazla zamanınız varsa ve ayakkabılarınızı bir şeylerle doldurmadan ayağınıza tam uymasını istiyorsanız, onları küçültmeyi denemenizi öneririz.

Bu yöntemde üstteki diğer yöntemlerde olduğu gibi malzemeye ihtiyaç duymazsınız. Daha basit bir işlemdir. Ancak bu yöntemde bir handikap var, o da yanlış uygulamada ayakkabıya zarar vermek. Bu yöntemi yaparken ayakkabının kendisine zarar vermemeye dikkat etmelisiniz.

Öncelikle ayakkabının malzemesini bilmeniz ve üzerinde su kullanıp kullanamayacağınızı kontrol etmeniz gerekir. Örneğin ayakkabınız kumaş mı, saten mi, lastik mi? Su ile zarar görebilecek zarar vereceği bir ayakkabı ise vazgeçin. Değil ise ikinci adıma geçin.

Daha sonra ayakkabıları ıslatın. Bunu bir çift spor ayakkabı ile deniyorsanız devam edip onları suya daldırabilirsiniz. Ancak süet veya deri ayakkabılara uyguluyorsanız sprey şişesine su doldurup püskürtün.

Ayakkabıları ıslattıktan sonra kurutmaya başlayabilirsiniz. Hava sıcak ve nemsiz ise, onları kurumaya bırakabilirsiniz. Yoksa en düşük ayarda bir saç kurutma makinesi kullanmanız gerekecektir. Isı ayakkabıda hasara neden olabileceği için fön makinesini ayakkabılara çok yakın tutmadığınızdan emin olun.

Tamamen kuruduktan sonra ayakkabıları giyip ayağınıza daha iyi uyup uymadıklarını kontrol edin. Eğer yine olmadılarsa, en baştan sona kadar tekrar işlemleri gerçekleştirin ve ayakkabı ayağınıza olana kadar bu işlemleri tekrarlayın. Ve gerçekten mükemmel bir şekilde uyması için sizin için profesyonel bir ipucumuz var: Eğer ki ayakkabıyı ayağınıza giyerken kurutmayı başarırsanız, ayaklarınızın kalıbını alır gibi daralacaklardır.

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