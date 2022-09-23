Cevizin, Alzheimer hastalığı ve sağlıklı bir beyin arasındaki ilişkisi

Istanbul – 1 Eylül, 2022 - Araştırmalar, sağlıklı bir diyetin genel sağlığa ve beyin sağlığına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmalar, cevizlerin bilişsel işlevlerde ve Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif rahatsızlıklarda faydalı bir rol üstlenerek beslenme düzenlerinin önemli bir parçası olabileceğini ortaya koyuyor.

2022 yılında yapılan yeni bir klinik öncesi hücre tabanlı çalışma, ceviz ve bilişsel işlev arasındaki bağlantıyı daha da araştırarak ceviz yağının Alzheimer hastalığının ilerlemesinin belirteçlerini azaltmada rol oynayabileceğini bulgularla öne sürdü. Bu bulgular, ceviz gibi gıdaların bilişsel işleve potansiyel faydaları desteklemede ve diğer hastalıklar için risk azaltmada oynayabileceği rolü açıkça anlamak için ek araştırmaları gerektirmektedir..

Bu çalışmanın sonuçları ceviz ve bilişsel işlevler arasında umut verici bir bağlantı olduğunu ortaya koysa da, insanlar üzerindeki etkisini tam olarak anlamak için gerekli olan insan klinik deneyleri de dahil olmak üzere ek araştırmaların yapılması gerekiyor.

Ek olarak, devam eden araştırmalar ceviz gibi belirli yiyecekleri yemenin aşağıdakilerle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor:

Yüksek risk gruplarında, yaşa bağlı bilişsel bozulmaya karşı gelişmiş bilişsel işlev ve hafıza,

Demansın ilerlemesinde risk faktörleri olan kardiyovasküler hastalık veya tip 2 diyabet gibi diğer hastalıkların riskinin azalması,

Alzheimer hastalığının başlangıcını geciktirme veya ilerlemesini yavaşlatma.

Bu bulgular, ceviz gibi gıdaların bilişsel işleve potansiyel faydaları desteklemede ve diğer hastalıklar için risk azaltmada oynayabileceği rolü açıkça anlamak için ek araştırmaları gerektirmektedir. Klinik öncesi çalışmalar ve insanlarla yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkan bulgular, günde yaklaşık 28 gr (yaklaşık bir avuç) ceviz tüketiminin, beyin sağlığı açısından en güçlü potansiyel faydaları ortaya çıkardığını gösteriyor.

Araştırmanın olumlu bulgularla sonuçlanmasına karşın bu çalışma hayvanlar üzerinde yapıldı ve bu nedenle bulgular henüz insanlarla ilişkilendirilemiyor. Hayvan deneyleri, insanlar üzerindeki etkileri belirlemek için gereken ek araştırmalara arka plan sağlar ve hipotezleri formüle etmek için kullanılır.

Şu an dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030’da 76 milyon hasta olması bekleniyor. Türkiye’de 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor ve mevcut nüfusun oldukça küçük bir bölümünü, %8,7’sini oluşturan 65 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Bu nedenle demans hastalarının sayısında hızlı bir artış izleniyor.

Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıklarda, belirti ve semptomlar yaşamın çok sonraki zamanlarına kadar ortaya çıkmayabilir. Ceviz yemek gibi basit ve besleyici alışkanlıkları erken yaşta benimsemek ve bunları sık sık yapmak, bilişsel işlevlere ve nörodejeneratif koşullara fayda sağlayabilecek umut verici bir eylem olabilir.

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