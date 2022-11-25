Civanperçemi otu faydaları neler? Ne işe yarar? Civanperçemi otu çayı nasıl yapılır?

Türkiye’de en çok yetişen bitkiler arasında bulunan civanperçeminin vücuda birçok faydası bulunuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Hekimi Yegane Özcan, civanperçemi otunun hem kadınlar hem erkekleri için faydalarına dair merak edilenleri anlattı. Özkan, civanperçemi çayının nasıl hazırlanması gerektiğine de değindi. (Bu yazının ardından Okaliptus yağı faydaları da göz atabilirsiniz.)

Civanperçemi otu nedir?

Pembe veya beyaz çiçekleri olan bu bitki tarlalarda, çayırlarda, yol kenarlarında ve vadilerde yetişir. Bu bitkinin ünü eski zamanlara dayanıyor. Rivayete göre yunan mitoloji kahramanı Akhilleus, vücudunu civanperçemi yağı ile ovarak, savaşlarda yenilmez oluyordu. Halk tababeti dışında gıda sektöründe de geniş kullanım alanına sahip. Genelde bitkinin çiçekleri ve toprak üstü kısmı kullanılmakta. Haziran – ağustos aylarında, köküne yakın yerden kesilerek, demet halinde gölgede kurutulur.

Civanperçemi çok etkili kanamayı durdurucu özelliğinden dolayı , marangoz atölyelerinin yanına ekilirdi ki her hangi bir kesi yarası durumunda veya travmada el altında, kolay bulunsun. Halk hekimliğinde çok etkili ve benzersiz hemostatik bitkidir. Benzersiz çünkü, uzun süre kullanımında bile tromboz oluşturmaz. Modern tıpta da, bitkinin antibakteriyel, yara iyileştirici ve kanamayı durdurucu özelliklerinden, kabul görüp kullanılmakta.

Civanperçemi otunun faydaları neler?

Günümüzde civanperçemi otu çok iyi bilinmekte ve geleneksel tedavide olduğu gibi modern farmakolojide de geniş kullanıma sahiptir. En önemli ve etkili özellikleri, kanamayı durdurma ve yarayı hızlı iyileştirme. Civanperçemi doğal bir antioksidan ve anti-inflamatuar, antialerjik, bakterisit ve yara iyileştirici etkilerine sahip. Bunun dışında;

Kalp kasılmalarını normalleştirir

Rahim kaslarını güçlendirir, adet düzensizliği ve adet görememe durumunda etkilidir

Hemoroid kanaması ve tedavisinde kullanılır.

Kanamayı durdurur (rahim, burun , basur kanamaları).

Hızlı yara iyileştirici ve iltihap giderici.

Metabolizma ve sindirim sistemini iyileştirir.

Doğal bir antiseptik, ateş düşürücü.

Ağrı ve spazmları giderir.

KADINLAR İÇİN: Civanperçemi otu eski çağlardan beri kadın doğum ve jinekolojide kullanılmakta. Kadın genital organları üzerinde faydalı etkiye sahip- rahim kasını güçlendirir, adet düzensizliğini gidererek kan akışını düzenler, infertilite durumunda faydalı, menopoz belirtileri, doğum sonrası kanamalar, miyom kanamaları ve rahim ağzı yaraları, rahim sarkması için olumlu etki gösterir. Bunların dışında anne sütü artırıcı etkisi de mevcut.

ERKEKLER İÇİN: Sık yaralanmaya maruz kalan erkekler için civanperçemi otu, hızlı yara iyileştirici özelliğinden, yeri doldurulamaz fayda sağlar. Civanperçemi çayı sinir sistemini olumlu etkiler, yorgunluk ve stres izlerini ortadan kaldırır. Yemek öncesi civanperçemi çayı tüketmek cinsel yönden de olumlu etki sağlar.

Zararları , yan etkileri var mı?

Hamilelik öncesi kadınlarda kullanımı çok faydalı ama hamile kaldıktan sonra bu bitkiyi kullanmak sakıncalı. Düşük tehlikesi ve erken doğuma sebep ola bilir.

Alerjik yapıya sahip olanlar dikkat etmeli, çünkü cilt döküntüsüne sebep olabilir.

Düşük tansiyonu olanlar, 6 yaş altı çocuklar, hamileler civanperçemi kullanmamalı.

Günde ne kadar tüketilmeli?

Civanperçemi 10 günden fazla tüketilmemeli. Günlük en fazla 3 fincan içilmeli.

Kimler civan perçemi tüketmemeli?

Hamileler ve 6 yaş altı çocuklar için uygun değil.

Civan perçemi çayı nasıl yapılır?

250 ml kaynar suya 1 çay kaşığı kurutulmuş civanperçemi ilave edilir , 10 dakika demlenmesi beklenir ve süzülür.