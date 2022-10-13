Okaliptus yağı faydaları neler, neye iyi gelir? Kullanımı nasıl olmalı? 7 soruda okaliptus yağı

Ana vatanı Avusturalya olan okaliptüs zaman içerisinde tüm dünyada varlığını göstermiştir. Günümüzde okaliptus yağı pek çok farklı alanda kullanılıyor. Peki okaliptus yağı faydaları neler, neye iyi gelir? Kullanımı nasıl olmalı? Zararları var mı? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Hekimi Yegane Özcan okaliptus yağına dair merak edilenleri anlattı... (Bu yazının ardından Jojoba yağı faydalarına da göz atabilirsiniz)

Okaliptus yağı nedir?

Okaliptus bitkisinin anavatanı Tazmanya'yadır (Avustralya). Yerliler, hala bu bitkiyi "hayat ağacı" ve "ormanların elması" olarak adlandırır. Avustralya Aborjinleri antik çağlardan beri bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek ve yaraları iyileştirmek, yorgunluğu ve kas ağrılarını gidermek için ,yaprakların yanı sıra ağaç kabuğu bile kıllanmıştır. Okaliptus yağı, yararlı nitelikleri sayesinde geleneksel ve halk hekimliği, kozmetoloji, aromaterapi ve günlük yaşamda uygulamasını bulan doğanın bir armağanıdır.

Güçlü odunsu, tatlı bir aromaya sahip renksiz, konsantre, kalın uçucu bir sıvıdır. Okaliptüs yapraklarından elde edilen doğal ekstrakt hafif sarımsı bir renk tonuna sahiptir. Bu sıvı yağlı değildir, ancak hafifçe kaygandır.

Bugün okaliptus İspanya, Portekiz, Kaliforniya'da yetiştirilmektedir. Park bitkisi olarak ise Moldova, Azerbaycan ve Kırım'da yaygındır.

Günümüzde bu egzotik bitkinin yapraklarından elde edilen ekstrakt çok popüler. Okaliptus yağı, evin ilk yardım çantasında mutlaka bulunmalı.

Okaliptus yağı faydaları nelerdir?

Okaliptus yağı, geleneksel buhar damıtma yöntemiyle elde edilir. Bir ton bitki yaprak ve sürgünden sadece üç ila beş kilogram ürün elde edilir. Okaliptüs yağının iki ana kimyasal bileşeni Okaliptol ve alfa-terpineol'dür.

Ayrıca organik asitler, tanenler, flavonoidler ve aldehitler gibi - toplam 40 faydalı bileşen içermekte. Ancak tartışmasız aralarındaki en değerli madde sineol’dür . Okaliptüs yağındaki miktarı yaklaşık %80'dir ve ürüne şu özellikleri verir:

Koku giderici

Ağrı kesici

Yara iyileştirici

Diüretik

Antibakteriyel

Balgam söktürücü

Antienflamatuvar

Antiviral

Yatıştırıcı

Rejenerasyon

Okaliptusun uçucu yağları, solunum yolu hastalıklarının tedavisinde anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral etkilere sahiptir. Okaliptüs yağı, dışarıdan uygulandığında, demodikozis ve pedikülozun tedavisinde olumlu etkiye sahiptir. Okaliptus ekstraktının antitümör özellikleri de yapılan çalışmalarla bilinmekte.

Okaliptus yağı neye iyi gelir?

Okaliptus yağının faydalarına daha yakından bakalım:

En başta dezenfekte edici bir etkiye sahiptir, bunun için 200 ml kaynatılmış ve soğutulmuş suya yarım çay kaşığı karbonat ve 3-5 damla okaliptüs yağı koymanız yeterli.

Konsantrasyonu ve dikkati artırmak için difüzöre birkaç damla yağ ilave edip bulunduğunuz odada yarım – bir saat uygulamalısınız. Difüzör yok ise bir bardak kaynar suya da birkaç damla okaliptüs yağı damlatmanız yeterli olacak. Bu yöntem ayrıca odadaki havayı temizler ve hoş koku bırakır. İş sonrası yorgunluk hissini giderir.

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının ve gribin hızla üstesinden gelmeye yardımcı olur, ateşi düşürür, burun tıkanıklığını hızla ortadan kaldırır. 200 ml ılık suya 3-4 damla okaliptüs yağı damlatıp karıştırın, bez- tülbent veya ince bir havluyu bu karışımla ıslatın, cildin iltihaplı bölgesine , ateş yüksekliğinde alın ve baldırlara kompres şeklinde uygulayın.

Boğaz enfeksiyonlarında, bademcik (tonsillit), larenjit hastalıklarında okaliptüs yağlı gargara da çok etkili, bunun için 200 ml ( bir su bardağı kadar) ılık suya yarım çay kaşığı karbonat, 2-3 damla okaliptüs yağı ve 1 çay kaşığı bal ilave edin. Gargaranız hazır

Saçta kepeklenmeye olumlu etkisi var. Günlük kullandığınız şampuana ( 100 ml saç yıkama ürününüze 10-15 damla okaliptüs yağı dozunda) ilave edilebilir, bunun dışında saç maskesi olarak ta kullanılır. 50 ml zeytinyağına 5-7 damla okaliptüs yağı ilave edin, saç diplerine uygulayın ve üzerini bone ve havluyla kapatın, 30 dak bekletip yıkayın.

Soğuk algınlığında buhar şeklinde de kullanılabilir- 500 ml suyu 40 dereceye kadar ısıtın içerisine 2-3 damla okaliptüs yağı ilave edin. Günde 1-2 defa inhalasyon şeklinde uygulayın ( soluma) . Akciğerlerdeki salgıları sıvılaştırır ve nefes almayı kolaylaştırır. Kan hücrelerine oksijen akımını arttırır

Depresyon , üzüntü ve anksiyete gibi durumlarda olumlu sonuçlar elde edilebilir

Kronik baş ağrısı ve migrenden muzdarip insanlara yardımcı olur.

Eklem ağrısını etkili bir şekilde hafifletir.

Egzersizden sonra kasları gevşetir.

Sinek ısırmalarında etkili midir?

Okaliptus yağı sinek ısırıklarına çok iyi etki eden birkaç uçucu yağdan biri. Okaliptus yağının kokusu sinekleri uzaklaştırır. Haşaratlar kokuyu tehlike olarak algılar ve bu sayede uzaklaşır. Örneğin keneleri – lavanta kokusu, pireleri -portakal uçucu yağı kokusu, sivrisinekleri – limon otu yağı kokusu uzaklaştırır. Okaliptus uçucu yağ kokusu ise tüm bu haşereler için etkilidir, sadece sivrisnekler için değil. Tüm bu uçucu yağlar haşereleri öldürmez sadece uzaklaştırır. Okaliptus yağını direk cilde sürülmez, kıyafete veya aromoterapi difüzorlerinde kullanılmalı. Cilde uygulamak için mutlaka uygun baz yağına veya su bazlarına karıştırılmalı. Hatta günlük vücut kremine 5-6 damla okaliptüs yağı yeterli olur. Sinek ısırığı yerine sürüldüğünde kızarıklığı ve şişliği hafifletir. Aynı zamanda sinek ısırığını da engeller.

Okaliptus yağının kullanımı nasıl olmalı?

Okaliptus yağının tek başına kullanılması her zaman daha etkilidir, yani diğer uçucu yağlarla karıştırılmaması önerilir.

Hiçbir durumda cilde saf okaliptüs uçucu yağı sürülmez, bu yanıklara neden olabilir!

Mutlaka bir baz kullanılmalı: yağ, alkol, su veya giysilere uygulama.

Ev ortamında çok basit ve kolay sivrisinek spreyi yapılabilir. Bunun için;

100 ml suya 3-5 damla okaliptüs uçucu yağı damlatın. Biraz alkol ekleyin, sprey şişesine dökün ve spreyiniz hazır! Gerektiğinde üzerinize veya çevrenize püskürtün Kullanmadan önce sallamayı unutmayın.

Ayrıca sivrisinek yağı kremi de yapılabilir:

10 gr için her gün kullandığınız herhangi bir taşıyıcı yağ veya herhangi bir doğal vücut kremine okaliptüs yağından 2 damla ekleyin. Krem kavanozunu kapalı tutun ve açıkta kalan cilde uygulayarak normal bir sinek kovucu olarak kullanın.

Bunun dışında geceleri kendinizi korumak için ve dışardan sinek gelmesini önlemek için bir havluyu ıslatabilir ve üzerine uçucu yağ karışımı damlatabilirsiniz. Açık bir pencerenin önüne koyun ve sivrisinekler evinize uçmaz.

Aromoterapi difüzörüne okaliptüs yağı damlatarak ta kullanmanız mümkün. 15 m2 oda için 5 damla okaliptüs yağı yeterli olur, 30 dakika – 1 saat arası uygulanabilir.

Okaliptus yağı kimler kullanmamalı?

Hamilelik, hassas cilt, epilepsi, yüksek tansiyonu olanlara , 6 yaş altı çocuklarda, atrofik rinit ve bronşial astım hastaları okaliptus yağı kullanması yasak.

Okaliptus yağının homeopatik ilaçlar ve diğer aromatik yağlarla birleştirilmesi önerilmez.



Okaliptus yağının herhangi bir zararı var mı?