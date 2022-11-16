Soğan suyunun faydaları neler? Ne işe yarar? İşte soğan suyunun hiç bilinmeyen faydaları

Yemeklerin ayrılmaz bir parçası olarak bildiğimiz soğanın suyu da son zamanlarda sıkça tüketiliyor. Halk arasından doğal antibiyotik olarak bilenen soğan suyunun vücuda, cilde ve daha birçok şeye faydası bulunuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Hekimi Yegane Özcan soğan suyunun faydalarına dair tüm merak edilenleri anlattı. (Bu yazının ardından alkali suyun faydaları yazımıza da göz atabilirsiniz)

Soğan suyunun faydaları neler?

Kadim tıp , soğan suyunun tümörlerin çözülmesine , vücudu güçlendirdiğine ve kolera – veba gibi hastalıklara karşı koruduğuna inanırdı. Soğan tüm mutfakların vazgeçilmezlerinden. Sadece lezzeti değil, insan sağlığı için de büyük faydaları var. Çiğ, pişmiş, kurutulmuş veya fırınlanmış- her türlü tüketilebilir.

Ancak soğan suyu faydaları çok başka. Soğan sülfit bileşimlerinden çok zengindir. Özellikle tiyosülfat (kükürt bileşiği) antimikrobiyal etkiye sahip. Gerçi sarımsakta 4 kat daha fazladır bu madde ve buna rağmen soğan suyunun faydası yabana atılmamalı.

Antik çağlardan beri soğan suyu yara iyileştirici ve ağrı kesici olarak kullanılmaktaydı.

Halk arasında “doğal antibiyotik “olarak adlandırılan soğan vücudun stafilokoklarla savaşmasına yardımcı olur ve öksürüğü yatıştırır.

Homeopati tıbbında soğan suyundan elde edilen Alium Cepa ilacı yüzyıllardır saman nezlesi durumlarında sık kullanılmakta. Bal ile karıştırıldığında soğan suyu damağa sürülürse boğaz ağrısını giderir (soğan suyu bal karışım oranı 1:2 olmalı ve yemeklerden önce günde 3 defa birer çay kaşığı alınmalı )

Geleneksel olarak, soğan, halk tababetinde soğuk algınlığı ve grip için en sık kullanılan sebzedir, yani doğal ilaç diyebiliriz.

Soğan suyu doğal antibiyotiktir- iltihap önleyici etkiye sahip, GUT ve artrit durumlarında kullanılır. Antiseptik özelliklerinden dolayı E.coli ve Salmonella, idrar yolu enfeksiyonları dahil bir çok bakterilerle savaşır.

Soğan suyu antimikrobiyal ve gaz gidericidir, kabızlık ve şişkinlik için çok faydalı. Soğan suyunun bilinmeyen özelliklerinden biri de kansızlık (anemi) için de çok faydalı çünkü bol miktarda demir içermekte.

Ayrıca soğan suyu lif bakımından çok zengindir, potasyum içeriği insan vücudunun elektrolit dengesini sağlar.

İçeriğindeki A vitamini cildi ve mukoza zarlarını korur, B vitamini sinir sistemini iyileştirir.

Soğan suyunda bulunan bol miktarda c vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücutta su tutulmasını önleyerek etkili bir idrar sökücüdür.

Lokantaya gittiğimizde et siparişi verirken çoğumuz bol soğanlı salata da isteriz. Sadece lezzet bakımından değil , soğan kükürt bakımından zengin olduğundan, özellikle sebze salatası ve kuzu etiyle birleştiğinde, karaciğer koruyucu etkisi göstermekte. Bu gıda kombinasyonu, aminoasitlerin beyne ve sinir sistemine taşınmasını uyararak psikolojik durumu olumlu destekler. Bol soğanlı salata ve ızgara et tükettikten sonra neden mutlu olduğumuzu anlamış olduk.

Soğuk mevsimlerde, çoğu insanın soğuğa alerjisi görülebilir. Soğuk alerjisi belirtileri: soğuk havada sokaktan sıcak eve girildiğinde yüz ve eller kızarmaya ve şişmeye başlar, bunlara kaşıntı da eşlik eder, sonrasında ciltte tahriş ve çatlaklar oluşur. Bu durumda soğan suyu ve doğal balı eşit miktarda karıştırıp doğal tedavi edici karışım elde edilebilir. Bu karışım cildi yumuşatır, çatlamaları iyileştirir ve cildin pH dengesini onarır.

Her gün ağızdan alınan soğan suyu bağışıklığı artırır ve soğuk allerji olasılığını en aza indirir. Kesilmiş soğan tarafından yayılan fitonsitler havada bulunan bakterileri etkili bir şekilde yok eder. Yani, grip olan kişinin yanında soğan suyu bulundurarak bakterilerin etrafa yayılmasını önleyebiliriz.

Taze sıkılmış soğan suyu vücuttaki enfeksiyonu yok eder, soğuk algınlığı, bronşit veya boğaz ağrısına eşlik eden semptomları hafifletir ve balgamı söktürür.

Günlük düzenli tüketilen soğan suyu, kandaki şeker oranını düşürür, diyabet başlangıcını önler ve hatta diyabeti iyileştirir. İlginç olan da soğan suyunun normal kan şekeri olan insanların kan şekeri düzeyini daha da düşürmemesi.

Günlük taze sıkılmış soğan suyu tüketimi, kalp damar sistemini korur ve vücudun erken yaşlanmasını önler.

Ayrıca düzenli soğan suyu tüketimi damar tıkanıklığını önler ve yüksek kan basıncını düşürür. Yüksek tansiyonu olan kişiler çiğ soğan suyu veya haşlanmış soğan mümkün olduğunca sık tüketmeli. Soğan suyu doğal olarak kan sulandırıcı etki göstererek pıhtılaşmayı da önler.

Soğan suyunda bulunan bol miktarda quercetin kanser oluşumunu da önler.

Soğan suyu, erkekler için cinsel aktiviteyi uyarır, sperm ve testosteron üretimini iyileştiren doğal bir “ilaçtır”. Erkek kısırlığını tedavisine olumlu etkisi bilinmekte.

Bu doğal antienflamatuvar ve antiseptik madde , kadın hastalıklarında çok faydalı. Eski kadın doğum hekimleri, soğan suyuna batırılmış tamponlar kullanarak rahim ağzı yaralarını tedavi ederlerdi. Hamile kadınlarda görülen kabızlık durumlarında tüketilen soğan suyu bu durumu ortadan kaldırır. Soğan suyunda bol miktarda folik asit mevcut, bu da bebeğin sinir sisteminin sağlıklı gelişmesine fayda sağlar.

Bu doğal antienflamatuvar ve antiseptik madde , kadın hastalıklarında çok faydalı. Eski kadın doğum hekimleri, soğan suyuna batırılmış tamponlar kullanarak rahim ağzı yaralarını tedavi ederlerdi. Hamile kadınlarda görülen kabızlık durumlarında tüketilen soğan suyu bu durumu ortadan kaldırır. Soğan suyunda bol miktarda folik asit mevcut, bu da bebeğin sinir sisteminin sağlıklı gelişmesine fayda sağlar. Soğan suyu menopoza giren kadınların kemik erimesini önlemek için çok güçlü silah ola bilir. Bunun nedeni soğan suyunun, kemik dokusunu parçalayan ve iskeleti zayıflatan osteoklastları yok etmesidir.

Ve son olarak soğan suyu ciltteki kaşıntıyı rahatlatır, böcek sokmasına bağlı cilt kaşıntıları da dahil.

Soğan suyunun tüketimi nasıl olmalı?

Bilinmesi gereken önemli bilgi ise, soğan suyu hemen tüketilmeli ve günlük taze sıkılmalı. 6-8 saat sonra soğan suyu faydalı özelliklerini kaybeder.

Soğan suyunun zararları ve yan etkileri