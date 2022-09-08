Çocuklarımızı okula nasıl hazırlamalıyız? Okula başlamadan önce yapılması gereken 10 öneri
Eylül ayının gelmesi ile birçok evde okul telaşı başladı. Peki okul başlamadan önce çocuğumuzu nasıl hazırlamalıyız? Bağışıklıklarını güçlendirmek için ne önlemler almalıyız? Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Akif Çelik konuyla ilgili bilgi verdi...
Okular, çocuk gelişiminde çok önemli yer tutar. Yeni başlayan çocuklar için bir korku, bir merak, bir heyecan olduğu gibi, yaz dönüşü tekrar okula gidecek evlatlarımız için ise öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşma, sosyal çevredeki konumuna yeniden dönüş, yeni bilgileri öğrenme ve merak etme isteği gibi daha birçok faydalarından bahsedebiliriz.
Peki tatilin gelmesi ile çocuklarımızın uyku düzeni bozuldu, yeme alışkanlıkları ve öğün saatleri değişti, belki tablet ile daha fazla vakit geçirdiler hatta gece geç vakitlere kadar filmler izleyip geç vakitte uyumaya alıştılar. Okul başlamadan önce okulun disiplinine ve kurallarına çocuğumuzu nasıl hazırlamalıyız? Okul gibi kalabalık bir ortama girmeden önce çocuklarımızın sağlığı için neler yapmalıyız? Hastalıklardan korunmak ve bağışıklıklarını güçlendirmek için ne önlemler almalıyız? Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Akif Çelik konuyla ilgili bilgi verdi.
Okula başlamadan önce yapılması gereken 10 öneri:
- Yoğun bir öğrenim yılına hazır olmayan çocukların başarılı olması beklenemez. Bu nedenle çocuklarımızı öğrenim yılına ve okula hazırlamamız gerekmektedir.
- Yaz tatilinde çocukların uyku düzenleri bozulabilir ve sabah uyanmaları geç saatleri bulabilir. Okullar açılmadan yaklaşık bir hafta-10 gün öncesinden çocuğumuzu akşam erken yatmaya ve sabah erken uyanmaya alıştırmalıyız.
- Çocukların tatilde genelde beslenme alışkanlıkları ve yemek saatleri değişir. Okulların açılması ile yemek saatlerinin tekrardan düzenlenmesi gerekir.
- Ayrıca çocuklar yazın ders çalışmanın gereksiz olduğunu düşünebilirler. Hatta tatil çocuklar için dinlenmek, ders çalışmamak, özgürce ve rahatça istediklerini yapabilmek anlamı dahi taşıyabilir. Okulların açılmasıyla yoğun bir çalışma temposuna girecek olan çocuklarımıza, gecen sene görmüş olduğu konulara göz atmasının önemini vurgulamalı ve ders çalışmaya motive etmeliyiz.
- Okulların açılması ile birlikte kalabalık bir ortama girecek olan, özellikle alerjiye yatkın, sık ve çabuk hastalanan veya kronik bir rahatsızlığı olan çocukların, okul öncesi muayenelerinin yaptırılmalı ve önlemlerimizi almalıyız
- Okul öncesi muayenelerinin yapılması vitamin ve kan tetkiklerinin yapılması, gereklilik halinde gıda ve vitamin desteklerinin verilmesi önerilmelidir. Mesela B 12 eksikliği olan bir çocuğun okul başarısının düşmesi ve unutkanlığının olması doğaldır.
- Okul öncesi çocukların göz muayenesinin yapılması, özellikle gözlük kullanan çocukların gözlük derecesinin kontrolünün yapılması gerekiyor.
- Okullar açılmadan önce çocuğumuza odasının düzeninin nasıl olmasını istediği sormalıyız ve fikrini almalıyız ayrıca odasını düzenlemesine yardım etmeliyiz.
- Çocuklar yazın şekerli gıdaları daha çok tüketirler ayrıca beslenme saatleri ve öğünleri değişir bunlarda diş çürüklerinin oluşmasına zemin hazırlayabilir. Özellikle okullar başladığında çocukların diş tedavileri okul zamanında yapılırsa eğitimleri olumsuz yönde etkilenecek ve derslerine devamsızlıkları artacaktır bu nedenle okul öncesi diş hekimi muayenesi ve gerekli ise diş tedavilerinin okul öncesi yapılması daha uygun olacaktır.
- Unutulmamalıdır ki; Çocuklarımız bizi örnek alırlar, bizim davranışlarımız, bizim günlük yaşantımız çocuklarımıza örnek teşkil eder, eğer biz çok geç saatlerde yatıyor isek çocuklarımızda geç saatlerde yatmak ister, dişimizi fırçalamıyor isek çocuklarımızda dişlerini fırçalamak istemez. Çocuklarımıza emirler vermek yerine onlara her konuda örnek olmalıyız.