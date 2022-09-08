Çocuklarımızı okula nasıl hazırlamalıyız? Okula başlamadan önce yapılması gereken 10 öneri

Okular, çocuk gelişiminde çok önemli yer tutar. Yeni başlayan çocuklar için bir korku, bir merak, bir heyecan olduğu gibi, yaz dönüşü tekrar okula gidecek evlatlarımız için ise öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşma, sosyal çevredeki konumuna yeniden dönüş, yeni bilgileri öğrenme ve merak etme isteği gibi daha birçok faydalarından bahsedebiliriz.

Peki tatilin gelmesi ile çocuklarımızın uyku düzeni bozuldu, yeme alışkanlıkları ve öğün saatleri değişti, belki tablet ile daha fazla vakit geçirdiler hatta gece geç vakitlere kadar filmler izleyip geç vakitte uyumaya alıştılar. Okul başlamadan önce okulun disiplinine ve kurallarına çocuğumuzu nasıl hazırlamalıyız? Okul gibi kalabalık bir ortama girmeden önce çocuklarımızın sağlığı için neler yapmalıyız? Hastalıklardan korunmak ve bağışıklıklarını güçlendirmek için ne önlemler almalıyız? Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Akif Çelik konuyla ilgili bilgi verdi.

Okula başlamadan önce yapılması gereken 10 öneri: