Daha sağlıklı bir yaşam benimseyin: Sağlıklı bir yaşam için 10 adım

Daha sağlıklı bir yaşama adım atmak hiç de zor değil! Hayatınızda veya tükettiğiniz besinlerde ufak değişiklikler yaparak daha sağlıklı bir yaşama kavuşabilirsiniz. Nasıl mı? “Avrupa Gıda Bilgi Konseyi" tarafından hazırlanan sağlıklı yaşam ipuçlarını hayatınıza dahil ederek! işte sağlıklı yaşamak için 10 gerekli adım.

Çeşitli yiyecekler yiyin

Sağlıklı olmak için 40'tan fazla farklı besine ihtiyacımız var ve tek bir yiyecek bunların hepsini sağlayamaz. Mesele tek bir yemek değil, zaman içinde fark yaratacak dengeli bir yemek seçimi olmalı. Yüksek yağlı bir öğle yemeğini az yağlı bir akşam yemeği takip edebilir. Akşam yemeğinde büyük bir et porsiyonundan sonra, belki de ertesi günün tercihi balık olmalı.