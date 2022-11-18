Daha sağlıklı bir yaşam benimseyin: Sağlıklı bir yaşam için 10 adım
Hayatınızı daha sağlıklı yaşamak istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İşte sizler için pek çok önerinin olduğu bir liste hazırladık! “Avrupa Gıda Bilgi Konseyi" tarafından hazırlanan sağlıklı yaşam önerileri daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanızı sağlayacaktır.
Daha sağlıklı bir yaşama adım atmak hiç de zor değil! Hayatınızda veya tükettiğiniz besinlerde ufak değişiklikler yaparak daha sağlıklı bir yaşama kavuşabilirsiniz. Nasıl mı? “Avrupa Gıda Bilgi Konseyi" tarafından hazırlanan sağlıklı yaşam ipuçlarını hayatınıza dahil ederek! işte sağlıklı yaşamak için 10 gerekli adım.
Çeşitli yiyecekler yiyin
Sağlıklı olmak için 40'tan fazla farklı besine ihtiyacımız var ve tek bir yiyecek bunların hepsini sağlayamaz. Mesele tek bir yemek değil, zaman içinde fark yaratacak dengeli bir yemek seçimi olmalı. Yüksek yağlı bir öğle yemeğini az yağlı bir akşam yemeği takip edebilir. Akşam yemeğinde büyük bir et porsiyonundan sonra, belki de ertesi günün tercihi balık olmalı.
Diyetinizi karbonhidrat açısından zengin bol miktarda gıdaya dayandırın
Diyetimizdeki kalorilerin yaklaşık yarısı, tahıllar, pirinç, makarna, patates ve ekmek gibi karbonhidrat açısından zengin gıdalardan gelmelidir. Her öğünde bunlardan en az birine yer vermek iyi bir fikirdir. Tam tahıllı ekmek, makarna ve tahıllar gibi tam tahıllı yiyecekler, lif alımımızı artıracaktır.
Doymuş yağı doymamış yağla değiştirin
Yağlar, sağlık ve vücudun düzgün çalışması için önemlidir. Bununla birlikte, çok fazlası kilomuzu ve kardiyovasküler sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Farklı türdeki yağların farklı sağlık etkileri vardır ve bu ipuçlarından bazıları dengeyi doğru tutmamıza yardımcı olabilir.
Toplam ve doymuş yağların (çoğunlukla hayvansal gıdalardan gelen) tüketimini sınırlamalı ve trans yağlardan tamamen kaçınmalıyız; etiketleri okumak, kaynakları belirlemeye yardımcı olur. En az bir porsiyon yağlı balıkla birlikte haftada 2-3 kez balık yemek, doymamış yağları doğru şekilde almamıza katkıda bulunacaktır. Yemek pişirirken haşlamalı, buharda veya fırında pişirmeli, kızartmak yerine etin yağlı kısmını çıkarmalı, bitkisel yağlar kullanmalıyız.
Bol bol meyve ve sebzenin tadını çıkarın
Meyve ve sebzeler bize yeterli vitamin, mineral ve lif sağlayan en önemli besinler arasındadır. Günde en az 5 porsiyon yemeye çalışmalıyız. Örneğin, kahvaltıda bir bardak taze meyve suyu, atıştırmalık olarak belki bir elma ve bir parça karpuz ve her öğünde farklı sebzelerden iyi bir porsiyon.