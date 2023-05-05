Damak şişmesi nedir? Neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Damak çok hassas bir yapıdadır. Sıcak, soğuk bir şey tüketildiğinde hemen şişebilir. Peki damak şişmesi neden olur? Nasıl tedavi edilir? Evde neler yapılabilir? Acıbadem Altunizade Hastanesi Diş Hekimi, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Hatice Ağan, damak şişmesini anlattı.

Damak şişmesi nedir?

Damak şişmesi sıcak yiyecek ve içeceklerin hassas damak dokusuna yapışıp tahriş etmesi sonucu oluşur. Keskin ve sert gıdalarla çizilip yaralanan dokularda da şişme gözlenebilir. Halk arasında damak olarak da isimlendirilen, alt ve üst çenede dişleri çevreleyen yumuşak dokuların, yani diş etinin şişmesi ise genellikle diş eti iltihabı, yani enfeksiyon nedeniyle oluşur.

Damak şişmesinin nedenleri nelerdir?

Kötü ağız bakımına bağlı olarak plak ve tartarların artması, mikroorganizmaların artışına, dişetinin enfekte olmasına ve şişip, ödemli, kanamalı bir hal almasına neden olur. Hamilelik, emzirme, menopoz, regl dönemlerinde hormonal değişikliklere bağlı kadınlarda diş eti şişmeleri görülebilir.

Yetersiz beslenme, özellikle C ve B vitamini eksiklikleri, yoğun stres de genel vücut direncini düşürüp diş etlerinde aft ile ülser oluşumuna, şişme ve ağrıya neden olabilir. Mantar ve virüsler de bakteriler gibi ağız içinde fırsatçı enfeksiyonlara yol açabilir. Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda tükürük akışının azalması, ağız yaralarının artmasına, damak dokularının daha hassas hale gelmesine, kanama ve şişliklere yol açabilir.Kalp ve tansiyon ilaçları, nöroloji- epilepsi ilaçları kullanan kişilerde diş eti büyümeleri görülebilir.

Damak şişmesine ne iyi gelir?

Ağız bakımının arttırılması ve şişmeye neden olan mikroorganizmaların ortamdan kaldırılması hedeflenmelidir.

Nasıl tedavi edilir?

Öncelikle şişliğe neden olan etken bulunmalı ve ortadan kaldırılmalıdır.

Yiyeceklerden kaynaklı veya travmaya bağlı oluşan basit yaralar kendiliğinden 7-10 gün içinde iyileşir. Ağız bakımının arttırılmasına rağmen kanama ve şişlik devam ediyorsa diş hekimine başvurulmalıdır. Dişeti şişmesinin nedeni belirlendikten sonra diş hekimi gerekli tedavileri uygulayıp, antiseptik gargaralarla iyileşmeyi takip eder. Tedavi edilmeyen dişeti şişlikleri, dişeti enfeksiyonunun ilerleyerek çene kemiğine yayılmasına, dişi çevreleyen kemik dokusunun kaybına, dişin sallanmasına ve hatta dişin çekilmesine neden olabilir.

Damak şişmesinin geçmesi için evde neler yapabiliriz?

Şişliğin ve ağrının artmaması için çok sıcak soğuk, acı ekşi, asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Ilık, tuzlu su ile düzenli gargara yapmak, etkili ve kolay yöntemdir.

Diş etlerinde kanama dahi olsa yumuşak fırçalarla tahriş etmeden titizlikle yapılan diş fırçalama mikroorganizmaları ağızdan uzaklaştırmada ve şişliği önlemede etkilidir.

Diş ipi kullanımı ve dil fırçalama da ağız içi mikrobiyal yükü azaltacaktır.