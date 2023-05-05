Diş eti çekilmesi nedir? Neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Diş eti çekilmesi veya diş eti hastalığı olarak da adlandırılan Periodontitis ciddi bir diş enfeksiyonudur. Peki diş eti çekilmesi neden olur? Nasıl tedavi edilir? Diş eti çekilmesine ne iyi gelir? Acıbadem Altunizade Hastanesi Diş hekimi, Periodontoloji Uzmanı Dr. Dt. Ece Yetiş, diş eti çekilmesini anlattı.

Diş eti çekilmesi nedir?

Diş eti, dişin etrafını koruyucu bir yaka gibi sararak dişi enfeksiyon ve travmaya karşı korur. Diş eti çekilmesi, diş etinin dişin kök yüzeyini açık bırakacak şekilde yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Diş eti çekilmesi lokal olarak tek bir dişte bulunabileceği gibi, birkaç dişte ya da tüm ağızda yaygın olarak görülebilir.

Diş eti çekilmesi neden olur?

Diş eti çekilmesine birçok faktör sebep olur. Bunlar; iltihabi diş eti hastalıkları, diş sıkma, sert diş fırçalama ve kötü ağız alışkanlıkları gibi dışarıdan gelen travmatik kuvvetler, diş eti dokusunun yapısal olarak ince olması, dişi destekleyen kemiğin zayıf olması, dişin ağız içinde yanlış konumda olması ve çapraşıklıklar, diş eti dokuları, dişlerle uyumlu olmayan protez ve dolgular, çeşitli sistemik hastalıklar veya vitamin eksiklikleridir.

Diş eti çekilmesi kendi kendine düzelir mi?

Diş eti çekilmesi, kemik erimesi ve en önemlisi diş kayıplarıyla sonuçlanması nedeniyle ağız sağlığında çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Diş eti çekilmesi oluştuğunda kendiliğinden iyileşmemekle beraber ilerleyici bir durumdur, mutlaka periodontoloji uzmanı tarafından tedavi edilmesi gerekir.

Diş eti çekilmesine ne iyi gelir?

Diş eti çekilmesi bulunan bireylerin şiddetli diş hassasiyetleri yaşamaları nedeniyle asitli, çok soğuk ve çok sıcak içeceklerin tüketiminden kaçınılması, hassasiyet giderici ajanları kullanması ve kalsiyum, mineral ile vitaminlerden zengin gıdalarla beslenmesi önerilir.

Diş eti çekilmesini nasıl önleyebiliriz?

Öğünlerden sonra dişlerin uygun teknik ve ağız bakım gereçleriyle fırçalanması, diş aralarının uygun biçimde temizlenmesi, 6 aylık periyotlarda periodontoloji uzmanı kontrolü ve radyografi ile muayene, diş eti dokularıyla tam uyumlu şekilde dolgu ve protezlerin yapılması ve diş çapraşıklıklarının giderilmesiyle diş eti çekilmesini önleyebilmek mümkündür.

Diş eti çekilmesi nasıl teşhis edilir?

Diş eti çekilmesinin belirtileri; dişlerde hassasiyet veya ağrı, dişlerin sallanması, kök yüzeylerinin açılmasına bağlı olarak dişlerin daha sarı renkte görünmesi, ağız ortamına açılan kök yüzeylerinde aşınma, kırık ve çürük oluşumudur. Diş eti çekilmesi hastanın mevcut belirtiler ve görsel olarak kendisinin fark etmesi ya da periodontoloji uzmanının ağız içi muayenesiyle teşhis edilebilir.

Diş eti çekilmesi nasıl tedavi edilir?

Diş eti çekilmesinin tedavisinde periodontoloji uzmanları birçok farklı yöntem kullanmaktadır. Dişleri destekleyen kemikte kayıp olmadığı durumlarda, diş eti çekilmesi yalnızca yumuşak doku düzeyinde uygulanan estetik periodontal plastik cerrahi operasyonlarla tedavi edilebilir. Diş eti çekilmesine alınan radyografilerde kemik kaybının da eşlik ettiği belirlenirse, kemik ilaveleriyle hem hastanın kemiği desteklenir, yumuşak doku profili düzenlenir hem de diş eti çekilmesi kontrol altına alınır. Böylece diş kaybının önüne geçilmiş olur. Diş eti çekilmesinin tedavileri hastanın hayat kalitesini etkilemeksizin lokal anestezi altında kolaylıkla uygulanan yöntemlerle gerçekleştirilir. Tedavilerden sonraki süreçte hastalara önerilen antibakteriyel ajanlar, ağrı kesiciler, medikal ağız gargaraları ve uygun ağız hijyen teknikleriyle iyileşme rahatlıkla sağlanır.