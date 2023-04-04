DEHB olabileceğinizi gösterecek 6 özellik

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerin tahminen %4'üne - veya 8 milyon kişiye - herhangi bir yılda resmi olarak dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, diğer adıyla DEHB teşhisi konuyor.

Dijital sağlık şirketi Done'da kurul onaylı bir akıl sağlığı hemşiresi olan Sussan Nwogwugwu, HuffPost'a "DEHB'nin yalnızca çocukları etkilediğine dair yaygın bir inanç var, ancak devam eden araştırmalar aksini kanıtladı" dedi. "Bu nedenle, son yıllarda yetişkinlerin büyük bir yüzdesi teşhis edilmemiş DEHB ile başvurdu."

Bununla birlikte, DEHB yetişkinlerde , özellikle de kadınlarda önemli ölçüde eksik teşhis edilmektedir. Yetişkinlerde DEHB'nin yaygın semptomları arasında dağınıklık, unutkanlık, duygusal düzenlemede sorun, zayıf zaman yönetimi becerileri, huzursuzluk ve çoklu görevde zorluk yer alır. Tedavi edilmediğinde, DEHB ile ilişkili semptomlar kişinin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına zarar verebilir. Peki semptomları neler?

Tekrar tekrar bir şeyler kaybedersiniz

Kendinizi düzenli olarak önemli öğeleri ararken bulursanız, bunun neden her zaman olduğuna dair hiçbir nedeniniz yok, bu başka bir şeyin devam ettiğine dair bir kırmızı bayrak olabilir. Kanada, Ontario'da kayıtlı bir sosyal hizmet görevlisi olan Krista Carvin , "DEHB'si olan biri, anahtarlarının nerede olduğu gibi önemli ayrıntıları hatırlamakta sürekli olarak güçlükler yaşayabilirken, daha nörotipik olan insanlar anahtarlarının nerede olduğunu ara sıra unutabilirler," diye açıkladı.

Bir göreve odaklandığınızda diğer faaliyetleri veya ihtiyaçlarınızı ihmal edersiniz

Grow Therapy'nin sağlayıcı ortağı Catherine del Toro'ya göre, "Hiperaktivitenin yaygın bir semptomu, bir uçta dikkatin kolayca dağılması veya diğerinde aşırı odaklanmadır. Bu nedenle, bir göreve o kadar çok dahil olmak bir alışkanlık haline gelebilir ki, diğer eşit derecede önemli şeyleri ihmal edebiliriz.”

Ayrıca unutkanlıkla mücadele edebilir ve görevleri yarım bırakabilirsiniz

DEHB'si olan kişiler bir göreve odaklanma eğilimindeyken, bir sonraki göreve geçmeden önce rutin olarak görevleri bitirmeyi unutabilirler. “Bulaşıkları yıkamaya başlayabilir, yere bir şey döküldüğünü fark edebilir ve yeri temizlemeye başlayabilirsiniz. Ardından, süpürürken cam kapıda parmak izleri olduğunu fark edin ve bunun yerine onu temizlemeye başlayın,” dedi del Toro. Yüksek lisans öğrencisi ve evsizler hizmetleri vaka yöneticisi Hannah Rae, HuffPost'a bir yetişkin olarak resmi olarak DEHB teşhisi konmadan çok önce olayları ve görevleri alışkanlıkla unuttuğunu söyledi. “Hayatımdaki çoğu şeyi unutuyorum. Her şeyi yazmam gerekiyor” dedi.

Bazı günlerde belirli aktiviteleri yapmaktan kaçınma, diğer günlerde aktif olarak sürekli aktivite arama eğiliminiz var

Çevreniz tarafından aşırı uyarılmış veya yetersiz uyarılmış hissetmek arasında düzenli olarak gidip gelmek, DEHB'niz olduğunun bir işareti olabilir.

Carvin, "Örneğin, bazı günler markete gitmenin tamamen sorun olmadığını ve sizin için hiç sorun yaratmadığını hissedebilirsiniz" dedi. "Diğer günlerde, özellikle aşırı uyarılmış olduğunuzda, bakkaldaki görüntülerin, kokuların veya seslerin sizi gerçekten rahatsız ettiğini fark edebilirsiniz; ”

Carvin'e göre, yeterince uyarılmamak, DEHB'si olan bir kişiyi hem kayıtsız hem de huzursuz hissettirebilir, ancak daha iyi hissetmek için ne yapmaları gerektiğinden emin olamaz.

İlişkinizdeki ortaklarla bağlantı kurmak için mücadele etme alışkanlığınız var

DEHB'si olan bir kişi, aslında semptomlar olan belirli alışkanlıkların flört hayatlarını veya kişilerarası ilişkilerini etkilediğini fark edebilir . Örneğin, Carvin, DEHB'si olan kişilerin eşlerinin dikkatini çekmekte veya evdeki işlere yardım etmekte zorlanabileceğini ve bunun da çatışmalara ve incinme duygularına yol açabileceğini açıkladı. “DEHB'liler reddedilmeye duyarlı olabilir. Ortaklarından sert geri bildirim almaları durumunda, eldeki durumla orantısız görünen bir şekilde yanıt verebilirler” dedi.

Not: Bu belirtileri yaşıyor olmanız, mutlaka DEHB'niz olduğunu garanti etmez.

Unutkan olan veya çoklu görevde sorun yaşayan herkes DEHB ile yaşamıyor. Nörotipik olan insanlar, bir şeyleri unutmak veya görevlere aşırı odaklanmak gibi alışkanlıklar geliştirebilirler. Bununla birlikte, duygusal sıkıntı yaşamak klinik olarak önemli olabilir ve tıbbi destek aramanız gerekip gerekmediğini belirlemede anahtar olabilir.

Carvin, "Sosyal medyada bu tür bir bilgi akışıyla, yaşanmış deneyime sahip insanların bakış açılarını dinlemek ve aynı zamanda bunu kanıta dayalı bilgilerle dengelemek gerçekten değerli," diye açıkladı.