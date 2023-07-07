Deniz börülcesi nedir? İşte börülcenin 9 faydası

Deniz börülcesi, özellikle deniz kenarında yetişen, mineral içeriği açısından zengin tuzcul bir bitki... Türkiye'de genellikle taze ve salata olarak tüketildi. Denize yakın olduğu için, deniz tabanından birçok mineralleri emer. Peki, deniz börülcesinin faydaları nelerdir? Bu makalede bu sorunun yanıtlarına bakıyoruz. Tabi ki her zamanki gibi diyetinize eklemeden kendi uzmanınıza danışmanız önemli. Çünkü, her bünye farklıdır...

DENİZ BÖRÜLCESİNİN 9 FAYDASI

1. Yüksek Besin Değerine Sahiptir

Börülce, vücudumuz için gerekli olan birçok besin maddesi içerir. Özellikle;

Kalsiyum,

C vitamini,

Magnezyum,

İyot

Lif bakımından oldukça zengindir.



Aynı zamanda deniz yosunları ve algler gibi farklı sebzelerde de bulunan fukoidanlar ve glukopiranozidler dahil olmak üzere çok sayıda iltihap önleyici ve antioksidan bileşiğe sahiptir. Çalışmalar ayrıca flavonoidler, polifenoller ve kuersetin, tungmadik asit ve klorojenik asit gibi tanenler içerdiğini göstermiştir.

Ek olarak börülce, büyük miktarda, soda külü adı verilen sodyum karbonat içerir. Sodyum karbonat, safirin cam ve sabun yapımında kullanılmasını sağlar.

2. Güçlü bir Antioksidanlar Kaynağıdır

Börülce, çeşitli hastalıklara neden olabilen serbest radikal hasarını ve oksidatif stresi azaltan birçok antioksidan içerir. İçeriğindeki bileşiklerin insan hücrelerini tümör ve kanser gelişiminden, enfeksiyonlardan, mide problemlerinden, yüksek kolesterolden ve çok daha fazlasından koruduğu kanıtlanmıştır.

3. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Diğer deniz sebzeleri gibi, deniz börülcesi de bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antioksidan etkiye sahip bir besin olarak, harika bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak belirli hastalıklara karşı savaşma özelliğine sahiptir.

Deniz börülcesi nitrik oksit sentaz, tümör nekroz faktörü-alfa ve interlökin-1beta gibi enflamasyonu artıran sitokinlerin ekspresyonunu baskılayabilen bazı bileşikler içerir.

C vitamini sadece vücuttaki beyaz kan hücrelerinin sayısını artırmakla kalmaz, aynı zamanda bir antioksidandır ve vücut hücrelerini korumak için serbest radikallere karşı savaşır.

C vitamini serbest radikalleri nötralize eder ve herhangi bir kronik hastalığa veya oksidatif strese neden olmalarını engeller.

4. Sindirim Sağlığını İyileştirir

Börülce, geleneksel bir diüretik ve detoksifiye edici olarak kullanılır. Kabızlığı önlemeye ve bağırsak hareketini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca karaciğere her türlü hasara karşı destek olduğu söylenir.

İçeriğinde bulunan lif, bağırsak sağlığının iyileştiren temel sebeptir. Bunun nedeni, lifin bağırsakta bulunan iyi bakterileri sağlıklı hale getirebilmesidir. Lif, ayrıca daha uzun süre tok hissetmeyi sağlayarak, iştahı düzenler ve kalori alımını kontrol eder.

Börülcenin içinde bulunan diyet lifi, dışkıyı toplayabilir ve kabızlığa veya herhangi bir rahatsızlığa neden olmadan sindirim sisteminden daha kolay geçmesini sağlar, ayrıca bağırsaktaki iltihaplanmayı azaltır ve besinlerin alınmasını sağlar.

5. Metabolik ve Kardiyovasküler Sağlık İçin Faydalıdır

Deniz börülcesi, yalnızca antiinflamatuar özellikleri nedeniyle bilinmekle kalmaz, aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir. Bunlar, kan basıncını düzenlemeye ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur.

Bir araştırma börülce içerikli takviyelerin doğal bir obezite karşıtı olarak kullanılabileceğini ve metabolik sağlığı iyileştirmeye yardımcı olduğunu belirtir.

Ayrıca, deniz börülcesi, arterleri hasardan korumaya yardımcı olan zengin bir kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyum ayrıca kemik yoğunluğunu arttırmada ve yaşlandıkça kemikleri güçlü tutma konusunda çok faydalıdır.

6. Tiroid Fonksiyonunu Destekler

Börülce, tiroid fonksiyonunu iyileştirmede çok etkili olduğu kanıtlanmış iyi bir iyot kaynağıdır. İyot, tiroidin hormon oluşturması için çok önemlidir. Bozulmuş tiroid fonksiyonu, vücut orgsnlarının işlevi üzerinde çok sayıda olumsuz etkiye sahip olabilir.

7. Uyku Kalitenizi Arttırır

Magnezyum, hormonları ve nörotransmiter üretimini dengelemede etki sahibidir ve birçok insanın için yaşam kalitesini ve sağlığı arttırıcı olabilir.

Börülce, magnezyum açısından zengindir ve magnezyum eksikliğini gidermek için iyi bir seçenektir. Uykusuzluktan veya düzensiz uykudan şikayetçiyseniz, beslenmenize magnezyum eklemek size yardımcı olabilir.

8. Kemik Sağlığına İyi Gelir

Neredeyse tüm deniz sebzeleri zengin kalsiyum kaynağıdır, bu da onları beslenmenize eklemeniz için önemli bir sebeptir. Kalsiyum alımını arttırmak, vücuttaki dolaşım için gerekli olan demir alımına katkıda bulunur. Yaşlandıkça, kemikleri güçlü ve sağlıklı tutmak için kalsiyum gereklidir. Kemik yoğunluğu yaş ile birlikte azalmaya başlar, bu nedenle sağlıklı kalmak için yeterli miktarda kalsiyum almak çok önemlidir.

9. Anti-inflamatuar Özelliklere Sahiptir

Artrit, enfekte yaralar, hemoroid ve gut dahil olmak üzere bazı inflamatuar durumlara bu bitki yardımcı olabilir.

Börülce, antiinflamatuardır ve hem cilde uygulandığında hem de yenerek tüketildiğinde değerli bir bitkisel ilaç görevine sahiptir. Ayrıca ağrıyı hafifletmeye, şişmeyi ve iltihabı yatıştırmaya yardımcı olur.

Börülce Nasıl Pişirilir?

Deniz börülcesi birçok farklı şekilde pişirilebilir. İşte lezzetli bir börülcenin tadını çıkarabileceğiniz bir tarif:

1- Börülceyi pişirmeden önce soğuk suyla iyice yıkayın.

2- Saplarını ve köklerini kesin.

3- Yaklaşık beş dakika suda kaynatın.

4- Suyunu süzün ve haşlanmış börülceyi ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve biraz zeytinyağı ile servis edin.

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