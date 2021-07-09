Kronik kabızlık nasıl tedavi edilir? Kabızlığa iyi gelen öneriler

Kabızlık (konstipasyon) toplumda sık karşılaşılan bir gastrointestinal sistem hastalığı ve her yaştan insanı etkileyebilmekte. Kişiselleştirilmiş diyet ve egzersiz önerilerinin kabızlık tedavisinde oldukça önemli olduğunu belirten Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eylem Karatay, kronik kabızlık ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Öncelikle kabızlık neden olur? Doç. Dr. Karatay bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Genellikle bariz bir sebep görülmemesiyle birlikte yetişkinlerde kabızlığın birçok nedeni bulunmaktadır. Kabızlık nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Yeterince lif yememek (meyve, sebze ve tahıllar),

Su içmemek,

Uzun süre oturmak veya yatakta yatmak,

Egzersiz yapmamak,

Tuvalete gitme dürtüsünü görmezden gelmek,

Diyetinizi veya günlük rutininizi değiştirmek,

İlaçların bir yan etkisi,

Stres,

Kaygı

Depresyon

Kabızlık hamilelik sırasında ve doğumdan sonraki 1 ay boyunca da yaygındır.

KABIZLIK NASIL TEDAVİ EDİLİR? KABIZLIĞA İYİ GELEN ÖNERİLER

Peki, kabızlık nasıl tedavi edilir? Kabızlığa karşı evde alınabilecek önlemler neler? Kabızlığa iyi gelen öneriler neler? Doç. Dr. Karatay bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Yeni başlamış bir kabızlık kolon kanserinin habercisi olabilir. Bu grup hastalara öncelikle mutlaka kolonoskopi tetkiki yapılması gerekmektedir.

Uzun süreli kabızlık problemi olan hastalarda psikolojik problemlerin sebep olduğunu öngörebiliyoruz. Bu grup hastalara sebebe yönelik tedaviler uygulanmalıdır.

Diyet ve egzersiz önerileri kabızlık tedavisinde mihenk taşını oluşturmaktadır.

Kişiselleştirilmiş tedavileri ve psikoterapiler kabızlık için tedavi edici bir yöntem olabilmektedir.

Ancak, bazı durumlarda ilaç tedavisini kullanmamız gerekebiliyor. Bu ilaçlar bağırsağı hızlandırmaktadır.

Bazen fitil ve lavman tedavileri de kullanmamız gereken durumlar görülmektedir.

İlaç kullanmadan da kabızlık tedavisi yapılabilmektedir.

İlaç kullanmadan da kabızlık tedavisi yapılabilmektedir. Kişiselleştirilmiş diyet önerileri, fiziksel aktivite, bol sıvı ve lifli gıda tüketimi kabızlık hastalığının tedavisinde fayda sağlamaktadır.

Gün içinde zamanınıza uygun olarak kendinize tuvaleti kullanmak için bir zaman dilimi ayırın.

Tuvalete çıkma dürtüsü hissediyorsanız asla ertelemeyin.

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırmak için tuvalete giderken ayaklarınızı alçak bir tabureye koymayı deneyin.

Mümkünse, dizlerinizi kalçalarınızın üzerine kaldırmanız da oldukça fayda sağlayacaktır.





NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI

Doç. Dr. Karatay, "Kişilerin haftada bir tuvalete çıkmaları söz konusuysa ciddi bir kabızlık yaşanıyor olabilir. Kabızlık iki haftadan fazla sürdüğü takdirde mutlaka bir gastroenteroloji hekimine başvurmanız gerekmektedir" diyor.