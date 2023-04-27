Diş eti büyümesi neden olur? Nasıl tedavi edilir? Diş eti büyümesi hakkında 6 soru cevap

Diş etlerinin sağlığı, rengi, boyutu, şekli ve bütünlüğü ve dişlerin şekli boyutları gülüşü etkiler. Bazı sorunlarla birlikte diş eti büyümesi gözlemlenebilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Arslan diş eti büyümesine dair merak edilenleri anlattı.

Diş eti büyümesi nedir?

Diş eti büyümesi ya da diş eti hiperplazisi diş eti iltihabının sonucu olarak ortaya çıkar. Dişin etrafını saran diş eti dokusunun anormal kalınlaşmasıdır.

Diş eti büyümesi belirtileri nelerdir?

Hastalarda diş eti büyümesinin birçok belirtisi olabilir. Diş etlerinde kızarıklık, kanama en yaygın nedenleri arasındadır.

Diş eti büyümesi neden olur?

Diş eti büyümesinin birincil nedeni diş eti hastalığıdır. Diş eti hastalığına bağlı dişetlerinde büyüme ve kızarıklık gözlenir.

Hormonal dengenin bozulmasına bağlı olarak gözlenebilir. Özellikle genç bireylerde ergenlik döneminde diş eti büyümeleri meydana gelir. Hamilelik döneminde de hormaonal değişimlere bağlı olarak gebelik tümörü dediğimiz diş eti büyümeleri meydana gelebilir.

Bununla beraber bazı hastalarda kullanılan ilaçlar diş eti büyümelerine sebep olurlar ( tansiyon ilaçları, epilepsi tedavisin de kullanılan ilaçlar, bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar).

Diş eti büyümesi teşhisi nasıl konulur?

Diş eti büyümesinin teşhisi klinikte hekim tarafından ağız içi muayene ile gerçekleştirilir.

Diş eti büyümesinin tedavi yöntemleri nelerdir?

Diş eti büyümesi görülen hastalar mutlaka hekime başvurmalıdır. Hekimin yapacağı detaylı bir muayene ile büyümenin nedenleri araştırılarak tanı konulduktan sonra gerekli tedavi yöntemi uygulanır. Öncelikle hastaya doğru ağız hijyen eğitimi verilmelidir. Tedavinin sonuçları ve idamesi açısından bireyin ağız hijyenine dikkat etmesi çok önemlidir. Hastaya diş taşı temizliği ve subgingival küretaj işlemleri uyguladıktan sonra gerekli olduğu durumlarda ileri periodontal tedavi uygulanarak büyüyen diş eti dokusu eksize edilerek uzaklaştırılır.

Diş eti büyümesinin önlenmesi için alınacak önlemler nelerdir?

Diş eti büyümesinin önlenmesi için ağız hijyenine dikkat etmek önemlidir. Düzenli ve doğru diş fırçalamak, ara yüz bakımına dikkat etmek (diş ipi ve ara yüz fırçası kullanımı), periyodik olarak diş taşı temizliği yaptırmak önem taşımaktadır.