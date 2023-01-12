Regl döneminde diş ağrısı olur mu? Regl sırasında diş ağrısının nedenleri neler?

Kadınlarda diş ile ağız sağlığı açısından yaşanılan değişimler, kadınların hayatları süresince geçirdikleri ergenlik, regl , menopoz ve hamilelik dönemleri ile ilişkili olarak gerçekleşiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu, reglde yaşanan diş ağrısına dair merak edilenleri anlattı.

Regl sırasında diş ağrısı olur mu ? Nasıl olur?

Hormonlar vücuttaki her tip dokunun fizyolojik ve patolojik değişimleri üzerinde etkilidir. Hormon değişimlerinin belirgin olduğu regl döneminde de ağız içi dokularda bir takım değişiklikler olması olasıdır. Kadınlarda menstural periodun orta döneminde hormon değişimleri kaynaklı hafiften orta şiddete kadar ağrı hassasiyetinin artması da mümkündür. Hormon değişikliklerinin kaynaklandığı ağız içi problemler sıklıkla dişetlerinde izlenir.

Regl döneminde diş eti şişmesi olur mu?

Regl döneminde değişen hormonlar dişetlerine giden kan akışının artmasına bu durum da diş eti ve çevre dokuların bakteriyel toksinlere ve plağa karşı savunmasının azalmasına neden olur. Bu durum ise regl döneminde dişetlerinin şişme ve kanamaya daha yatkın olmasına dolayısıyla hastaların bu dönemde daha çok ağrı hissetmesiyle sonuçlanır.

Hastalar çoğunlukla bu dönemde aşırı diş eti kanaması, diş etlerinde şişlik ve ağrıdan şikayet ederler.

Regl döneminde diş hekimine gidilir mi?

Menstural dönemin her safhasında diş hekimi tedavileri yapılabilmektedir. Yapılan bazı çalışmalar regl döneminde diş çekimleri sonrasında alveolit oluşma riskinin daha fazla olabileceğini öne sürmektedir. Buna ek olarak bu dönemde hormonlar kaynaklı düşmüş ağrı eşiği de hastaların tedavilerinde konforsuz deneyimler yaşamasına neden olabilir.