Diş eti şişmesi neden olur? Diş eti büyümesine nasıl tedavi edilir?

Diş etleri ağız sağlığı için çok önemli. Diş etlerinizde bir problem olduğunda hemen kendilerini belli edebilirler. Diş eti şişmesi de kişilerin ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyen rahatsızlıkların başında geliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Altaş diş eti şişmesine dair merak edilenleri anlattı.

Diş eti büyümesi nedir ve belirtileri nelerdir?

Diş eti büyümesi diş eti hastalıklarının sıklıkla görülen belirtilerinden biri olup diş etinin boyutundaki artışı ifade eder. Farklı lokalizasyonlarda konumlanabilirler, tek bir dişi veya birden fazla dişi içine alabilirler. Farklı renk, şekil, boyut ve kıvamda olabilen diş eti büyümelerini teşhis etmek klinisyenler için zor olabilir.

Büyümeler konuşmada ve çiğnemede zorluklara neden olabilirler ve bulundukları bölgeye göre gülüş estetiğini bozabilirler. Diş eti boyut olarak arttıkça hastanın ağız hijyenini sağlaması da gittikçe zorlaşır ve diş eti iltihabının şiddetlenmesi kaçınılmaz olur. Bazı durumlarda büyümenin etrafında ağrılı apseler meydana gelebilir.

Diş eti şişmesi neden olur?

Diş eti büyümelerinin en yaygın nedeni yetersiz ağız hijyenine bağlı olarak dişlerin üzerinde kalan plağın diş etinin iltihabına neden olmasıdır. Bu tarz büyümeler özellikle ergenlik ve hamilelik döneminde hormonal etkilerin nedeniyle artış gösterebilir. Kullanılan bazı sistemik ilaçlar; lösemi, sarkoidoz gibi bazı sistemik hastalıklar veya genetik faktörler de diş eti büyümelerinin nedenleri arasında yer almaktadır. Bazı iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin de belirtilerinden biri olabilir.

Diş eti büyümesi teşhisi nasıl olur?

Diş eti büyümelerinin tedavisi ve tekrarının önlenmesi doğru bir tanıya bağlıdır. Diş hekimleri ağız içi muayene ve radyografik incelemeler ile klinik tecrübelerine dayanarak teşhis koyabilir. Bazı durumlarda kesin tanıyı koymak için histopatolojik incelemeler gereklidir. Hayatı tehdit eden bazı hastalıkların belirtilerinden biri olabileceği için bu büyümelerin doğru teşhis edilmesi bazı hastalar için kritik öneme sahiptir.

Diş eti şişmesi kendiliğinden geçer mi?

Plağa bağlı diş eti büyümeleri uygun ağız hijyenin sağlanması ve plak ve diş taşının uzaklaştırılmasıyla kendiliğinden geçebilirler. Ancak bazı durumlarda bu tarz büyümeler dokunun kalınlığına bağlı olarak kendiliğinden küçülmez ve uzman diş hekimi müdahalesi gerektirir.

Tedavi yöntemleri

Uygun ağız hijyeni ile birlikte plak ve diş taşları uzaklaştırıldıktan sonra iyileşmeyen büyümüş dişeti dokusu klinikte hastaya uygun olan teknikle uzaklaştırılır. Bunun için yumuşak dokuda kullanılabilen lazer cihazları veya bıçaklar kullanılabilir.

Dişeti büyümesini önlemek mümkün mü?

İyi bir ağız hijyeni ve düzenli diş hekimi ziyaretleri diş eti büyümelerini önleyecektir. Bazı sistemik hastalıkların veya genetik faktörlerin varlığı gibi nadir durumlarda bu tarz büyümeleri önlemek mümkün olmayabilir. Bu durumda doğru teşhisin koyulması ve hastaya uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması önemlidir.