Ödem atıp yağ yakacağınız iki günlük detoks programı

1. GÜN

UYANINCA

1 bardak ılık limonlu su

KAHVALTI

Chia tohumlu kayısı

1 bardak beyaz çay



MALZEMELER

• 1.5 yemek kaşığı chia tohumu

• 1 bardak laktozsuz süt

• 3 kayısı

• 3 ceviz

HAZIRLANIŞI

Chia tohumu ile sütü akşamdan ya da 4-5 saat önceden karıştırıp buzdolabına koyun, böylece katılaşacaktır. Kahvaltı zamanı dolaptan çıkarıp üzerine parçalanmış kayısı ve ufaltılmış ceviz ekleyin.



1. ARA ÖĞÜN

Yeşil detoks içeceği

MALZEMELER

• 2 salatalık

• 1 yeşil elma

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• 15 dal maydanoz

HAZIRLANIŞI

Hepsini katı meyve sıkacağına koyarak içeceğinizi hazırlayın.



ÖĞLE YEMEĞİ

Havuçlu semizotu/ıspanak salatası



MALZEMELER

• 2 şerit doğranmış havuç

• 6-7 dal dereotu

• 1/2 demet semizotu

• 1/2 soğan

• 6 yemek kaşığı yağsız yoğurt

• 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

• 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI

Tencereye zeytinyağını koyup havuçları yumuşayıncaya kadar soteleyin. Semizotunu yıkayıp kenara koyun, içine havuçları ekleyin. Yoğurt, doğranmış dereotu ve kırmızı pul biberi karıştırıp kalan malzemeye ekleyin.



1 fincan açlık otu çayı

HAZIRLANIŞI

1 fincan sıcak suyun içine 3-4 yaprak açlık otu yaprağı koyup üzerini kapatın. 5-6 dakika demlendikten sonra içebilirsiniz.



2. ARA ÖĞÜN

Keten tohumlu yoğurt

MALZEMELER

• 1 küçük yoğurt

• 1 yemek kaşığı tane keten tohumu

• 2 incir

• Yarım çay kaşığı zerdeçal

HAZIRLANIŞI

Hepsini karıştırın.



AKŞAM YEMEĞİ

Tatlı patatesli bezelye çorbası

MALZEMELER

• 2 yemek kaşığı bezelye

• 1/2 soğan

• Portakal büyüklüğünde tatlı patates

• 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

• 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI

Tencereye zeytinyağını koyup ince doğranmış soğanları kavurun. Doğranmış tatlı patatesi ekleyin, su ekleyip pişirin. En son kırmızı pul biberi ekleyip blenderdan geçirin.



EGZERSİZ PROGRAMI

Tok karınla olmamak şartıyla gün içerisinde istediğiniz saatte 90 dakika tempolu yürüyüş ya da 45 dakika interval kardiyo yapabilirsiniz.



Akşam çok açlık hissederseniz 2 salatalık veya 1 havuç tüketebilirsiniz (tuzsuz).



GÜN BOYU İÇİLECEKLER

• 1 litre zencefilli su

• 1 litre çubuk tarçınlı su

• 1 litre normal su

• 2 sade Türk kahvesi ya da filtre kahve

• 2 beyaz çay

• 2 açlık otu çayı





2. GÜN

UYANINCA

1 bardak ılık limonlu su

KAHVALTI

Elmalı yulaf

MALZEMELER

• 7 kaşık yulaf

• 1 orta boy rendelenmiş yeşil elma

• 3 kuru kayısı

• 1 yemek kaşığı kuru üzüm

• 1 çay kaşığı toz tarçın

• 1 bardak laktozsuz süt

HAZIRLANIŞI

Hepsini karıştırın.



1. ARA ÖĞÜN

Yoğurtlu detoks içeceği

MALZEMELER

• 5 kaşık yoğurt

• 10 tane kırmızı veya beyaz üzüm

• 1 çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

Hepsini blender’a atın.



ÖĞLE YEMEĞİ

Kabaklı semizotu çorbası

MALZEMELER

• 1 kabak

• 1/2 demet semizotu/ıspanak

• 1/2 soğan

• 10 dal dereotu

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1/2 yemek sızma zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Bir tencereye zeytinyağını koyup doğranmış soğanları soteleyin. Üzerine yıkanmış semizotunu, küp küp kesilmiş kabağı ve biraz suyu ekleyip pişirin. Blenderdan geçirin.



Bu saatlerde 1 tane sade kahve baş ağrınızı geçirecektir.



2. ARA ÖĞÜN

2 doğranmış havuç

1 salatalık

1 ebegümeci çayı



AKŞAM YEMEĞİ

Ispanaklı pilav

1 küçük yoğurt

MALZEMELER

• 1/2 soğan

• 1 domates rendesi

• 1 çay kaşığı az tuzlu salça

• 1/2 demet ıspanak

• 1 diş sarımsak

• 1/2 çay kaşığı karabiber

• 1/2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

• 6 yemek kaşığı siyez bulguru

HAZIRLANIŞI

Tencereye zeytinyağını koyup soğan ve sarımsağı soteleyin. Salçayı ekleyin. Üzerine yıkayıp süzdüğünüz siyez bulgurunu ekleyin. Doğranmış ıspanak ve geri kalan malzemeyi tencereye koyarak su ekleyin ve kısık ateşte pişirin.



EGZERSİZ PROGRAMI

Tok karınla olmamak şartıyla gün içerisinde istediğiniz saatte 90 dakika tempolu yürüyüş ya da 45 dakika interval kardiyo yapabilirsiniz.



GÜN BOYU İÇİLECEKLER:

• 1 litre zencefilli su

• 1 litre çubuk tarçınlı su

• 1.5 litre normal su

• 2 sade Türk kahvesi ya da filtre kahve

• 1 litre normal su

• 2 beyaz çay

• 1 ebegümeci çayı

• İstediğiniz bitki çayı







DETOKS SULARI

Detoks sularınızı bir gece önceden hazırlamanız gerekiyor. Bu suları detoks boyunca gün içinde içmelisiniz.



ZENCEFİLLİ SU

1 litre suyun içine 2 ince dilim zencefil, 10-15 dal saplarıyla birlikte maydanoz, 1/2 dilimlenmiş yeşil elma, istediğiniz kadar taze nane ve yarım limon.



ÇUBUK TARÇINLI SU

1 litre suyun içine 2-3 tane çubuk tarçın koyup kapağını kapatın. Bu hem tatlı krizinize iyi gelecek, hem de enerjinizi artıracak.