1. GÜN
UYANINCA
1 bardak ılık limonlu su
KAHVALTI
Chia tohumlu kayısı
1 bardak beyaz çay
MALZEMELER
• 1.5 yemek kaşığı chia tohumu
• 1 bardak laktozsuz süt
• 3 kayısı
• 3 ceviz
HAZIRLANIŞI
Chia tohumu ile sütü akşamdan ya da 4-5 saat önceden karıştırıp buzdolabına koyun, böylece katılaşacaktır. Kahvaltı zamanı dolaptan çıkarıp üzerine parçalanmış kayısı ve ufaltılmış ceviz ekleyin.
1. ARA ÖĞÜN
Yeşil detoks içeceği
MALZEMELER
• 2 salatalık
• 1 yeşil elma
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 15 dal maydanoz
HAZIRLANIŞI
Hepsini katı meyve sıkacağına koyarak içeceğinizi hazırlayın.
ÖĞLE YEMEĞİ
Havuçlu semizotu/ıspanak salatası
MALZEMELER
• 2 şerit doğranmış havuç
• 6-7 dal dereotu
• 1/2 demet semizotu
• 1/2 soğan
• 6 yemek kaşığı yağsız yoğurt
• 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
HAZIRLANIŞI
Tencereye zeytinyağını koyup havuçları yumuşayıncaya kadar soteleyin. Semizotunu yıkayıp kenara koyun, içine havuçları ekleyin. Yoğurt, doğranmış dereotu ve kırmızı pul biberi karıştırıp kalan malzemeye ekleyin.
1 fincan açlık otu çayı
HAZIRLANIŞI
1 fincan sıcak suyun içine 3-4 yaprak açlık otu yaprağı koyup üzerini kapatın. 5-6 dakika demlendikten sonra içebilirsiniz.
2. ARA ÖĞÜN
Keten tohumlu yoğurt
MALZEMELER
• 1 küçük yoğurt
• 1 yemek kaşığı tane keten tohumu
• 2 incir
• Yarım çay kaşığı zerdeçal
HAZIRLANIŞI
Hepsini karıştırın.
AKŞAM YEMEĞİ
Tatlı patatesli bezelye çorbası
MALZEMELER
• 2 yemek kaşığı bezelye
• 1/2 soğan
• Portakal büyüklüğünde tatlı patates
• 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber
HAZIRLANIŞI
Tencereye zeytinyağını koyup ince doğranmış soğanları kavurun. Doğranmış tatlı patatesi ekleyin, su ekleyip pişirin. En son kırmızı pul biberi ekleyip blenderdan geçirin.
EGZERSİZ PROGRAMI
Tok karınla olmamak şartıyla gün içerisinde istediğiniz saatte 90 dakika tempolu yürüyüş ya da 45 dakika interval kardiyo yapabilirsiniz.
Akşam çok açlık hissederseniz 2 salatalık veya 1 havuç tüketebilirsiniz (tuzsuz).
GÜN BOYU İÇİLECEKLER
• 1 litre zencefilli su
• 1 litre çubuk tarçınlı su
• 1 litre normal su
• 2 sade Türk kahvesi ya da filtre kahve
• 2 beyaz çay
• 2 açlık otu çayı
2. GÜN
UYANINCA
1 bardak ılık limonlu su
KAHVALTI
Elmalı yulaf
MALZEMELER
• 7 kaşık yulaf
• 1 orta boy rendelenmiş yeşil elma
• 3 kuru kayısı
• 1 yemek kaşığı kuru üzüm
• 1 çay kaşığı toz tarçın
• 1 bardak laktozsuz süt
HAZIRLANIŞI
Hepsini karıştırın.
1. ARA ÖĞÜN
Yoğurtlu detoks içeceği
MALZEMELER
• 5 kaşık yoğurt
• 10 tane kırmızı veya beyaz üzüm
• 1 çay bardağı su
HAZIRLANIŞI
Hepsini blender’a atın.
ÖĞLE YEMEĞİ
Kabaklı semizotu çorbası
MALZEMELER
• 1 kabak
• 1/2 demet semizotu/ıspanak
• 1/2 soğan
• 10 dal dereotu
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1/2 yemek sızma zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye zeytinyağını koyup doğranmış soğanları soteleyin. Üzerine yıkanmış semizotunu, küp küp kesilmiş kabağı ve biraz suyu ekleyip pişirin. Blenderdan geçirin.
Bu saatlerde 1 tane sade kahve baş ağrınızı geçirecektir.
2. ARA ÖĞÜN
2 doğranmış havuç
1 salatalık
1 ebegümeci çayı
AKŞAM YEMEĞİ
Ispanaklı pilav
1 küçük yoğurt
MALZEMELER
• 1/2 soğan
• 1 domates rendesi
• 1 çay kaşığı az tuzlu salça
• 1/2 demet ıspanak
• 1 diş sarımsak
• 1/2 çay kaşığı karabiber
• 1/2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• 6 yemek kaşığı siyez bulguru
HAZIRLANIŞI
Tencereye zeytinyağını koyup soğan ve sarımsağı soteleyin. Salçayı ekleyin. Üzerine yıkayıp süzdüğünüz siyez bulgurunu ekleyin. Doğranmış ıspanak ve geri kalan malzemeyi tencereye koyarak su ekleyin ve kısık ateşte pişirin.
EGZERSİZ PROGRAMI
Tok karınla olmamak şartıyla gün içerisinde istediğiniz saatte 90 dakika tempolu yürüyüş ya da 45 dakika interval kardiyo yapabilirsiniz.
GÜN BOYU İÇİLECEKLER:
• 1 litre zencefilli su
• 1 litre çubuk tarçınlı su
• 1.5 litre normal su
• 2 sade Türk kahvesi ya da filtre kahve
• 1 litre normal su
• 2 beyaz çay
• 1 ebegümeci çayı
• İstediğiniz bitki çayı
DETOKS SULARI
Detoks sularınızı bir gece önceden hazırlamanız gerekiyor. Bu suları detoks boyunca gün içinde içmelisiniz.
ZENCEFİLLİ SU
1 litre suyun içine 2 ince dilim zencefil, 10-15 dal saplarıyla birlikte maydanoz, 1/2 dilimlenmiş yeşil elma, istediğiniz kadar taze nane ve yarım limon.
ÇUBUK TARÇINLI SU
1 litre suyun içine 2-3 tane çubuk tarçın koyup kapağını kapatın. Bu hem tatlı krizinize iyi gelecek, hem de enerjinizi artıracak.