Adet dönemini kilo almadan atlamak için Şeyda Coşkun'dan 5 öneri!

Adet dönemi hem vücut şeklini hem ruhsal davranışları hem de beslenmeyi çok etkiler. Kadınlar adet dönemlerindeki kanama kayıpları nedeniyle yerine konulamayan bir demir eksikliğiyle karşı karşıya kalır. Periyot öncesinde hormonlara bağlı iştah artışları, karbonhidratlı gıdalara istek artar. Yüksek karbonhidrat tüketimi de kilo artışıyla geri döner.



Bu dönemde kilo almamak için:



• Adet dönemi öncesinde protein (et, balık, yumurta, yoğurt) ağırlıklı beslenin. Adet döneminde de karbonhidratlı gıdalar tüketin. Çünkü genellikle bu dönemde vücut şeker tutmaz, atar. Kaçamaklarınızı bu dönemde yapabilirsiniz.



• Gaz, şişkinlik gibi şikayetlere neden olduğu için baklagillerden uzak durun.



• Tatlı ihtiyacı için keçiboynuzu tüketin.



• 2-3 kare bitter çikolata yiyebilirsiniz.



• Gün içinde bol su tüketin.

