Yoga dansın sihirli etkisi ile vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız!
Yoksa siz de herşeyi isteyen, en önemlisi de bir defada isteyenlerden misiniz? O zaman Yoga-dans sizin için en ideal egzersiz.
Gücü
ve esnekliği artıran, nefes tekniğini geliştiren yoga vücut dengenizi
sağlıklı bir şekilde düzenler. Vücudunuz yoga yaparken uyumu, pilates
yaparken doğru ve sağlıklı duruşu öğrenir.
Direnç ve kas gücünüz
artarken, tüm uzuvlarınız koordineli bir şekilde çalışır. Bu iki
öğretiyi birbiriyle birleştirip biraz da bale adımları eklediğimizde ise
ortaya yoga-dans egzersizleri çıkıyor. Düzenli yapacağınız egzersizler
sonucunda kondisyonunuz artarken vücut hatlarınızın belirginleşmesini
sadece siz değil etrafınızdakiler de fark edecektir. Düzenli derken,
aşağıdaki programı en az haftada 1 kere ya tek başına ya da bir kardiyo
güç antremanıyla kombine ederek uygulamanızı öneriyoruz. İdeal sıralama
şu şekilde olmalı: