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Afrodizyak Etkisi: Yoga

Yoga dansın sihirli etkisi ile vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız!
Yoksa siz de herşeyi isteyen, en önemlisi de bir defada isteyenlerden misiniz? O zaman Yoga-dans sizin için en ideal egzersiz.

Gücü ve esnekliği artıran, nefes tekniğini geliştiren yoga vücut dengenizi sağlıklı bir şekilde düzenler. Vücudunuz yoga yaparken uyumu, pilates yaparken doğru ve sağlıklı duruşu öğrenir.
Direnç ve kas gücünüz artarken, tüm uzuvlarınız koordineli bir şekilde çalışır. Bu iki öğretiyi birbiriyle birleştirip biraz da bale adımları eklediğimizde ise ortaya yoga-dans egzersizleri çıkıyor. Düzenli yapacağınız egzersizler sonucunda kondisyonunuz artarken vücut hatlarınızın belirginleşmesini sadece siz değil etrafınızdakiler de fark edecektir. Düzenli derken, aşağıdaki programı en az haftada 1 kere ya tek başına ya da bir kardiyo güç antremanıyla kombine ederek uygulamanızı öneriyoruz. İdeal sıralama şu şekilde olmalı:

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