Alerji diyeti

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Sağlık Danışmanı Sezen Çakır'dan alerjik reaksiyonlara uygun diyet önerisi!

Toplumun yüzde 20-25’ini etkileyen alerjik nezle, egzama, besin alerjisi, şişkinlik, kaşıntı, halsizlik, baş ağrısı... Alerjik reaksiyonları uygun bir beslenme planıyla azaltabilmek, kendimizi daha enerjik ve sağlıklı hissedebilmek mümkün. Doğru besinleri tüketerek ve bazı gıdaları beslenmemizden çıkararak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bu iyileşmeyi sağlayabiliriz. Aynı zamanda sağlıklı beslenme planımızla istemediğimiz fazla kilolarımızdan da kurtulabiliriz.



Diyetinize beş antialerjik besini ekleyin

Alerji diyetleri genellikle 3-6 ay gibi uzun süreli yapılır. Burada başlayacağınız bir haftalık diyet karaciğer, bağırsak fonksiyonlarının iyileşmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bir başlangıç olacak. Bu diyet alerjinize yardımcı olabileceği gibi, enerjinizin yükselmesine ve cildinizin de tazelenmesine ve sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacak.



Sağlıklı yaşam için antialerjik tarifler

Meyveli smoothIe

İsteğinize göre 1 adet olgun muz, 1 sap brokoli, 1 sap nane, 1 sap fesleğen, 1 dilim kavun, yarım avokado, 1 küçük fincan yaban mersinini blender’dan geçirin, yarım fincan kefir, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı ve 1 tatlı kaşığı chia seed’le karıştırın.



Avokado dip sosu

2 adet olgun avokado, 2 adet çeri domates, yarım fincan ince doğranmış soğan, 1 diş dövülmüş sarımsak, 1 limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz, 3 kaşık kişniş, 1 fiske kırmızı toz biber ve biraz suyu blender’dan geçirdikten sonra domates ve soğanla karıştırın.



1. Gün

Sabah

• 1 adet brokoli, 1 adet salatalık, 1 adet havuç, 1 adet kivi (birlikte suyunu sıkın, 2 yemek kaşığı kefi r ile karıştırıp üzerine 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı dökün.)

• 2 adet Brezilya fıstığı

• 1 fincan yeşil çay

Öğle

• Kemik suyuyla pişmiş sebze çorbası ve probiyotik yoğurt

Ara öğün

• Ballı rendelenmiş zencefi lli limonlu çay

• 5 adet ceviz akşam

• Haşlama et ve lahana turşusu

2. Gün

Sabah

• 1 dilim ananas, 2 yemek kaşığı yaban mersini, 2 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt üzerine 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı

• 5 adet zeytin

• 1 fincan yeşil çay

Öğle

• Et, kemik veya kelle paça çorbası, lahana turşusu

Ara öğün

• Ballı rendelenmiş zencefi lli limonlu çay, 5 adet ceviz ,

Akşam

• Buharda pişmiş somon, haşlanmış Brüksel lahanası ve havuç

