Alkali olmak vücudun hücreler düzeyinde ideal çalıştığı habitatı anlatan bir terim. Alkali ifadesinin tam karşıtı ise asit kelimesi. Vücudun asitlenmesi tüm hastalıkların altında yatan temel sorun. Bu asitlenme hem yanlış beslenme seçimlerinden hem de yanlış yaşam şeklinden gelir. Örneğin sigara içiyor olmanın hücre düzeyindeki zararı, hücrelerin ideal alkali ortamını bozması ve vücudu asitlendirmesidir. Aynı şekilde sağlıksız dediğimiz yiyecekler de vücudu hücre düzeyinden başlayarak asitlendirir. Demek ki sadece yemek şekli değil, yaşam biçimi de alkali olmalı.