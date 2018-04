Bize hareket lazım!

Sürekli bilgisayar başındayız. Çok az hareket ediyor, ne çok oturuyoruz! Sonuç olarak bu durağan yaşam tarzında, duruş bozuklukları ve bir dizi sağlık riski ile karşı karşıya kalıyoruz. Duruş bozukluklarını düzeltmenin yolu ise, günde 10-15 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz egzersizlerden geçiyor.

Bilgisayar, akıllı telefonlar ve otomobiller sağ olsun, toplumun büyük bir kesimi oturmaktan kaynaklanan sağlık sorunları yaşıyor. Bankacılar, ofis çalışanları, yöneticiler, çağrı merkezi çalışanları, kasiyerler, mimarlar da iş kaynaklı bu sorunu yaşayanlar arasında. Hal böyle olunca biraz hareket etmek gerekiyor. Uygun egzersizlerle zayıf bölgeleri güçlendirmek ve vücuda esneklik kazandırmak ise sorunun çözümünde en etkili yöntemlerin başında geliyor. 21 Way Pilates Fitness Eğitmeni Koray Yağmur, aynı pozisyonda durmaktan dolayı birçok kas grubunun kısalırken bazı kas gruplarının da gerginleştiğini söyleyerek, “Kasların sürekli aynı pozisyonda kalmaları eklemlerin ve kasların doğru hareket etmesini ve fonksiyonelliğini bozuyor. Eğer egzersiz yapmıyorsak, yerçekiminin de etkisiyle omurgamızda kalıcı duruş bozuklukları ortaya çıkabiliyor” diyor. Bir bölgede meydana gelen sorun başka bölgeleri de tetikliyor. Sürekli oturmak; omurganın üst bölümünün öne doğru bükülmesine ve kifoz (kamburlaşma) gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor. Eğitmenlerimiz Koray Yağmur ve Derya Aksoy eşliğinde yaptığımız bu egzersizler sayesinde, duruş

bozukluklarıyla ilgili problemlerinizi azaltabilirsiniz.



Hareketsizlik popoyu büyütüyor!

Poponuzun büyümesini engellemek için her saat başı masanızdan kalkıp bir tur atın… Uzun saatler oturmak, yağ hücrelerine baskı uygulayarakyüzde 50’ye varan oranlarda yayılıp büyümelerine neden olabiliyor. İşe güce dalıp saatler boyunca oturur pozisyonda kalmamak için akıllı telefonunuzun alarmını her saat başı için kurabilirsiniz. Alarmınız ‘kaldır popoyu’ diye çaldığında ofiste kısa bir tur atabilirsiniz.



Çalışırken nasıl oturmalı?

Oturarak çalışırken yapılan en önemli hataların başında boynun ileriye doğru hareket ettirilmesi geliyor. Yandan bakıldığında kulakların omuz hizasından ileri doğru geçmesi, omuzlarda öne doğru rotasyon ve omurganın öne doğru bükülmesi şeklinde gözlemlenen bu durum, zamanla postürde ciddi deformasyonlara neden olabiliyor. Peki, ne yapmalı?

• Sandalyenizin yüksekliğini boyunuza göre ayarlayın.

• Otururken ayaklarınız yere temas etmeli, bacaklarınız 90 derecelik açı oluşturmalı ve sandalyenizin sırtı bel çukurunuzu desteklemeli.

• Monitörün üst kenarı göz hizanıza gelecek şekilde bilgisayarınızın yüksekliğini ayarlayın.

• Sandalyenizin bel eğimi yeterli değilse bel çukurunun bel yastığıyla desteklenmesi öneriliyor. Çünkü bel kasları yorulunca önce bel çukuru dışarı doğru hareketle düzleşiyor, omurga kamburlaşıyor. Omurgaya ve disklere binen yük nedeniyle bel ve sırt ağrıları başlıyor.

• Doğru bir oturuş için omuzlarınızı kulaklarınızdan uzaklaştırın, kürek kemiklerini birbirine yaklaştırın ve dirseklerinizden destek alın. Karın kaslarını içeri doğru çekmek de daha doğru bir pozisyonda oturmanıza yardımcı olur.



