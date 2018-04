Diyet motivasyonunuzu kırmaması gereken gerçekler!

Diyet motivasyonuna bariyer oluşturan ama aslında kabul edilmesi gereken gerçekleri Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber anlatıyor

Gerçekten kilo vermek istiyor fakat bir türlü içinizde eyleme geçecek gücü bulamıyorsanız ya da defalarca deneyip yarım bıraktığınız zayıflama deneyimleriniz varsa, sizi yolunuzdan çevirebilecek engellere takılmayın.



İşe kabul ederek başlayın

• Hızlı olmak, iyi olmak anlamına gelmez. Kilo vermek isteyen birçok kişinin düştüğü hata, hızlı bir şekilde kilolardan kurtulmaya çalışmak. Burada unutulmaması gereken, fazla kiloların bir gecede gelmediği. Bu nedenle bir haftada hepsini kaybetmeye çalışmak gerçekçilikten uzak bir düşünce. Zayıflamaya karar vermeden önce ilk yapmanız gereken, bu eylemin de hayatın her alanında olduğu gibi sabır gerektirecek, kimi zaman sizi zorlayabilecek ama sağlığınız için vazgeçmemeniz gereken bir eylem olduğunu kabul etmek.

• Herkesin farklı olduğu gerçeğini unutmayın. Herkesin kilo verme hızı birbirinden farklı. Sağlık durumu, yaş, cinsiyet, kan bulguları, kullanılan ilaçlar, uyku saatleri gibi birçok faktör kilo verme hızını etkiler. Bu nedenle sizinle diyet yapan arkadaşınız veya eşinizin sizden daha hızlı kilo kaybettiğini gördüğünüzde motivasyonunuzu yitirmemelisiniz. Sonuçta sizin de onlardan daha başarılı olduğunuz birçok alan var.

• Her hafta aynı miktarda kilo veremeyebilirsiniz. Diyete ilk başladığınız haftalar kilo verme hızınız daha yüksek olacak. Sonraki haftalarda bu hızı yeniden yakalayamayacağınız haftalar ve hatta hiç kilo veremediğiniz haftalar da olabilir. Bu, engebeli yolda, yokuş tırmanmak gibi bir şey. Yokuştan gözünüz korkarsa, asla manzarayı göremezsiniz.

• Kilo vermek hesap makinesindeki hesap gibi ilerlemez. Günlük kalori alımınızı azaltmış olmak ve günlük enerji harcamanızı arttırmış olmak bazı haftalarda yeterli gelmeyebilir. Ayrıca haftada bir kilo veriyor olmanız günde 142 gr. kaybettiğiniz anlamına gelmez. Kilo verme yolunda da tıpkı hayat gibi evdeki hesabın çarşıya uymadığı haftalar olabilir. Bu haftalar, metabolizmanızın sizin sabrınızı sınadığı haftalar.

• Her amaçta bir çukur vardır. Herhangi bir amacınızı yerine getirirken, çıkardığınız eylem planınızı uygularken 4-8’inci haftalar arasında bir zaman diliminde, motivasyonunuz düşme

eğilimi gösterir. Buna koçluk biliminde ‘çukur’ adı verilir. Çukura düşen kişi, amacının gerçek sebeplerini hatırlayıp yola devam edebilir ve amacına ulaşır.

• Mükemmeliyetçi olmayın. Kimse yolculukta karşılaştığınız zorluklarla ve fırtınalarla ilgilenmez, herkes geminin limana yanaşıp yanaşmadığını gözetler. Bu nedenle mükemmeliyetçi olup, her hafta mükemmel sonuçlar beklemeyin, önemli olan toplam süreci iyi yönetmeniz ve amacınıza ulaşmanız.