Dr. Dukan ürünleri Türkiye'de

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Dünyada 38 milyona yakın insanın forma kavuşmasını sağlayan Dr. Dukan, mini kraker, gevrek, bisküvi, bar gibi birbirinden lezzetli, sağlıklı ve hafif ürünleriyle şimdi de Türkiye’de…

Dünyaya Dukan metodunu tanıtarak, milyonları forma kavuşturan, kitaplarıyla sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı olarak sunan ve imkansız sanılan kiloların gözle görülür şekilde verilmesini sağlayan ünlü Fransız Doktor Pierre Dukan, yulaf kepeği mucizesi ile lezzetler yarattı.

Kalori hesabı yapmadan, lif oranı yüksek ve yulaf kepeği içeren mini krakerler, kırmızı meyveler ve karamel olmak üzere 2 farklı lezzet seçeneği ile sunulan gevrekler, fındıklı, vanilyalı, tarçınlı, Hindistan cevizli, çikolatalı bisküviler ve keten tohumlu, fındıklı çikolatalı barlar ile günün her saatinde bu lezzetli ara öğünlerle sağlıklı tokluğu hissedeceksiniz.

Birbirinden sağlıklı, glisemik indeksi düşük, lif oranı yüksek, beyaz un, şeker ve yağ içermeyen Dukan lezzetleri ideal kilonuza ve formunuza ulaşmanıza yardımcı olacak.

Dukan ürünlerine tüm Macrocenter, Migros ve seçkin eczanelerden ulaşabilirsiniz.

