Ebru Şallı'dan sağlıklı beslenme önerileri

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Ebru Şallı'nın önerilerine kulak verin...

Doğru gıdalar için motive olun

Doğru beslenme konusunda çok ısrarlı görünüyor olabilirim ama inanın ki yediğimiz her besin türü, bize olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüyor. Kendinizi sevin ve vücudunuza değer verin ki onu doğru gıdalarla beslemek için de motive olun. Doğru beslenerek geleceğe dönük doğru bir yatırım yaptığınızı unutmayın. Sağlıklı bir beden hem yaşam sevincinizi artıracak hem de uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenizi sağlayacak. Şunu unutmayın; siz önemlisiniz!



Sağlıklı bir beden ve cilt için

* Antioksidan besinlere öncelik verin. Çünkü antioksidanlar cildi besliyor, daima genç tutuyor ve ince çizgilerin belirginleşmesini önlüyor.

* Meyvelerden üzüm, erik, elma, çilek, nar, yaban mersini, kiraz ve böğürtleni tercih edin.

* Omega 3 zengini balıkları tüketin. (Somon, uskumru, hamsi, levrek gibi)

* Omega 6 yağ asitlerinden faydalanmak için bitkisel sıvı yağ, ceviz, badem, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin.

* Bitkisel yağları kullanırken miktarına dikkat edin çünkü fazlası size kalori olarak geri dönebilir.



Az az, sık sık beslenin

Yıllardır sizlerle paylaştığım en önemli kuralım, öğünleri çoğaltmak. Öğünleri çoğaltarak metabolizmanızı daha fazla hızlandırırsınız hem de aç kalmazsınız. Az az, sık sık yemelisiniz.

Ara öğünleri atlamayın. Kışın kuru meyvelerden yararlanmanızda fayda var.



Su için

Doğal mineralli suları tercih edin. Düzenli su tüketimi, vücut direncinizi arttırarak vücudunuzu toksinlerden arındırmanıza da fayda sağlıyor. Suyun tadından hoşlanmıyorsanız, limon, greyfurt, yeşil elma dilimi ve nane yaprağı gibi doğal gıdalar ekleyerek tatlandırabilirsiniz.



