Sağlıklı olayım derken var olan sağlığınızdan da olmayın! Profesyonel bir sporcu değilseniz ve spora yeni başladıysanız uzman yardımı olmadan yapacağınız hareketler omurganıza ciddi zararlar verebilir.

Son dönemlerde spor salonunda yapılan antrenmanların yanı sıra evde yapılan antrenmanlar da artış gösterdi. Ancak, evde spor yaparken internetten izlenen videolar ve alınan bilgilerle yapılan sporlar sizin için doğru seçim olmayabilir. Spor yapmak kişinin fiziksel yapısına olduğu gibi psikolojisine de etki eden bir aktivite ve bilinçsizce yapılması olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk evde yapılan sporlar konusunda şu uyarılarda bulunuyor;

Yasak hareketlerden kaçının



"Omurga rotasyon yapmaması gereken bir organ bu nedenle spor yaparken çok dikkati olunmalı. Bilinçsizce yapacağınız bir hareket omurganız için negatif sonuçlar doğurarak kalıcı hasarlar bırakabilir. Kronik bel ağrısı, sırt ağrısı çeken hastalarımız için ‘yasak hareketler’ olarak nitelendirdiğimiz birtakım pozisyonlar var. Özellikle karın içi basıncı artırıcı hareketler yapmak ve yerden ağır bir şey kaldırmak omurgayı ciddi şekilde etkiliyor. Bu hareketlerin yapılması için bel ve sırt kaslarının gelişmiş olması gerekiyor."

Kontrolsüz yapılan pilates sakatlayabilir!

Öztürk, "Özellikle kadınlarda evde yapılan sporların başında pilates geliyor. Pilates vücudun esnemesi ve omurga için sağlıklı bir spor. Ancak pilatesin kesinlikle uzman ile yapılmasını öneriyoruz. Çünkü hareketler sırasında omurganın nötral aksının korunması büyük önem taşıyor. Hareketlerin doğru yapılmaması belin zorlanmasına, aşırı yüklenmesine bunun sonucunda ise kalıcı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Özellikle mat pilateste sakatlanma riski çok yüksek. Eğer vücudunuzun alt yapısı yoksa, yaptığınız bazı hareketler ömür boyu sürecek sakatlanmalara neden olabilir" uyarısında bulunuyor. Evde pilates yaparken omurga sağlığı için kullanılan malzemelere de özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.





Pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

- Spora yeni başlayanlar ve çok ara vermiş olanlar egzersizin şiddetini, sıklığını ve süresini ilk başlarda çok düşük tutulmalı, yavaş yavaş arttırılmalı. Farklı bir egzersize geçerken de yeni yapılacak egzersize alışıncaya kadar dikkatli olunmalı.

- Başlangıç seviyesinde ya da spora ara verilen durumlarda bel ve omurga güçlendirici hareketlerde belin desteklenmesi çok önemli. Bu tür egzersizlerde kullanılan malzeme seçimine özen gösterilmeli.

- Omurgasında lordoz ya da skolyoz rahatsızlığı olanlar egzersiz yaparken daha dikkatli olmalı. Bu tür durumlarda kullanılan mat minderin kalınlığı daha yüksek olmalı. Eğer herhangi bir rahatsızlık yoksa daha verimli sonuç almak için daha ince bir minder seçilebilir.

- Egzersiz esnasında oluşabilecek sakatlanmaların önüne geçmek için yapılan alan gürültüsüz ve sessiz olmalı.