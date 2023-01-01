Tıpkı bir kedi gibi olun. Sonuçta onlar sağlıklarını gerçekten düşünür. Tüm gün güneşin altında yatar ve mümkün olduğunca çok gerinir.

Kediler, gerindikçe kan akışlarını düzenleyerek kaslarını da harekete geçirirler. Böylece bir sonra ki fare avına kendilerini hazırlarlar.

İşin şakası bir yana gerinmek gerçekten de oldukça sağlıklı. Pilates öğretmeni Gaby Noble de gerinerek yapılan egzersizlerin kan akışını hızlandırdığını, vücudu dinlendirdiğini söylüyor. Noble, bir çok ünlü yıldıza da aynı zamanda pilates dersleri veriyor.





Londra'da bir pilates stüdyosu bulunan Noble, "Kaslarınız esnek değilse, eklemlerinizdeki hareket aralığı azalır ve kaslarınız kısalarak gerginleşir. Chalk Farm'ın Klasik Pilates Stüdyosu Exhale Pilates'in sahibi Gaby, bu gerginlik ağrılara, zayıf duruş ve dengeye ve ev işleri, yataktan kalkma ve çocuklarınızla veya torunlarınızla oyun oynama gibi basit anlarda zorluklara yol açabilir'' diyor.

Yaşlandıkça esneklik azalır. Bu yüzden ufak tefek egzersizlerle olabildiğince erken başlamak gerekiyor. Düzenli olarak giderek artırılarak yapılırsa, 4 ile 6 hafta içinde bir değişiklik fark edebilirsiniz.





Germe egzersizlerinin faydaları;

Stresi azaltır,

Ağrıları, sertliği ve kas ağrılarını azaltır,

Kan akışını ve dolaşımını iyileştirir,

Kas fonksiyonunu iyileştirir,

Yaralanma ve düşme riskini azaltır,

Genel sağlığı iyileştirir,

Eklem aşınmasını ve yıpranmasını en aza indirir,

Yaşam kalitesini iyileştirir





Doğru etki için yapılması gerekenler:

Her gün gerinin. Sadece birkaç dakikanız olsa bile, bir şeyler yaptığınızdan emin olun. İş yerinde sandalyede otururken, trende veya ev işi yaparken kolaylıkla yapılabilir.

Uyandığınızda omurganızı gerin. Kaslar ve eklemler gece boyunca dinlendi ve önümüzdeki güne hazırlanmak için onu hazır hale getirin.

Yapılmaması gerekenler:

Kesinlikle aşırı bir şekilde gerilmeyin. Kasları çok aşırı germek, bu bölgedeki liflere zarar verebilir.

Yine esnemek için sırt, omurga ya da benzeri hareketleri bir uzmanla görüştükten sonra yapabilirsiniz. İnanın bu alışkanlığı edindiğinizde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.