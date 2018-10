Beslenme anlayışınızı baştan yaratmak için pazartesiyi beklemeye gerek yok. Daha sağlıklı ve her zamankinden hafif olmak için birçok keyifli nedeniniz var!

Yazı: Elif Gürsoy



BO21, adını Burçak Avcı ve Özlem Kunduracı’nın baş harflerinden ve danışanlarını hafiflettikleri gün sayısından alıyor. Dünyanın neresinde olunduğunun bir önemi yok. BO21 kilo vermeye niyet edildiği andan itibaren beslenmeden uyku düzenine ve spora kadar, yaşam boyu uygulanabilecek bir sistem sunuyor. En önemli özellikleri ise 7/24 takip. Çalışma prensipleri kendine sevgi ve disiplin üzerine kurulu. Kilo verme yolculuğunda sergiledikleri samimi ve cesaretlendirici tutum, danışanlarını hedeflerine daha hızlı ulaştırıyor. Bir de “Hemen Hafifle” adında yeni bir kitap yazdılar. Herkesin bildiği ancak yeterince önemsemediği konuları ele alıyorlar. Bu bir yemek kitabı değil. Bu kitapta, yedi günlük önerilerden oluşan bir hafifleme menüsü ile alternatif yemek tarifleri de var. Sağlıklı bir şekilde hafifleyebilmeyle ilgili merak ettiğimiz soruların yanıtlarını BO21’den aldık.



BO21 olarak sağlıklı bir bireyin tanımını nasıl yapıyorsunuz?

Sağlık; insanın hasta veya sakat olmayışı olarak değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması durumu. Sağlıklı olabilmenin ön koşullarından biri yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor. oluşan hazır bir listeyle alışveriş yapmak, her zaman daha verimli oluyor. Bu liste market arabanıza ne koyacağınıza dair acele karar vermekten sizi koruyor. Doğru ürünü almak için etiket okumalısınız. Paketli gıdaların içinde bulunan katkı maddeleri ve besin değerleri konusunda dikkatli olmalısınız. Bu ürünleri sınırsız tüketme hakkımız yok. Birinin yalnızca şekeri düşükken yağı yüksek, diğerinin yağı düşükken karbonhidrat miktarı yüksek. O nedenle ürün seçerken etiket okuma alışkanlığı edinmek oldukça önemli. Marketlerde her mevsim istediğiniz sebze ve meyveyi yeme şansına sahipsiniz. Ancak tüm bunlar mevsiminde olmadığında yararlı vitamin ve mineralleri içermiyor. Dolayısıyla istediğiniz ürünü her mevsim bulabilseniz de mevsiminde tüketmek en sağlıklısı oluyor. Yani beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için bilinçli ve kontrollü yapılması gereken bir davranış.



Sağlıklı olmak kadar hafiflemeyi de amaçlayan kişiler ne yaparak durumu keyifli hale getirebilir?

Olumlu düşünme sanatı, hedefe ulaşmada büyük rol oynuyor. Mesela; her gün yediğiniz yemekleri, yaptığınız egzersizleri, verdiğiniz kiloları ve kendinizle paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi not edebileceğiniz bir günlük tutun. Günler geçtikçe, geriye dönebilir ve kaydettiğiniz ilerlemeyi fark edebilirsiniz. Bu yolculukta kendi çevrenizden faydalanabilirsiniz. Örneğin; eşiniz, komşunuz veya bir arkadaşınıza her gün yürüyüş yapmayı teklif edebilirsiniz. Onlarla düşüncelerinizi ve heyecanınızı paylaşmak da yaşadığınız stresin azalmasına yardımcı oluyor. Biraz destek, yol almanızı kolaylaştırıyor. Kilo vermenizle ilgili olarak size yöneltilen herhangi bir olumsuzluğu görmezden gelmek ise ruhunuza iyi geliyor. Daha önce başardığınız ve kendinizle gurur duyduğunuz şeyleri düşünmek iyi hissettiriyor. Bunu başaran “siz”, her şeyi başarabilirsiniz.







Beslenme alışkanlıkları dışında, hangi yaşam koşulları sağlıklı olmaya yardımcı oluyor?

Önemli olan öğrenmek, kararlı, disiplinli olmak ve alışkanlıkları değiştirmek... Fazla ya da eksik kiloların mutlaka bir sebebi var. Bu yüzden gerçek bir hafifleme için o sebebi keşfetmek gerekiyor. Kişinin vücuduyla gerçekten tanışması ve onu dinlemeyi öğrenmesi, bu yolculukta çok önemli. Zihinsel olarak hazır olmadığınız sürece yaşam tarzınızda değişiklik yapmaya başlamanın bir anlamı yok.



Market alışverişinde nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle aç karna alışveriş yapmaktan Kaçınmanız gerekiyor. Eğer acıkmışsanız, yememeniz gereken yiyecekleri alma konusunda yoldan çıkma ihtimaliniz yüksek. Marketlerde elinde yenmiş boş paketlerle kasada bekleyenler her zaman rastladığımız görüntülerden!Alışveriş ile ilgili bir başka püf noktası da evden çıkmadan önce bir liste hazırlamanız ve buna sadık kalmanız. Gerçek ihtiyaçlardan oluşan hazır bir listeyle alışveriş yapmak, her zaman daha verimli oluyor. Bu liste market arabanıza ne koyacağınıza dair acele karar vermekten sizi koruyor. Doğru ürünü almak için etiket okumalısınız. Paketli gıdaların içinde bulunan katkı maddeleri ve besin değerli konusunda dikkatli olmalısınız. Bu ürünleri sınırsız tüketme hakkımız yok. Birinin yalnızca şekeri düşükken karbonhidrat miktarı yüksek. O nedenle ürün seçerken etiket okuma alışkanlığı edinmek oldukça önemli.



Sağlıklı Yaşamanın Altın Kuralları

- Alışveriş öncesinde listenizi yapın.

- Aç karna alışverişe çıkmayın.

- Gerçekten ihtiyaç duyduğunuz, sağlığınıza iyi gelecek yiyecek ve içecekleri satın almak için uğraşın.

- Öğün atlamayın, uzun süre aç kalmayın.

- Sağlıklı atıştırmalıklara yönelin. Yemeğe saldırmadan birkaç dakika önce kendinizi ve vücudunuzu dinleyin. “Şu an gerçekten aç mıyım? Yoksa canım mı sıkkın?” diye sorgulayın.

- Duygularınız yoğunken yemek yemeyin. Ne yemek istediğinize odaklanın.

- Masada oturarak yemek yiyin.

- Yemek sırasında televizyon, bilgisayar, cep telefonu, dergi gibi her türlü materyalden uzak durun.

- Küçük porsiyonlar alın.

- Küçük lokmalarla, yavaş yiyin.

- Yediğinizin tadına ve kokusuna odaklanın, lezzetinin farkına varın.

- Yeteri kadar çiğneyin. (Yenilen yemeğe göre 20-40 sefer.)

- Doymakla dolmuş olmak arasındaki farkı iyice algılayın.

- Akşam yemeğinin üzerinden ortalama üç-dört saat geçmeden uyumayın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.