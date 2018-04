Doğru beslenme ve spor ile daha güzel bacaklara sahip olabilirsiniz.

Kalın baldırlar, dizler ve ayak bilekleri genellikle kalıtımsal faktörlere bağlı olsa da, yanlış beslenmeye ve hareketsizliğe bağlı olan dolaşım sorunları, selülit veya şişlikler problemin daha da üzücü boyutlara varmasına neden olur. Ancak az yağ, bol miktarda lifli besin içeren, alkol ve tatlı tüketiminin sınırlı olduğu, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir beslenme pek çok şeyi değiştirebilir.



Az yağlı bir beslenme programı vücudunuzdaki fazla yağı zaman içerisinde ve kademeli olarak azaltır. Buna bacaklarınız da dahildir. Bu programla hem bacağınız incelir hem de ayak numaranız küçülür. Bacaklarda kalınlığa yol açabildiğinden mümkün olduğunca tuzdan ve diğer iki beyazdan yani şeker ve rafine undan uzak durun. C vitamininden zengin beslenme de damar duvarlarını ve özellikle toplar damarları koruduğu için bacaklarda varis oluşumunu önler. Böylelikle hem ince hem de sağlıklı bacaklara kavuşursunuz. Ayrıca günlük aldığınız yağ miktarını günde 30 gr düşürün. Bu 30 gr’ın en fazla 10 gr’ını doymuş yağlardan karşılayın. Yemeden önce etlerde bulunan yağı iyice ayıklayın. Ekşi mayalı tam buğday ekmeği, buğday salatası, bulgur, fasulye, mercimek, börülce, nohut gibi karbonhidratları tercih edin.



Bol C vitamini almak, bol su içmek, düzenli uzun yürüyüşler yapmak, taze meyve ve sebzenin de güzel bacaklara sahip olmak için şart olduğunu unutmayın. Bilinçli beslenmeyle selülitten kurtulup, biriken yağlarınızı yakabilir ve şişliklerin indiğini gözlerinizle görebilirsiniz. Düzenli olarak yapılan yürüyüşler de kan basıncını dengeleyecek ve bacak kaslarınızın gelişmesine ve beslenmesine yardımcı olacaktır.



The American Journal Of Clinical Nutrition raporları, “Yaşın ilerlemesiyle birlikte kilo almayı yavaşlatmanın yolu yürümekten geçiyor” diyor. Yaşları 18 ile 30 arasında değişen 5 bin kadın ve erkeğin kiloları ve yaptıkları egzersizler 15 yılı aşkın zamandır sürdürülen bir araştırmayla gözlem altında tutuldu.



Araştırma sonuçlarına göre sık sık yürüyüş yapan kadınlar hiç yürüyüş yapmayanlara göre daha az kilo alıyor.



