İştah açıcı yemek isimlerine dikkat!

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Bir lokantaya gittiniz ve sipariş vereceksiniz, menüyü istediniz, menüde gördüklerinizden hangisini seçersiniz? "Balık Fileto"yu mu yoksa "Lezzetli İtalyan Balık Fileto"yu mu? Yemek seçimlerinin en çok menüdeki sunumu ve yemeklerin tanıtımına göre şekillendiğini biliyor musunuz?

Belçikalı bilim adamlarının araştırması lokantalardaki menülerin dengesiz beslenmeye yol açabileceğini gösterdi. Araştırmada, 217 menü ve 300 kişinin seçimi incelendi. Bilim adamları, seçimlerin en fazla menüdeki sunum ve yemeklerin tanıtımına göre şekillendiğini belirtti.



Kalın harfle yazılan yemeklerin göze çarptığı için daha fazla seçildiğini ifade eden bilim adamları, bu yemeklerin daha az sağlıklı olduğunu belirledi. Ayrıca bilim adamları menüde içeriğinin detaylandırıldığı yemeklerin daha çok tüketildiğini de fark etti.



Basit bir balık filetonun bile "Lezzetli İtalyan Balık Fileto" şeklinde tanıtımının ilgi çektiğini belirten bilim adamları, müşterilerin tanıtımından memnun kaldığı yemekleri sipariş etmek için yüzde 12 daha fazla ödemeye razı olduklarını gördü. İştah açıcı yemek isimlerinin ise müşterileri bunları yüzde 28 fazla tercih etmeye ittiği vurgulandı.



İşletmecilerin menülerini bu araştırmanın sonuçlarını göz önünde bulundurarak hazırlamalarını ümit eden bilim adamları, sağlıklı yemek seçimi yapmanın en iyi çözümün garsondan yardım alarak en hafif yiyecekleri belirlemek olduğunu açıkladı.



Araştırmanın sonuçları, "International Journal of Hospitality Management" dergisinde yayımlandı.