Kan grubunuz, strese tepki verme kabiliyetiniz, akli durumunuz, metabolizmanızın yeterliliği gibi birçok konuda bilgi veriyor. Peki kan grubunuza göre nasıl yaşamalısınız? Şeyda Coşkun'dan öneriler...

Dr. Peter J.D’Adamo’nun ‘4 Yöntemle Sağlıklı Beslenme’ ilk yayımlandığında basit bir terimle başladı. Kan grubu, diyetsel çalışmalarda ve hastalığın devam etmesinde çoğu paradoksu açıklamanın temel yoluydu. Buna göre ‘4 Yöntemle Doğru Beslenme’ bizi diyetin daha da ötesine taşıyan araştırmanın yeni bulgularına ulaştırdı. Kan grubu, ne yiyebileceğimizin anahtarıydı. Peki nasıl yaşayacağımızın anahtarı değil miydi? Sağlıklı Yaşam İçin 4 Yöntemi kan grubunuza dayanan bireysel gücünüz ve güçsüzlüğünüzün geniş bir planı. Kan grubunuz; yiyecekleri, strese tepki verme kabiliyetinizi, akli durumunuzu, metabolizmanızın yeterliliğini ve bağışıklık sisteminizi nasıl düzenlediğinizle ilgili olan her şey hakkında bilgi veriyor. Öyleyse kan grubunuza göre nasıl yaşamalısınız? İhtiyaçlarınız ve yatkınlıklarınız doğrultusunda olan yaşam tarzınızı seçin.

• Stresinizi azaltmak ve enerji kazanmak için günlerinizi belirleyin.

• Potansiyelinizi yükseltmek için çocukluğunuzdaki yöntemleri deneyin.

• Yaşlanmanın zihinsel ve fiziksel bozulmalarından kaçınarak yaşamınızı uzatın.

• Enerji ve dayanma gücünün yeni seviyelerini oluşturmak için diyetsel stratejilerinizi ayarlayın.

• Son 10 yıldan beri sizi ve ailenizi rahatsız eden kronik sağlık şartlarının üstesinden gelin.

• Endişe ve depresyonu dışa vurmanın yolunu bulun.

• Vücudunuzda, zihninizde ve dünyanızda ‘iyi olduğunuzu’ hissedin.

• Duygusal dengeyi sağlamak, sağlığınızı korumak, hastalıkları yok etmek, yaşlanma stratejilerini gerçekleştirmek ve stresi gidermek için yaşam tarzınıza adapte olun.









Kan gruplarına göre yaşam reçeteleri

0 grubu yöntemi

• Hayvan proteinlerine önem verin.

• Öfke yönetimine odaklanın.

• Stresi azaltmak için aerobik egzersizleri yapın.

• Düşüncesizce yapılan davranışlarınızı kontrol altına alın.

• Yaşınız ilerledikçe hareketli egzersizler yapın.

A grubu yöntemi

• Sebzelere önem verin.

• Stres yönetimine konsantre olun.

• Stresi azaltmak için yoga veya yavaş egzersizleri uygulayın.

• Odaklanabilmek için şekerleme yapın veya sık sık ara verin.

• Yaşınız ilerledikçe uyku düzeni oluşturmak sağlığınızın dengede kalması için oldukça önemlidir.

B grubu yöntemi

• Diyetinizi çeşitlendirin.

• Yaratıcı çıkışlar keşfedin.

• Stresinizi azaltmak için yürüyüş ve meditasyon yapın.

• Duygusal aşırı reaksiyondan kaçının.

• Zihinsel aktiviteler, yaşınız ilerledikçe hafızanızı korumak için oldukça önemlidir.

AB grubu yöntemi

• Az ve sıklıkla yemek yiyin.

• Doğal ruhsal eğilimlerinizi geliştirmeyi deneyin.

• Daha fazla enerjili hissetmek için fiziksel aktivitelerle günlerinizi ayırın.

• Kötü duygulardan kaçının.

• Yaşınız ilerledikçe alınganlıktan ve bakteriyel enfeksiyonlardan kaçınmak için dikkatli olun.

BESLENME MÖNÜSÜ

SABAH: 1 adet katı yumurta (tuzsuz, yağsız), 1 adet greyfurt

ARA: Kan grubunuza göre belirlenen kabuklu yemişler

ÖĞLE: 1 adet katı yumurta (tuzsuz, yağsız), 1 adet greyfurt ARA: Kan grubunuza göre belirlenen kabuklu yemişler

AKŞAM: 1 adet katı yumurta (tuzsuz, yağsız), 1 adet greyfurt

ARA: Kan grubunuza göre belirlenen kabuklu yemişler

KABUKLU YEMİŞLER

A Grubu YER FISTIĞI: Kabuksuz ve tuzsuz 24 adet (Saat 11:00/16:00/21:00’deki ara öğünlerde 8’er adet yenecek.)

B Grubu CEVİZ: 12 adet ceviz (Saat 11:00/16:00/21:00’de 4’er adet yenecek.)

AB Grubu CEVİZ veya YER FISTIĞI (Hangisini seçiyorsanız yukarıda belirtilen adetlerde.)

0 Grubu CEVİZ: 12 adet ceviz (Saat 11:00/16:00/21:00’de 4’er adet yenecek.)



MEYVELER

Erik, ananas, kiraz kan gruplarının ortak meyvesi, tüm gruplara iyi geliyor.

