Canan Karatay diyeti nedir? Kaç gün sürer? Karatay diyet listesi neleri içerir? Karatay diyeti ile ilgili aklınıza takılan tüm soruların yanıtları burada!

Neden Karatay diyeti?

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın soyadıyla anılan bu diyet, sağlıklı Akdeniz tipi beslenme diyeti olarak özetlenebilir. İşte bu, “Neden Karatay diyeti?” sorusunun en kolay cevabı. Karatay diyeti tarifleri tercüme bir diyet kitabından olmadığı için, bizden! Yani Türk mutfağında zaten var olan tarifler bunlar. Pazardan, manavdan, marketten kolayca temin edebileceğiniz ürünlerle hazırlanan öğünlerden oluşuyor ve damak tadımıza uygun olduğu için uygulaması da kolay. Karatay diyeti motosu kısa vadede zayıflamak değil; kişinin uzun vadede sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesine ve bu yaşam biçimini hayatına yerleştirmeye yardımcı olmak. Bu nedenle öncelikle “Karatay diyeti ile ayda kaç kilo verilir?” sorusunu bir kenara atmalısınız. Bu diyette aslolan, mevcut yanlış beslenme alışkanlıklarını değiştirip, doğru beslenmeyi öğrenmek ve verilen kiloları geri almayarak sağlıklı bir yaşam sürebilmek. Yine de merak edenler için söyleyelim, bu diyetle ayda ortalama 5 ila 8 kilo vermek mümkün.



Karatay diyeti kaç gün sürer?

“Karatay diyeti ilk haftasının sonunda neredeyse herkes farkı hissediyor, ama kalıcı sonuç için altı ay,” diyor Prof. Dr. Canan Karatay. Tabii her diyette olduğu gibi bu diyette de doktor kontrolü şart. Hastalığı ya da özel durumu olan kişilerde bu süre değişebilir. Bütün diyetlerde olduğu gibi Karatay diyetinin sporla desteklenmesi gerektiğini söylememize gerek var mı? Sporun etkisi çok büyük ve dikkat edilmesi gereken nokta, hangi egzersiz olursa olsun aktivite süresini yavaş yavaş arttırmak. Örneğin ilk 3 - 4 gün 15- 20 dakikalık yürüyüşle başlayıp bunu her gün belli bir sınıra kadar 5 - 10 dakika artırabilirsiniz.







Karatay diyeti örnek menü

Kahvaltı (08.00-09.00)

2 adet haşlanmış yumurta

8-10 adet tuzsuz yeşil ya da siyah zeytin

Bir dilim beyaz peynir

4- 5 adet kuru kayısı

1 çay bardağı ceviz

Öğle yemeği (13.00-14.00)

Bir avuç içi kadar dana söğüş, bol salata ve zeytinyağlı fasülye

1 bardak tuzsuz ayran

Yarım su bardağı kadar ceviz

Akşam yemeği (18.00-19.00)

Balık, yeşil soğan ve turp

Salata (içine zeytinyağı doğal sirke ve limonun yanı sıra kaya tuzu ve keten tohumu konulabilir)



Karatay diyeti listesi ve püf noktaları

* Karatay diyeti listesi içerisindeki her şey doğal ve mevsiminde olmalı.

* Günün en önemli öğünü kahvaltı: Kuvvetli ve proteinli kahvaltı yapılması şart.

* Sağlıklı yağ, protein ve karbonhidratlar serbest.

* Karatay 2 öğün öneriyor, günde 3 öğünden fazla yemek yenilmemeli, ara öğünler kalkmalı.

* Öğünler arasında en az 4-5 saat geçmesine dikkat edilmeli.

* Öğünler arasında limonlu su, limonlu şekersiz çay ve ayran içilebilir.

* Her gün 2-3 litre su içilmeli.

* Akşam saat 20.00’den sonra hiçbir şey yenmemeli.

* Her gün veya akşam en az 40-60 dakika yürüyüş ya da benzer bir aktivite yapılmalı.

* Yemekler düşük ısıda, uzun sürede pişirilmeli.

* Yemeklerde soğuk sıkma sızma zeytinyağı veya doğal tereyağı kullanılmalı.

* Yemeklere, pişirildikten sonra damak tadınıza göre nane, maydanoz ya da baharat eklenebilir.

* Salatalarda da soğuk sıkım sızma zeytinyağı kullanılmalı. Keten tohumu yağı da ekleyebilir, doğal sirke ve limon ile bilikte dilerseniz sarımsak da kullanabilirsiniz.

* Salatalara zeytin, peynir, yoğurt, susam veya keten tohumu eklenebilir.







Karatay diyeti çorba tarifleri arasından:

Mercimek Çorbası

Malzemeler:

· 2 su bardağı kırmızı mercimek

· 6-7 su bardağı su veya et suyu

· 1 soğan

· 1 yemek kaşığı salça

· 2 yemek kaşığı tereyağı

· Pul biber, nane, kristal kaya tuzu



6-7 bardak suyun içerisine yıkanmış mercimeği ve yemeklik için doğranmış soğanı atın. Orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı salça ekleyin. Hemen ardından 35-40 dakika daha kısık ateşte pişirin. Tavada tereyağını eritin ve içine nane ve pul biber ekleyin. Hafif kaynayınca çorbaya ekleyin. Biraz daha kaynatıp tuzunu atmayı unutmayın.



Karatay diyeti yapanlar neler diyor?

Rejim yaparken Karatay diyeti listesi uygulayanlar; karbonhidrat olarak ceviz / kavrulmamış fındık fıstık badem yediklerini, Karatay kahvaltısından sonra 6-7 saat acıkmadıklarını söylüyorlar. Karatay’a göre bunun nedeni şekerinizin hızlı yükselip hızlı düşmesi, şeker düşerken de bir şeyler yeme ihtiyacı duymanızdır. Karatay diyeti listesi uygulayanlar, genel olarak fikri Karatay tariflerini mantıklı buluyor ve bu nedenle yapıyor. Diyette sabit bir diyet listesi yok ve yeterince doyuluyor olmasına rağmen kilo verebiliyor olması. Tariflerin kolay olması ve tamamen bizim mutfak kültürümüzden olması yapılabilirliğini artırıyor.



Bu diyette önemli olan şey püf noktaları unutmamak. Ekmek ve şekeri hayatımızdan çıkartmamız gerektiği de zaten bilinen bir gerçek.