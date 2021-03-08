Maydonoz zayıflatır mı? Nasıl tüketilmeli?

Maydanoz mutfaklarımızda sık sık kullandığımız ve birçok tarifle iyi uyum sağlayan bir bitki olmasının yanı sıra besin içeriğiyle sağlığımızı geliştirir. Maydanoz deyince aklınıza ilk olarak zayıflama amaçlı kullanılan maydanoz suları, maydanoz kürleri gelebilir. Peki maydanoz gerçekten zayıflatır mı?

MAYDONOZ ZAYIFLATIR MI?

Maydanoz diüretik etkisiyle vücuttan ödem atmaya yardımcı olur ve yüksek lif içeriğiyle de tokluk sağlayarak günlük kalori tüketiminizi azaltabilir. Bu etkileri sayesinde kilo vermenize destek sağlasa da tek bir besin sayesinde kilo vermeniz mümkün değildir. Sadece maydanoz kürleri, maydanoz suları gibi besinleri tüketerek kilo vermeyi beklemek yerine sağlıklı ve dengeli bir beslenme şeklini benimseyip, beslenme rutininize de maydanozu ekleyerek maydanozun sağlığınız için faydalarından yararlanabilirsiniz.

MAYDONOZUN YARARLARI NELER?

Peki, maydonozun yararları neler?

Maydanoz, özellikle kanın pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini açısından zengindir ve ½ bardak maydanoz (30 g) günlük K vitamini ihtiyacının tamamını karşılar. Maydanoz aynı zamanda iyi bir antioksidan özelliklere sahip A ve C vitamini kaynağıdır. ½ bardak maydanoz (30 g) günlük A vitamini ihtiyacının tamamını, C vitamini ihtiyacının ise yaklaşık %50’sini karşılar. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önleyen bileşiklerdir. Optimal sağlığın korunması için sağlıklı bir antioksidan ve serbest radikal dengesi gerekir. Maydanoz içeriğindeki flavonoidler, karotenoidler ve C vitamini sayesinde iyi bir antioksidan kaynağıdır ve kanser, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların görülme riskini azaltır. Maydanozda bulunan lutein, beta karoten ve zeaksantin gözleri korumaya ve sağlıklı görmeye yardımcı olan üç karotenoiddir. Lutein ve zeaksantin, körlüğün önde gelen bir nedeni olan yaşa bağlı maküler dejenerasyonu önleyebilir, beta karoten ise konjonktivayı korumaya yardımcı olur. Maydanoz östrojen üretimini etkileyebilen miristisin ve apiole bileşiklerini içerir. Aynı zamanda adet akışını uyaran bir madde olan bir emenagog görevi gördüğü düşünülmektedir.

MAYDONOZ NASIL TÜKETİLMELİ?

Maydanozu taze, kurutulmuş ve çay şeklinde tüketebilirsiniz. Taze halini salatalarınıza, yemeklerinize ekleyebilir veya sabahları kahvaltınızda tüketebilirsiniz. Kurutulmuş halini ise baharat olarak kullanabilirsiniz. ¼ su bardağı maydanozun üzerine 1 bardak kaynamış su ekleyip 5-10 dakika bekleyerek demleyebileceğiniz maydanoz çayı da hoş aromasıyla iyi bir tercih olabilir. Aynı zamanda maydanoz doğal bir nefes tazeleyicidir, maydanozu çiğneyerek bu etkisinden de faydalanabilirsiniz.

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