Detoksifikasyona yönelik besinler sağlıklı beslenme planlarının vazgeçilmezidir.

TARİFLER

BORÇ ÇORBASI

Malzemeler

2 çiçek brokoli

1 orta boy soğan

2 küçük pancar

1 küçük havuç

2 diş sarımsak

5- 6 yaprak lahana

10 bardak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

8-10 bardak su



Hazırlanışı

Sebzeleri ayıklayıp, yıkadıktan sonra iri iri tencereye doğrayın. Üzerine su ilave edip, kısık ateşte pişirin. Sebzeler yumuşayıp piştikten sonra blenderdan geçirin. Ocağı kapatıp üzerine iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.







YEŞİL KREP

Malzemeler

1 adet yumurta

1/2 su bardağı badem sütü

1 çay bardağı yulaf kepeği veya tam buğday unu

1 su bardağı ıspanak

1 silme çay kaşığı tuz

1 silme çay kaşığı zerdeçal

1 silme çay kaşığı karabiber



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri cam bir kaba koyarak blenderdan geçirin. Daha sonra sprey veya fırça yardımıyla seramik tencereyi çok az ayçiçek yağı sürün. Krep karışımından 1 servis kepçesi kadar üzerine koyarak kısık ateşte pişirin veya yağlı kağıt ile fırında pişirin.



KIRMIZI İÇECEK

Malzemeler

2 kırmızı pancar

8 çilek

1 orta boy havuç

1 parça zencefil



Hazırlanışı

Pancar, havuç ve zencefilin kabuklarını soyup, yıkayın. Daha sonra tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin.



BEYAZ İÇECEK

Malzemeler

200 ml kefir

5-6 dal taze nane

5-6 dal taze fesleğen



Hazırlanışı

Kefir, nane ve fesleğini blenderdan geçirip, tüketin.







HİNDİSTAN CEVİZLİ İÇECEK

Malzemeler

200 ml Hindistan cevizi suyu

3-4 parça taze Hindistan cevizi

1 avuç pazı

1 avuç ıspanak

1 küçük boy muz



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri yıkayıp katı meyve sıkacağından geçirin.



YEŞİL DETOKS

Malzemeler

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

5-6 yaprak bebek ıspanak

2 Çengelköy salatalık

1 yeşil kabuklu elma

1 parça taze zencefil

1 limon ya da lime

1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağında hazırlayın. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar keten tohumu yağı ekleyin.







1 Günlük detoks programı

Sabah

Yeşil krep

Şekersiz yeşil çay

Öğle

200 gr fırın somon

Limonlu ve karabiberli 1/2 avokado

Haşlanmış brokoli ve havuç dilimleri

Ara öğün

200 ml kırmızı detoks

Akşam

1-2 kase borç çorbası



*Gün boyu 2 kupa yeşil çay ve 2.5-3 litre çubuk tarçınlı su tüketin.

