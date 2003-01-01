BORÇ ÇORBASI
Malzemeler
2 çiçek brokoli
1 orta boy soğan
2 küçük pancar
1 küçük havuç
2 diş sarımsak
5- 6 yaprak lahana
10 bardak su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
8-10 bardak su
Hazırlanışı
Sebzeleri ayıklayıp, yıkadıktan sonra iri iri tencereye doğrayın. Üzerine su ilave edip, kısık ateşte pişirin. Sebzeler yumuşayıp piştikten sonra blenderdan geçirin. Ocağı kapatıp üzerine iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.
YEŞİL KREP
Malzemeler
1 adet yumurta
1/2 su bardağı badem sütü
1 çay bardağı yulaf kepeği veya tam buğday unu
1 su bardağı ıspanak
1 silme çay kaşığı tuz
1 silme çay kaşığı zerdeçal
1 silme çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri cam bir kaba koyarak blenderdan geçirin. Daha sonra sprey veya fırça yardımıyla seramik tencereyi çok az ayçiçek yağı sürün. Krep karışımından 1 servis kepçesi kadar üzerine koyarak kısık ateşte pişirin veya yağlı kağıt ile fırında pişirin.
KIRMIZI İÇECEK
Malzemeler
2 kırmızı pancar
8 çilek
1 orta boy havuç
1 parça zencefil
Hazırlanışı
Pancar, havuç ve zencefilin kabuklarını soyup, yıkayın. Daha sonra tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin.
BEYAZ İÇECEK
Malzemeler
200 ml kefir
5-6 dal taze nane
5-6 dal taze fesleğen
Hazırlanışı
Kefir, nane ve fesleğini blenderdan geçirip, tüketin.
HİNDİSTAN CEVİZLİ İÇECEK
Malzemeler
200 ml Hindistan cevizi suyu
3-4 parça taze Hindistan cevizi
1 avuç pazı
1 avuç ıspanak
1 küçük boy muz
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri yıkayıp katı meyve sıkacağından geçirin.
YEŞİL DETOKS
Malzemeler
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
5-6 yaprak bebek ıspanak
2 Çengelköy salatalık
1 yeşil kabuklu elma
1 parça taze zencefil
1 limon ya da lime
1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağında hazırlayın. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar keten tohumu yağı ekleyin.
1 Günlük detoks programı
Sabah
Yeşil krep
Şekersiz yeşil çay
Öğle
200 gr fırın somon
Limonlu ve karabiberli 1/2 avokado
Haşlanmış brokoli ve havuç dilimleri
Ara öğün
200 ml kırmızı detoks
Akşam
1-2 kase borç çorbası
*Gün boyu 2 kupa yeşil çay ve 2.5-3 litre çubuk tarçınlı su tüketin.