Şeftalinin inanılmaz faydaları

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Potasyum, C vitamini, A vitamini, lutein ve zeaksantin gibi besin öğeleri içeren şeftali tam bir aktioksidan deposu! Kanserden cilt sağlığına, kilo vermeyi kolaylaştırmadan göz sağlığına kadar birçok faydası bulunan şeftaliyi Diyetisyen Şebnem Kandıralı anlattı.

Yaklaşık 40 kalori olan bir orta boy şeftali, 2 gram diyet lifi içeriyor. Potasyum, C vitamini, A vitamini, lutein ve zeaksantin gibi besin öğeleri içeren şeftali, kolesterol ve sodyum içermiyor.



İşte Şeftalinin Faydaları

Antioksidan kapasitesi: Lutein, zeaksantin ve kriptoksantin antioksidanları ile oksijen kaynaklı serbest radikallere ve çeşitli hastalıkların zararlı etkilerine karşı korur. Klorojenik asit varlığı da bu koruyucu etkiye katkıda bulunur.



Hipokalemi: Şeftali potasyum içerir. Sinir iletimi ve hücre fonksiyonları için önem taşımaktadır. Potasyum aynı zamanda metabolik süreçlerde de yardımcı olur, karbonhidratların kullanılması, kas dokularının elektrolik dengesinin sağlanması ve düzenlenmesi. Potasyum eksikliği hipokalemiye neden olur, kas güçsüzlüğü görülür ve düzensiz kalp atışlarına yol açar.



Kanser: Fenolik ve karotenoid bileşiklerden oluştuğu için anti tümör ve anti kanser özelliktedir. Özellikle göğüs, akciğer ve kolon kanseri ile mücadele eder. Çalışmalar içerdiği klorojenik ve neoklorojenik asit sayesinde normal hücreleri etkilemeden sadece meme kanser hücrelerinin büyümesini engellediği yönündedir. Kemoterapi de kanser hücreleri yok edilmeye çalışırken sağlıklı hücrelerde negatif olarak etkilenmektedir. Ratlarda yapılan çalışmalarda 0.8-1.6 mg şeftali polifenolü kullanılmıştır. İnsanlar için bu oran günde 2-3 şeftaliye denk gelmektedir bu da gün içinde yenilebilecek makul bir miktardır. Daha fazla çalışmaya gereksinim olmasına karşın araştırmalar meyve ve sebzelerden zengin bir diyetin göğüs kanseri riskini azalttığı yönündedir. Çalışmalar aynı zamanda şeftalinin içerdiği beta karoten ile göğüs kanserine karşı koruyucu etkisi olduğunu göstermiştir.



Cilt sağlığı: Şeftali Vitamin C içeriğinden ötürü zararlı serbest radikallere ve enfeksiyonlara karşı savaşır. Ultraviole ışınlara karşı cilt üzerinde koruyucu etki vardır. İçerdiği lutein ve zeaksantin antioksidanları anti inflamatuar özelllik gösterdiklerinden cildi zararlı ışınlardan korurlar. Kosmetik sektöründe de cildi ölü deriden arındırmak, nem kazandırmak ve yeniden canlandırmak için kullanılmaktadır. Antioksidan özelliğinden ötürü lekeler ve cilt problemleri daha hızlı iyileşme gösterirler.



Göz sağlığı: Şeftali beta karotenden zengindir. Vücutta A vitaminine dönüşür. Sağlıklı görme fonksiyonları için gereklidir, körlük ve kseroftalmi gibi çeşitli göz hastalıklarını önler. Lutein ve zeaksantin karotenoidleri ile katarakt gelişimini azaltır, retinayı yaşa bağlı makula dejenerasyon hastalık riskinden korur.



Detoksifikasyon: Potasyum ve diğer vitamin konsantrasyonları sayesinde karaciğer ve böbreklerden zararlı toksinleri dışarı atmada yardımcıdır. Çalışmalarda uzun süren migren, tüberküloz, diyabet tedavileri sonucu oluşan hepatotoksisiteye (karaciğer zehirlenmesi) şeftali özlerinin tedavide yardımcı olduğu gösterilmiştir. Doğu kültüründe şeftali detox çaylarında yaygın olarak kullanılmaktadır.



Kilo kaybına yardımcıdır: Diyetinizde taze, sulu ve çeşitli meyve bulunması iştah kontrolü sağlayıp, kilo kaybına yardımcı olucaktır. Doğal meyve şekeri içerdiğinden kan şekerini veya insulin seviyelerini yükseltmez. Düşük glisemik indekse sahiptir. İçerdiği fenolik bileşikler sayesinde anti inflamatuar ve anti obezite özellik gösterir, ciddi sağlık sorunlarına yol açan metabolik sendromla mücadelede yardımcıdır.



(DHA)