Taylan Kümeli Sentez metodu, güncellenen bilimsel veriler baz alınıp sentezlenerek hazırlandığı için her gün ayrı bir yeme planı ile karşılaşırsınız. Bu da sıkılmadan diyet anlamına geliyor...

Diyetimizden tam verim almanız için mutlaka yapmanız gerekenler;

• Mevsim sebze ve meyvelerini kullanın.

• Paketli ve işlenmiş gıdalardan kesinlikle uzak durun.

• Akşam öğünlerini 18.00 itibarıyla tamamlayın.

• Diyetisyeninizin ya da doktorunuzun tavsiye ettiği mikro besinleri (takviye gıdaları) yani mineral ve vitaminlerinizi aksatmadan için.

• Günde 3 litre su için, suyunuzun her bir litresine çay kaşığının ucuyla karbonat ekleyerek içeceğinizin pH değerini yükseltin ve suyunuzu alkali hale getirin.

• 5 gün 45 dakika tempolu yürüyün.

• Şekerden mutlaka uzak durun.

• Öğünlerin yerini değiştirmeyin.





Diyetisyen Taylan Kümeli



- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• Susam ekmeğine kaşar peynirli tost

• Yeşillik

• 4-5 zeytin

Öğle

• 200 gr baharatlı kıyma kavurma veya köfte

• Maydanoz, roka, limon ve küçük pancarlı salata

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• 1 avuç çağla

Akşam

• 1 su bardağı kefir

• 2 dilim ananas

• 1 çay kaşığı tarçın



2. Gün

Sabah

• Sabah çorbası

• Yeşillik

Öğle

• Sabah çorbası

• Marul salatası

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• 1 elma

• 5 adet bir gün önceden suda bekletilmiş çiğ badem

Akşam

• Sabah ve öğlenin aynısı



3. Gün

Sabah

• 1 yemek tereyağı

• 2 adet yumurta

• 2 yemek kaşığı lor

• 1 tatlı kaşığı susam

• Tuz ve zerdeçallı omlet

Öğle

• Sabah öğününü tekrarlayın.

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• 5 badem

• 1 kupa yeşil çay

Akşam

• 1 adet ızgara balık ya da ton balığı

• 1 avokado

• 6-7 dal roka



4. Gün

Sabah

• Bol yeşillik

• 1 adet kırmızı tatlı biber

• 3 yemek kaşığı lor peyniri

• Zeytinyağı, limon

• 1 dilim ekşi mayalı karabuğday ekmeği

Öğle

• 200 gr balıklı ya da peynirli yeşil salata

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• 1 adet haşlanmış orta boy patates

Akşam

• Yeşil mercimekli yeşil salata

• Yemekten sonra rezene çayı



5. Gün

Sabah

• 2 adet haşlanmış bol baharatlı yumurta

Öğle

• 200 gr bol baharatlı kavrulmuş kıyma

• Limonlu marul

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• 10 fındık

Akşam

• Izgara balık

• 5-6 yaprak roka ve küçük boy kırmızı soğan



6. Gün

Sabah

• Susam ekmeğine kaşar peynirli tost

• 1/2 avokado

Öğle

• 1/2 avokado

• 4 dilim ızgara hellim

• Yeşil salata

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• 5 badem

Akşam

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 kase mantar

• 2 yumurta

• İstediğiniz baharatlarla omlet



7. Gün

Sabah

• Yulaf uyutması

Öğle

• Haşlanmış brokoli ve karnabahar

• Limon, sarımsak, zeytinyağı

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• Rezene çayı

• 1 yeşil elma

Akşam

• Soğanlı, baharatlı, zeytinyağlı ıspanak yemeği

• 1 kase yoğurt







Sabah çorbası

Malzemeler

• 1/2 litre rende domates ya da 3 yemek kaşığı sulandırılmış organik domates salçası

• 3 yemek kaşığı pirinç, karabuğday ya da kinoa

• 1 litre su ya da kemik suyu

• Bol karabiber, tuz, zerdeçal

• Sos için; 1 yemek kaşığı tereyağ

• 2 diş ezilmiş sarımsak

• 1 çorba kaşığı nane



Hazırlanışı

Sarımsağı ezerek tereyağında naneyle sos yapın. 1/2 litre domatesi pirinç, karabuğday ya da kinoa ile kemik suyunda kaynatın. Karabiber, tuz ve zerdeçal ekleyerek pişirin ve blender’dan geçirin. Sosla servis edebilirsiniz.



Yeşil mercimekli yeşil salata

Malzemeler

• 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

• İstediğiniz kadar yeşillik

• 1 küçük havuç

• 1 küçük pancar

• 1 adet turp

• 1 avuç çağla

• Zeytinyağı, limon sos ile



Hazırlanışı

Havuç, pancar ve turpu rendeleyin. Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp soslayın.



Yulaf uyutması

Malzemeler

• 1/2 muz

• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 4 yemek kaşığı yoğurt

• 1 tatlı kaşığı tahin

• 2 adet ceviz



Hazırlanışı

Muzu ezin, yulaf ve yoğurtla karıştırıp akşamdan buzdolabına koyun. Sabah üzerine tahin ve ceviz ekleyerek tüketin.