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Sentez metodu ile her gün farklı

Sentez metodu ile her gün farklı

Taylan Kümeli Sentez metodu, güncellenen bilimsel veriler baz alınıp sentezlenerek hazırlandığı için her gün ayrı bir yeme planı ile karşılaşırsınız. Bu da sıkılmadan diyet anlamına geliyor...

Diyetimizden tam verim almanız için mutlaka yapmanız gerekenler;
• Mevsim sebze ve meyvelerini kullanın.
• Paketli ve işlenmiş gıdalardan kesinlikle uzak durun.
• Akşam öğünlerini 18.00 itibarıyla tamamlayın.
• Diyetisyeninizin ya da doktorunuzun tavsiye ettiği mikro besinleri (takviye gıdaları) yani mineral ve vitaminlerinizi aksatmadan için.
• Günde 3 litre su için, suyunuzun her bir litresine çay kaşığının ucuyla karbonat ekleyerek içeceğinizin pH değerini yükseltin ve suyunuzu alkali hale getirin.
• 5 gün 45 dakika tempolu yürüyün.
• Şekerden mutlaka uzak durun.
• Öğünlerin yerini değiştirmeyin.


Diyetisyen Taylan Kümeli

- Örnek menü -
1. Gün
Sabah
• Susam ekmeğine kaşar peynirli tost
• Yeşillik
• 4-5 zeytin
Öğle
• 200 gr baharatlı kıyma kavurma veya köfte
• Maydanoz, roka, limon ve küçük pancarlı salata
Ara
• 1 avuç çağla
Akşam
• 1 su bardağı kefir
• 2 dilim ananas
• 1 çay kaşığı tarçın

2. Gün
Sabah
• Sabah çorbası
• Yeşillik
Öğle
• Sabah çorbası
• Marul salatası
Ara
• 1 elma
• 5 adet bir gün önceden suda bekletilmiş çiğ badem
Akşam
• Sabah ve öğlenin aynısı

3. Gün
Sabah
• 1 yemek tereyağı
• 2 adet yumurta
• 2 yemek kaşığı lor
• 1 tatlı kaşığı susam
• Tuz ve zerdeçallı omlet
Öğle
• Sabah öğününü tekrarlayın.
Ara
• 5 badem
• 1 kupa yeşil çay
Akşam
• 1 adet ızgara balık ya da ton balığı
• 1 avokado
• 6-7 dal roka

4. Gün
Sabah
• Bol yeşillik
• 1 adet kırmızı tatlı biber
• 3 yemek kaşığı lor peyniri
• Zeytinyağı, limon
• 1 dilim ekşi mayalı karabuğday ekmeği
Öğle
• 200 gr balıklı ya da peynirli yeşil salata
Ara
• 1 adet haşlanmış orta boy patates
Akşam
• Yeşil mercimekli yeşil salata
• Yemekten sonra rezene çayı

5. Gün
Sabah
• 2 adet haşlanmış bol baharatlı yumurta
Öğle
• 200 gr bol baharatlı kavrulmuş kıyma
• Limonlu marul
Ara
• 10 fındık
Akşam
• Izgara balık
• 5-6 yaprak roka ve küçük boy kırmızı soğan

6. Gün
Sabah
• Susam ekmeğine kaşar peynirli tost
• 1/2 avokado
Öğle
• 1/2 avokado
• 4 dilim ızgara hellim
• Yeşil salata
Ara
• 5 badem
Akşam
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 kase mantar
• 2 yumurta
• İstediğiniz baharatlarla omlet

7. Gün
Sabah
• Yulaf uyutması
Öğle
• Haşlanmış brokoli ve karnabahar
• Limon, sarımsak, zeytinyağı
Ara
• Rezene çayı
• 1 yeşil elma
Akşam
• Soğanlı, baharatlı, zeytinyağlı ıspanak yemeği
• 1 kase yoğurt



Sabah çorbası
Malzemeler
• 1/2 litre rende domates ya da 3 yemek kaşığı sulandırılmış organik domates salçası
• 3 yemek kaşığı pirinç, karabuğday ya da kinoa
• 1 litre su ya da kemik suyu
• Bol karabiber, tuz, zerdeçal
• Sos için; 1 yemek kaşığı tereyağ
• 2 diş ezilmiş sarımsak
• 1 çorba kaşığı nane

Hazırlanışı
Sarımsağı ezerek tereyağında naneyle sos yapın. 1/2 litre domatesi pirinç, karabuğday ya da kinoa ile kemik suyunda kaynatın. Karabiber, tuz ve zerdeçal ekleyerek pişirin ve blender’dan geçirin. Sosla servis edebilirsiniz.

Yeşil mercimekli yeşil salata
Malzemeler
• 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
• İstediğiniz kadar yeşillik
• 1 küçük havuç
• 1 küçük pancar
• 1 adet turp
• 1 avuç çağla
• Zeytinyağı, limon sos ile

Hazırlanışı
Havuç, pancar ve turpu rendeleyin. Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp soslayın.

Yulaf uyutması
Malzemeler
• 1/2 muz
• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 4 yemek kaşığı yoğurt
• 1 tatlı kaşığı tahin
• 2 adet ceviz

Hazırlanışı
Muzu ezin, yulaf ve yoğurtla karıştırıp akşamdan buzdolabına koyun. Sabah üzerine tahin ve ceviz ekleyerek tüketin.

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