Diyetimizden tam verim almanız için mutlaka yapmanız gerekenler;
• Mevsim sebze ve meyvelerini kullanın.
• Paketli ve işlenmiş gıdalardan kesinlikle uzak durun.
• Akşam öğünlerini 18.00 itibarıyla tamamlayın.
• Diyetisyeninizin ya da doktorunuzun tavsiye ettiği mikro besinleri (takviye gıdaları) yani mineral ve vitaminlerinizi aksatmadan için.
• Günde 3 litre su için, suyunuzun her bir litresine çay kaşığının ucuyla karbonat ekleyerek içeceğinizin pH değerini yükseltin ve suyunuzu alkali hale getirin.
• 5 gün 45 dakika tempolu yürüyün.
• Şekerden mutlaka uzak durun.
• Öğünlerin yerini değiştirmeyin.
Diyetisyen Taylan Kümeli
- Örnek menü -
1. Gün
Sabah
• Susam ekmeğine kaşar peynirli tost
• Yeşillik
• 4-5 zeytin
Öğle
• 200 gr baharatlı kıyma kavurma veya köfte
• Maydanoz, roka, limon ve küçük pancarlı salata
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• 1 avuç çağla
Akşam
• 1 su bardağı kefir
• 2 dilim ananas
• 1 çay kaşığı tarçın
2. Gün
Sabah
• Sabah çorbası
• Yeşillik
Öğle
• Sabah çorbası
• Marul salatası
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• 1 elma
• 5 adet bir gün önceden suda bekletilmiş çiğ badem
Akşam
• Sabah ve öğlenin aynısı
3. Gün
Sabah
• 1 yemek tereyağı
• 2 adet yumurta
• 2 yemek kaşığı lor
• 1 tatlı kaşığı susam
• Tuz ve zerdeçallı omlet
Öğle
• Sabah öğününü tekrarlayın.
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• 5 badem
• 1 kupa yeşil çay
Akşam
• 1 adet ızgara balık ya da ton balığı
• 1 avokado
• 6-7 dal roka
4. Gün
Sabah
• Bol yeşillik
• 1 adet kırmızı tatlı biber
• 3 yemek kaşığı lor peyniri
• Zeytinyağı, limon
• 1 dilim ekşi mayalı karabuğday ekmeği
Öğle
• 200 gr balıklı ya da peynirli yeşil salata
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• 1 adet haşlanmış orta boy patates
Akşam
• Yeşil mercimekli yeşil salata
• Yemekten sonra rezene çayı
5. Gün
Sabah
• 2 adet haşlanmış bol baharatlı yumurta
Öğle
• 200 gr bol baharatlı kavrulmuş kıyma
• Limonlu marul
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• 10 fındık
Akşam
• Izgara balık
• 5-6 yaprak roka ve küçük boy kırmızı soğan
6. Gün
Sabah
• Susam ekmeğine kaşar peynirli tost
• 1/2 avokado
Öğle
• 1/2 avokado
• 4 dilim ızgara hellim
• Yeşil salata
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• 5 badem
Akşam
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 kase mantar
• 2 yumurta
• İstediğiniz baharatlarla omlet
7. Gün
Sabah
• Yulaf uyutması
Öğle
• Haşlanmış brokoli ve karnabahar
• Limon, sarımsak, zeytinyağı
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• Rezene çayı
• 1 yeşil elma
Akşam
• Soğanlı, baharatlı, zeytinyağlı ıspanak yemeği
• 1 kase yoğurt
Sabah çorbası
Malzemeler
• 1/2 litre rende domates ya da 3 yemek kaşığı sulandırılmış organik domates salçası
• 3 yemek kaşığı pirinç, karabuğday ya da kinoa
• 1 litre su ya da kemik suyu
• Bol karabiber, tuz, zerdeçal
• Sos için; 1 yemek kaşığı tereyağ
• 2 diş ezilmiş sarımsak
• 1 çorba kaşığı nane
Hazırlanışı
Sarımsağı ezerek tereyağında naneyle sos yapın. 1/2 litre domatesi pirinç, karabuğday ya da kinoa ile kemik suyunda kaynatın. Karabiber, tuz ve zerdeçal ekleyerek pişirin ve blender’dan geçirin. Sosla servis edebilirsiniz.
Yeşil mercimekli yeşil salata
Malzemeler
• 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
• İstediğiniz kadar yeşillik
• 1 küçük havuç
• 1 küçük pancar
• 1 adet turp
• 1 avuç çağla
• Zeytinyağı, limon sos ile
Hazırlanışı
Havuç, pancar ve turpu rendeleyin. Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp soslayın.
Yulaf uyutması
Malzemeler
• 1/2 muz
• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 4 yemek kaşığı yoğurt
• 1 tatlı kaşığı tahin
• 2 adet ceviz
Hazırlanışı
Muzu ezin, yulaf ve yoğurtla karıştırıp akşamdan buzdolabına koyun. Sabah üzerine tahin ve ceviz ekleyerek tüketin.