Şeyda Coşkun'dan sigarayı bırakanlara öneriler

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Sigarayı bıraktıktan sonra meydana gelen ani kilo alımlarını ve bu duruma karşı alınabilecek önlemleri Şeyda Coşkun anlatıyor...

Sigaranın bağımlılık yaratıcı etkisinden dolayı gün içinde çoğu kişinin aklına yemek yemek gelmez. Sigara içmek birçok kişide öğün yerine geçer, bırakıldığı andan itibaren sigaranın yarattığı boşluğu doldurmak için yemeğe ağırlık verilir. Dolayısıyla kişide kilo alımı hızla artar. Sigarayı bırakmak sağlığınız için alabileceğiniz en iyi kararların başında gelir. Şimdi bu dönemi kilo almadan atlatmanın yollarından bahsedeceğim...



• Sigara isteğini ortadan kaldırmak için yemek yedikten hemen sonra masayı terk etmek gerekiyor.

• Sigaranın yerine tatlı gibi kalorili yiyeceklerin yenilmesi engellenmeli. Belki yemekten sonra şekersiz bir çiklet çiğnenebilir.

• Sigarayı bırakan kişi durumu kabullenene kadar sinirli olur. Gerginliği daha da tetikleyici kafeinli içeceklerden kaçınılması yararlı olabilir.

• Çay, kahve yerine su, ayran, süt veya meyve suyu tercih edilebilir. Tabii içerdiği kalori daha fazla olduğu için meyve suyu yerine meyve tercih etmek daha doğru. Ayrıca meyvedeki posa sigara bırakanlarda sık görünen kabızlık sorununu da çözer.

• Alkol alışkanlığı olanlarda sigarayı bıraktıktan sonra hem alkol hem de çerez ve meze tüketiminin arttığını görüyoruz. Kilo alımının en önemli nedenlerinden birinin bu olduğu

unutulmamalı.