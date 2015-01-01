Yeni yıla daha ince ve fazla kilo derdi olmadan girmek isteyenler için 15 günlük diyet listesi ve yılbaşı gecesi için beslenme önerileri...

Yeni yıl yaklaşırken yapılacaklar listenizde fazla kilolardan kurtulmak da var mı?Yılbaşından 15 gün önce daha az şekerli ve yağlı besinleri içeren bir beslenme programı oluşturarak öğünlerinizde taze sebze, meyve ve yağsız proteinlere ağırlık verebilir, bu sayede yeni yıla fazla kilolarla girmemiş olursunuz. İşte Diyetisyen Emre Uzun'un yeni yıla özel diyet listesi ve yılbaşı gecesi için beslenme önerileri...

Yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

Yılbaşını evde geçirecekseniz ve yemeği siz hazırlıyorsanız yaptığınız minik tadımlarda dikkatli olmalısınız. Bu gecenin özel bir gece olduğunu göz önünde bulundurursak yapacağınız yemek çeşitleri de fazla olacaktır dolayısıyla yaptığınız her yemekten bir miktar tadarsanız daha gece başlamadan gereksiz kalorilerle dolmuş olacaksınız.

Yemeğe çok aç oturmayın. Yemek öncesi başlangıç için peynir, salata ve zeytinyağlı veya ızgara sebze yemeklerini tercih edebilirsiniz ana yemek olarak yılbaşının vazgeçilmezi hindi eti iyi bir seçimdir çünkü kırmızı ete göre daha az yağ içerir. Yemeklerin yanında pilav varsa ekmek ve püre yemeyin, çorba içmeyin çünkü hepsi karbonhidrat grubunda yer almaktadır. Tatlı yemek istiyorsanız yemekte pilav almamanız gerektiğini de unutmayın.



Yılbaşı tatlısı olarak cevizli kabak tatlısı, kaymaksız ayva tatlısı, fırında armut veya elma gibi yağ miktarı az olan hafif meyve tatlılarını tüketebilirsiniz.



Gece devam ederken kalori alımınızı kontrol edebilmek adına taze sebze ve meyveleri atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz. Kuruyemiş tüketiminize de dikkat edin. Kendinize ufak bir kase seçin; içine 6 fındık, 6 badem, 2 parça ceviz, 10 kuru yaban mersini ve kuru üzüm ile 1 yemek kaşığı dolusu beyaz leblebi ekleyin ve gece boyunca tüketin.





SON 15 GÜN DİYETİ İÇİN 2 HAFTALIK DİYET LİSTESİ

1. GÜN

UYANINCA

1 su bardağı fonksiyonel su

SABAH

1 bardak açık çay/bitki çayı (şekersiz)

1 yumurta ve 2 yemek kaşığı lor peyniri ile yapılmış dereotlu, pulbiberli omlet

Mevsim yeşillikleri

2 ince dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN

1 fincan yeşil çay (şekersiz)

ÖĞLE

120 gr ızgara tavuk

6 yemek kaşığı zeytinyağlı dereotlu kabak yemeği (etsiz,susuz)

1 kutu sade probiyotik yoğurt

1 kase salata (yağsız, limonla)

1 ince dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN

1 su bardağı laktozsuz süt

1 orta boy mandalina

AKŞAM

1 kase yağ yaktıran çorba

Sınırsız ızgara kabak ve patlıcan dilimleri

Yarım kase yoğurt + Kuru nane

ARA ÖĞÜN

2 dilim tarçınlı ananas

**YAĞ YAKTIRAN ÇORBA**

2 avuç ıspanak

1 orta boy havuç

1 çay kaşığı zeytinyağı

2 avuç brokoli

1 adet çarliston biber

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı kırmızı haşlanmış mercimek

1 çay kaşığı zencefil

¼ çay kaşığı kimyon

¼ çay kaşığı karabiber

¼ çay kaşığı pul biber

TARİF: Tüm malzemeleri yıkayın. Tencereye sebzelerin üzerini örtecek kadar su ve mercimeği ekleyin ve haşlamaya bırakın. Ispanak, havuç, brokoli, çarliston biber, sarımsak, domates, zencefili ikiye bölüp tencereye ekleyin. Piştikten sonra içine kimyon, karabiberi ekleyin ve blendırdan geçirin. İçine zeytinyağını koyup karıştırın. Kaselere koyduktan sonra üzerlerine pul biberi serperek servis edin.