Her egzersiz sonrası mutlaka bir şeyler yemek ve içmek ve kasları yapılandıracak reçeteler önerilir. Enerjinizi özellikle yoğun bir egzersizle harcadıysanız en fazla 1 saat içinde size yeniden canlandıracak bir şeyler yemek ve içmek şarttır.

Vücut özellikle kaslarda depolanan glikojeni tükettiği için, doktorlara göre spor sonrası bir miktar karbonhidrat almak kasların yeniden düzgün çalışması için gereklidir. Ayrıca özellikle ağırlık ya da HIIT egzersizleri gibi yoğun egzersizler sonrası kaslarımızda mikro yırtıklar meydana gelir ve bunların tamir edilmesi için de mutlaka protein tüketilmesi önerilir.



Dolayısıyla ana fikir bolca protein ve biraz da karbonhidrat içeren bir spor sonrası yemeği yemek ve kasların hızlıca tamir edilip gelişmesi ve enerjisini geri kazanmasıdır.



Ama en iyi sonuç için neler yemek, içmek gerekir ve özellikle kaçınılması gerekenler nelerdir, sizin için listeledik.





Şekerli Protein Karışımları

Protein tozlu smoothie spor sonrası hem çabuk ve kolay hazırlanacak hem de çok lezzetli ve besleyici bir seçenek olarak birçok sporseverin gözdesi. Ama bütün protein tozları aynı değil, şeker yüklü olanlara mutlaka dikkat edin. Özellikle yapay tatlandırıcı içeren ve içinde dolgu malzemesi, çeşitli kimyasallar ve hacim artırıcı yapay madde katılmış olanlardan uzak durun!





İşlenmiş Enerji Barları

Paketlenmiş enerji barları her ne kadar çok kolay alternatifler gibi gözükse de pek besleyici değiller ve dikkatli olunmazsa faydadan çok zararı olabilir. Özellikle içinde aspartam/sorbitol gibi yapay tatlandırıcı bulunan, ya da çok uzun “içindekiler” listesi olan enerji barlarını almayın. Eğer içinde adını bile telaffuz edemediğiniz bir şey varsa muhtemelen bedeniniz de tanımıyordur, yemeyin. Basit içerikleri olan, rafine şeker barındırmayan ya da çok yüksek oranda şeker içermeyenleri tercih edin. Tabi en ideali bir avuç fındıkla beraber muz yemek olabilir mesela. Erişiminiz varsa bunları tercih edin.





Düşük Karbonhidratlı Yemekler

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, spor sonrası beslenmede karbonhidratlar da proteinler kadar temel ve önemlidir. Elbette börek ya da makarnadan söz etmiyoruz, rafine şekerli ve işlenmiş gıdalardan lütfen kaçının. Daha ziyade sağlıklı karbonhidrat kaynakları olan meyveler çok iyi alternatifler olabilir. Çilek, muz, yaban mersini, böğürtlen ve kivi gibi meyveler oldukça idealdir.







Enerji ve Spor İçecekleri

Aslında spor içeceği olarak lanse edilmelerine rağmen izotonik içecekler pek sağlıklı değiller ve birçok uzman çok sık tüketilmesini önermiyor. Eğer profesyonel sporcu ya da maraton koşucusu değilseniz bu tarz içeceklere hiç ihtiyacınız yok, çünkü bunlar da çok sayıda kimyasal, dolgu malzemesi, şeker ve tatlandırıcı içeriyor. Her ne kadar elektrolit kaybı ve susuzluk için ideal olarak lanse edilseler de normal su, hindistan cevizi suyu ya da kendi yaptığınız bir protein smoothie çok çok daha sağlıklı bir seçimdir.





Tuzlu İşlenmiş Gıdalar

Egzersiz esnasında terleme yoluyla potasyum ve su kaybı yaşandığından, bittiği zaman tuzlu şeyleri canımızın çekmesi çok doğaldır. Ama elimizi tuzlu fıstıklara veya cipse atmak yerine çok iyi bir potasyum kaynağı olan muza doğru yönlenirsek vücudumuza büyük iyilik etmiş oluruz.





Kızarmış Gıdalar

Çok aleni olsa da yazmadan geçmek istemedik. Trans yağlar açısından oldukça zengin olacağı için bu tarz yiyecekler egzersiz sonrası pek uygun değildir. Yani “spor yaptım şimdi kızarmış tavuk yiyebilirim, hem ne güzel protein” diye düşünmeyin. Onun yerine haşlanmış veya fırında tavuk ve balık tercih edin. Yanına yağsız pilav, fırında tatlı patates ya da ızgara sebze gibi kompleks karbonhidratlar ekleyin. İdeal spor sonrası yemeği daha ziyade böyle olmalı





Kafein

Spor öncesi kahve veya kafein içeren diğer içecekler enerji vermesi açısından iyi olabilir ama hemen spor ardından çok ideal olmayabilir. Kafein genel olarak bizi susuz bırakacağı için onun yerine bolca su içmek ve kahveye 1-2 saat sonra geçmek daha akıllıca olabilir.





Hiçbir Şey Yememek

Herkes spor sonrası açlık hissetmeyebilir ama uzmanlar egzersiz sonrası yemeğin atlanmasını pek önermiyorlar. Kasların en iyi şekilde tamir olacağı ve besleneceği bu aralığı kaçırmamak ve bir tane meyve ya da bir avuç fındık gibi atıştırmalık dahi olsa mutlaka bir şeyler yenmesini öneriyoruz.



Bizden şimdilik bu kadar. Evde veya salonda spor yaptıktan sonra bu noktalara mutlaka dikkat edin ki onca çabanız sonucu en iyi sonucu elde edin.

