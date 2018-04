Sporu sevdiren yeni trendler

Sporu keyifli hale getirerek hem kalori yaktırmayı hem de eğlendirmeyi hedefleyen yeni spor trendleriyle zamanın nasıl geçtiğini anlamak zor olacak!

Haber: FormSante



Knock Out’la eğlenerek forma girin

Ağaoğlu MyClub, knock out dersleriyle üyelerine hem eğlenme hem de fit kalma şansını bir arada sunuyor. Son zamanların en popüler salon sporları arasında gösterilen knock out, karatedo, kick box ve gibi sporlarda kullanılan tekme ve yumruk tekniklerinin yüksek ritimli müzikler eşliğinde eğlenceli hale getirilmiş hali. 50 dakika boyunca tekme ve yumrukların kullanılarak enerji harcanan derste, aynı zamanda avazınız çıktığı kadar bağırma ve stres atma şansınız da var. Kilo vermek için nabız sayısının yağ yakım eşiği denilen belirli bir seviyede olması ve o seviyede bir süre devam etmesi anlamına gelen kardiyovasküler çalışma, knock out dersinde tam anlamıyla uygulanıyor. Bu sayede sağlıklı bir şekilde kilo vererek ve kaslarınızı sıkılaştırarak iyi bir forma sahip olabilirsiniz. Bu eğlenceli sporun bir diğer güzel yanı ise, derste tekme ve yumruk hareketlerini ne kadar karşılıklı uygulama şansı olmasa da, ileride bir dövüş sporuyla ilgilenmek isteyenler temel teknikleri yapabildiği için bu spor dallarına hızlıca geçiş yapabiliyorlar.