Yaz yaklaşırken herkesi kilo verme telaşı sardı elbette. 'Peki, ama nasıl kilo vereceğim' diyorsanız, bu öneriler tam size göre!





İlkbaharın ikinci ayına geldik. Artık çoğumuz yaz planları yapmaya başladı bile. Tatilde nereye gideceğim, ne zaman gideceğim, ne kadar tatil yapacağım? Ve elbette 'O bikiniyi nasıl giyeceğim?' Dermaslim Sağlık, Güzellik ve Estetik Merkezi Diyetisyenlerinden Elif Yıldız, yaza daha zayıf ve sağlıklı girebilmek için uygulanabileceklerle ilgili olarak bilgi verdi.Çoğu kadın ince yaz kıyafetlerine girmek, bikini giyip aynada kendisini gördüğünde iyi hissetmek ister. Ancak diyet girişimleri çoğu kez tatilden birkaç hafta önce başlar. Ağır açlık diyetlerini uygular, tatil boyunca açık büfede yiyip içer, tatil bittikten sonra da tekrar kilo almaya başlarız. Peki, bu işin doğrusu nasıldır?Birinci adım sabah uyandığımızda 1 bardak ballı-limonlu su içmek. (1 bardak suya 1 çay kaşığı bal, ¼ limon koyun)İkinci adım ise kahvaltıda; lor peynirli çörek otlu yulaf ezmeli bir omlet, yanında da 1-2 dilim tam buğday ekmeği!! Bir fincan kiraz saplı, limonlu, tarçınlı çay. Omletin yanında iyi bir ödem sökücüdür. (15-20 adet kiraz sapı, 200 ml kaynar suda 10 dakika demlenir içine ¼ limon sıkılır. İçerken de içine 1 adet kabuk tarçın koyulur).Ara öğünde 7-8 adet çiğ badem, 2-3 kuru hurma öğle yemeğine kadar bizi tutar.Öğle yemeğinde protein tüketelim. Hindi eti ya da yağsız tavuk eti; bol yeşillikli ve limonlu salatayla yanında 1 bardak ayran birkaç saat bizi tok tutar. 1-2 dilim tam buğday ekmeğiyle beraber tabii...Akşamüstü, 1 fincan tarçınlı süt ve 1 porsiyon meyve tüketebiliriz.Akşam yemeğinde; taze fasulye, semizotu, kabak seçeneklerinden 1 tabak, yanında 1 dilim tam buğday ekmek, 1 kâse yeşil yoğurtla günümüzü bitirebiliriz. (1 kâse yeşil yoğurt; yoğurt içine maydanoz, dereotu, taze nane)1-2 saat sonra da 1 porsiyon meyve (tarçınlı) gece kan şekerimizi dengeleyecektir.Günde 2-2.5 lt su, kilo vermemizi destekler. Haftada 150 dakika egzersiz ile verilen kiloların yağdan kayıp olmasını sağlarız.Kiloları verdik. Tatil zamanı geldi. Ye-yürü taktiği tatilin kabusa dönüşmesini önler. Tatilde diyet yapmayın ama fazla yediğinizi yakın. Yemekte aşırıya kaçtıysak daha çok yürüyerek, yüzerek onu telafi edebiliriz. “Ben tatilde spor yapamam açık büfeden de sonuna kadar faydalanacağım” diyorsak, tatil dönüşü telafi diyeti uygulamamız iyi olacaktır. Tatilden önceki diyete geri dönebiliriz. Haftada 150 dakika egzersizi de unutmamak gerekir. Bu egzersiz, haftada 3 gün 50 dakika ya da 5 gün 30’ar dakika yapılabilir.