Lezzetli bir yemek her zaman bol yağlı, kremalı, şekerli, yani yüksek kalorili olmak zorunda değil!

Lezzetli yemek pişirmek için bol tereyağı, sıvı yağ, krema, peynir ve diğer bol yağlı malzemeleri kullanmak gerekmez. Gereğinden fazla kullanılan yağ ve şeker sağlığınızı tehlikeye atar. Yemek yemeyi ve değişik lezzetleri sevenlerin en büyük problemi ise fazla kilolar. Ama yemeklere yapılan sihirli birkaç dokunuşla onları hem çok lezzetli hem de sağlıklı ve düşük kalorili olarak hazırlamak çok kolay!



- Teflonlu, yapışmayan pişirme kapları kullanın. Böylece etleri hiç yağ kullanmadan veya çok az miktarda yağla pişirebilirsiniz. Pişirmeye düşük ısıda başlayıp yavaş yavaş artırmak yapışmayı önler.



- Yağsız bir çorba için



- Çorbaları, sosları, sulu yemekleri yaptıktan sonra servis öncesi buzdolabında soğutun. Çıkarıp üzerindeki donmuş yağ tabakasını atın ve fazla kalorilerden arınmış bir şekilde ısıtıp servis yapın.



- Bütün yağları ayıklayın. Etlerin üzerindeki, görünen bütün yağları ayıklayın. Tavuğun ve diğer kümes hayvanlarının derilerini ayıklayın. Kıymayı en yağsız eti seçip, ondan çektirin. Yağ oranı yüzde 5-10’u geçmesin.



- Suya veya meyvenin kendi suyuna konserve edilmiş besinleri kullanın



- Ton balığı ve diğer balıkların, yağ ile konserve edilmişlerini değil su ile konserve edilmişlerini tercih edin. Bunlar zaten light veya diyet şeklinde etiketlenmişlerdir. Meyve konservelerinde ise kendi suyuna konserve edilenleri, şuruplulara tercih edin.



- Şekeri kesin. Kurabiye veya tatlı tariflerinde şeker miktarını üçte bir oranında azaltın. Yerine doğranmış meyveyle tarçın veya vanilya koyun.



- Yemeklerde ve salatalarda kullanacağınız soslar ve bu sosların lezzetini artırmak için, yüksek kalori içeren mayonez, krema ve yağlar yerine sirke, hardal, domates suyu, dana veya tavuk bulyon kullanın. Sosların kıvamını un yerine mısır nişastası ile artırın. Çorbalarda ise sebzeleri pişirip püre haline getirerek kıvamı artırabilirsiniz.



- Süt, yoğurt ve peynirde, mayonezde yağ oranı düşük ürünleri tercih edin.



- Yüksek kalori içeren unlu, tereyağlı soslar yerine baharat ve otları kullanarak çok lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Sarımsak, fesleğen, kekik, biberiye, yağ olmadan da yemeğin tadını ve kokusunu güzelleştirirler.



- Sandviç hazırlarken içine koyacağınız peyniri ve eti ince dilimleyip, bol bol marul, domates, salatalık gibi sebzeler ile lezzet ve besin değeri açısından zenginleştirin. Ekmeğinizi de ince dilimlemeyi unutmayın.



- Etleri ve sebzeleri yağ yerine, domates suyu ve bulyon karıştırılmış su ile pişirin.



- Limon suyu veya fesleğenle karıştırılmış az yağlı yoğurtla hazırlanan sos porsiyon başına sadece 10 kalori içerir. Salsa gibi sebze sosları da hem çok lezzetli hem de çok düşük kalorilidir. Karnabahar, brokoli gibi sebzelerde bol yağlı peynirler yerine bu sosları kullanın.



- Haşlanmış veya buharda pişirilmiş sebzeleri makarnayla ve az yağlı rendelenmiş peynirle karıştırarak, çabucak düşük kalorili ve sağlıklı bir öğün hazırlanabilir.



* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.

