Yeşili sev, vücudunu koru

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Aslında hepimiz sağlıklı bir beden için sebze tüketmemiz gerektiğini biliyoruz. O halde neden birçoğumuz tabağımızda ıspanak, brokoli, kara lahana ya da tere gördüğümüzde ardımıza bakmadan kaçıyoruz?

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal / Formsante Dergisi



Sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmemizde sebzelere de sıkça yer vermemiz gerekiyor. Birçok uzman bunu daha eğlenceli bir hale getirmek için soframızda gökkuşağının tüm renklerinin bulunmasını öneriyor. Bu renklerin en yoğun olarak karşılaşılanı ise elbette ki yeşil! Yeşil yapraklı sebzeler başta klorofil içeriği sayesinde hem güçlü birer antioksidan hem de kemikleri güçlendirici birer kaynak görevi görüyor. Ama birçok kişi koyu yeşil yapraklı sebzelerin sağlıklı kemik ve kas oluşumu ile sinir sistemine faydası olan yüksek miktarda kalsiyum içerdiğini, kemiklerin ve proteinin formasyonu için gerekli olan magnezyumdan zengin olduğunu ya da hayati organlara oksijen sağlayan kan için demir yüklü olduğunu bilmiyor. Bununla beraber bazı türleri bağışıklık ve sinir sistemi için büyük önem taşıyan B5 ve B6 vitamininden de bir hayli zengin.



TEPEDEN TIRNAĞA SAĞLIK VERİYOR

Harvard Health’te yayınlanan bir araştırmaya göre meyve sebze yemek birçok hastalığı ve felç riskini önlüyor, kan basıncını kontrol ediyor ve bazı kanser türlerinin ortaya çıkışını engelliyor. Ayrıca görme kaybının başlıca nedenlerinden olan katarakt ve sarı nokta hastalığını, ağrılı bağırsak hastalıklarının ve divertikülitin oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor. Araştırmada bütün sebze ve meyvelerin faydalı olduğu bir gerçek olmakla beraber özellikle kıvırcık salata, pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, turpgillerden brokoli, karnabahar, lahana, Brüksel lahanası, kara lahana, Çin lahanası gibi sebzeler ile turunçgillerden limon, portakal, greyfurt, mandalinanın oldukça fazla miktarda katkı sağladığı da belirtiliyor. Bütün dünyada da artık doktorlar uzun vadede sağlayacağı faydaları göz önünde bulundurarak, hastalarına organik besinleri tavsiye ediyor. Amerika’daki bazı uzmanlar özellikle pazı ve kara lahanayı öneriyor. Ağırlıklı olarak hayvansal gıdalarla beslenen toplumumuzda, bu sebzeler zorlanmadan nasıl tüketilebilir? Kimse tabağınızdaki Brüksel lahanasını bitirene kadar masadan kalkmanıza izin vermeyecek değil tabii ki! Ama unutmayın ki yeşil yapraklı sebzeleri yemeyi bir zevk ve eğlence haline getirmek elinizde...



YEŞİLE DÖNÜN

Beslenmenizde yeşil yapraklı bitkilere yer vermek için neler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Bunun birkaç farklı yolu var:

• Suyunu sıkın: Güne taze sıkılmış sebze suyu içerek başlayın.

• Atıştırın: Sebzeleri ızgara edip, sağlıklı dürümler hazırlayın.

• Ekleyin: Koyu yeşil yapraklı sebzeleri yemeklerinize renk ve tat katmak için kullanın. Örneğin ıspanaklı kiş yapmayı deneyin.

• Pişirin: Sebzeleri, enzimlerini kaybetmeyecek bir sürede pişirin.

• Birlikte yiyin: Bu akşam yemeğinde ıspanak ya da tereyi tuz, biber, sarımsak veya arzu ettiğiniz diğer baharatları ekleyerek garnitür olarak servis edin.

• Kurutun: Lahanayı kurutup, kendinize doğal sebze cipsi yapın.



