Yoğurt ama hangisi?

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Uzmanlara göre, çocuklar koyun, yaşlılar inek yoğurdu tüketmeli.

Gıda Mühendisi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, "Yaşlılar hafif olan inek yoğurdu, gelişme çağındaki çocuk ve gençler ise yağ oranı yüksek koyun yoğurdu tüketmeli" dedi.



Hayoğlu, yoğurdun vücuda mineral katkısı sağlayan önemli bir gıda ürünü olduğunu söyledi.



Süte göre sindirimi daha kolay ve besleyici özelliği nedeniyle yoğurdun her yaşta tüketilmesini öneren Hayoğlu, "Yoğurt, bağırsak ve sindirim sisteminin işleyişine iyi geliyor" diye konuştu.



Hayoğlu, yağ bakımından zengin koyun sütünden elde edilen yoğurdun alışık olmayan kişilerde rahatsızlığa neden olabileceğini vurguladı.



Doğal ve pastörize edilmiş kutu yoğurdun sağlıklı olduğunu aktaran Hayoğlu, şöyle konuştu:

"Koyun yoğurdu, sıcak yaz aylarında özellikle alışmayan insanlar, yaşlılar ve tansiyon hastaları için ağır gelebilir. Bu nedenle yaşlılar hafif olan inek yoğurdu, gelişme çağındaki çocuk ve gençler ise yağ oranı yüksek koyun yoğurdu tüketmelidir. Bunun yanında diyet yapanların küçükbaş hayvan yoğurdunu fazla tüketmemesi gerekiyor. Özellikle yağ oranı yüksek koyun yoğurdu kalsiyum ve mineral madde bakımından zengin olduğu için diş ve kemik sağlığı açısından önem taşıyor."



Hayoğlu, yoğurt tüketemeyenlere ise ayran içmelerini tavsiye etti.



(AA)